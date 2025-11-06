Торговля спредами в Meta Trader-е - страница 255
понял... делаю сам...
Делал подобного робота. Где-то уже показывал картинку с результатами теста. Есть одна серьёзная проблема - если он залезет в долгосрочную просадку, то комиссиями или свопами измотает депозит.
С уважением, Владимир.
Кстати, Вчера на ночь вполне можно было зайти в продажу спреда XAG-XAU, - отработка оч. неплохая сегодня была на достижении линией спреда нижней границы канала.
Роман, я тебе в аську еще вчера написал, - закрывай спред мазут-бензин. Отработка обалденная, куда уж лучше ждать! Уже среднестатистический сезонный профит намного "перевыполнен"!
И платина-палладий спред = тож можно фиксировать:
Отработка норм. получилась. Подождем отката и опять зайдем. До конца след. недели еще можно по сезонности работать.
Анализ спреда PL-PA=1:1: http://www.kroufr.ru/forum/index.php/topic,19889.msg177683.html#msg177683
Леонид! Привет! ты жив - нет? в рынке - нет?
тут формирую портфель для торгов спредами - хотелось бы вместе продолжить торговать.....
Коллеги всем доброго времени суток. Считаю тему живой и ветку тоже и торговый подход.
Дабы не распыляться по подобным веткам на форуме а их по сути две:
это петля мебиуса (там в основном треугольники) и торговля спредами - разборки - предлагаю в этой теме также по существу продолжить изыскания в позитивном ключе - торговых подходов оптимальных, рисковых, минимум риска по торговле спредами.
не большая систематизация по торговому подходу:
вот тут со стр 103 в ветке Петля Мебиуса и со стр 106 тут выборка по теме торгов.
также чтобы не создавать лишней тематическое ветки здесь продолжить обсуждение торгового подхода.
Вот на странице ветки учитесь зарабатывать селяне также выборку сделал по теме торгов спредами.
И вот еще ветвь по этой теме тут: Парный трейдинг Разборки
в настоящее время смотрю на варианты торгов 3-4-5 символов - типа от границ торговать два крайних в сторону схождения линий.
кстати тут тоже эта тема обсуждалась на индексах.
Надо Не крайние, они типа как расширялись, так и продолжат, а надо выбирать те кто сходятся, если по простому...
ок. кэп. есть статистика?
Вот сейчас пробую и это торговать для отчетов на демо пока
вот нашел типа этого только при начале схождения
https://www.mql5.com/ru/forum/122468/page33#comment_3218688