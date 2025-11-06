Торговля спредами в Meta Trader-е - страница 255

Новый комментарий
 
Roman Shiredchenko #:
понял... делаю сам...

Делал подобного робота. Где-то уже показывал картинку с результатами теста. Есть одна серьёзная проблема - если он залезет в долгосрочную просадку, то комиссиями или свопами измотает депозит.

С уважением, Владимир.

 
MrBrooklin #:

Делал подобного робота. Где-то уже показывал картинку с результатами теста. Есть одна серьёзная проблема - если он залезет в долгосрочную просадку, то комиссиями или свопами измотает депозит.

С уважением, Владимир.

Надо выходить по сигналам тс.
Типа- Выход - строго в точке схождения (пересечения) линий! При любом текущем результате! Входы - выходы показал стрелками.
https://www.mql5.com/ru/forum/122468/page251#comment_3220864

 
Leonid Borsky #:


Кстати, Вчера на ночь вполне можно было зайти в продажу спреда XAG-XAU, - отработка оч. неплохая сегодня была на достижении линией спреда нижней границы канала.

Роман, я тебе в аську еще вчера написал, - закрывай спред мазут-бензин. Отработка обалденная, куда уж лучше ждать! Уже среднестатистический сезонный профит намного "перевыполнен"!

И платина-палладий спред = тож можно фиксировать:

Отработка норм. получилась. Подождем отката и опять зайдем. До конца след. недели еще можно по сезонности работать.

Анализ спреда PL-PA=1:1: http://www.kroufr.ru/forum/index.php/topic,19889.msg177683.html#msg177683

Леонид! Привет! ты жив - нет? в рынке - нет? 

тут формирую портфель для  торгов спредами - хотелось бы вместе продолжить торговать.....

 

Коллеги всем доброго времени суток. Считаю тему живой и ветку тоже и торговый подход. 

Дабы не распыляться по подобным веткам на форуме а их по сути две: 

это петля мебиуса  (там в основном треугольники) и торговля спредами - разборки - предлагаю в этой теме также по существу продолжить изыскания в позитивном ключе - торговых подходов оптимальных, рисковых, минимум риска по торговле спредами.

не большая систематизация по торговому подходу: 

вот тут со стр 103 в ветке Петля Мебиуса и со стр 106 тут выборка по теме торгов.

также чтобы не создавать лишней тематическое ветки здесь продолжить обсуждение торгового подхода.

Вот на странице ветки учитесь зарабатывать селяне также выборку сделал по теме торгов спредами.

И вот еще ветвь по этой теме тут: Парный трейдинг Разборки

Петля Мёбиуса. - Попробуйте написать ок робота с вариантами трактовок и входа и выхода.
Петля Мёбиуса. - Попробуйте написать ок робота с вариантами трактовок и входа и выхода.
  • 2025.02.08
  • Renat Akhtyamov
  • www.mql5.com
Тут в легендарной появление Леонида Торговля спредами в МТ 4 и до конца ветки и сначала и ссылки все и читайте и торгуйте и делитесь комментами - будем торговать вместе. по торговому подходу с ветви торговля спредами в МТ 4
 

в настоящее время смотрю на варианты торгов 3-4-5 символов - типа от границ торговать два крайних в сторону схождения линий.

кстати тут тоже эта тема обсуждалась на индексах.

 
Roman Shiredchenko #:

в настоящее время смотрю на варианты торгов 3-4-5 символов - типа от границ торговать два крайних в сторону схождения линий.

кстати тут тоже эта тема обсуждалась на индексах.

Надо Не крайние, они типа как расширялись, так и продолжат, а надо выбирать те кто сходятся, если по простому... 
 
Aleksander #:
Надо Не крайние, они типа как расширялись, так и продолжат, а надо выбирать те кто сходятся, если по простому... 

ок. кэп. есть статистика?

 
Aleksander #:
Надо Не крайние, они типа как расширялись, так и продолжат, а надо выбирать те кто сходятся, если по простому... 
о! Рад читать вас! ОК! буду проверять!!!
 

Вот сейчас пробую и это торговать для отчетов на демо пока



 
Aleksander #:
Надо Не крайние, они типа как расширялись, так и продолжат, а надо выбирать те кто сходятся, если по простому... 

вот нашел типа этого только при начале схождения

https://www.mql5.com/ru/forum/122468/page33#comment_3218688

Торговля спредами в Meta Trader-е - Смостерил индикатор, который показывает дисбаланс между двумя валютными парами.
Торговля спредами в Meta Trader-е - Смостерил индикатор, который показывает дисбаланс между двумя валютными парами.
  • 2010.01.11
  • VitVit
  • www.mql5.com
Смостерил индикатор который показывает эти самые разнонаправленные движения. по индикатору видно что дисбаланс не превышает 5-7 пунктов. Для корректной работы индикатора должна быть загружена история котировок по всем долларовым парам
1...248249250251252253254255256257258259
Новый комментарий