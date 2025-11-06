Торговля спредами в Meta Trader-е - страница 257

Новый комментарий
 
Arch #:
Индюк стрёмный.Там Машки вместо цен и поверх ещё нормирование пар друг к другу адское.День убил пока с ним разбирался .Он чисто для флетовых кросов и точно не для всех.Угодай раздвижку кароче.Писал робота по нему усредняет всё страшно и профиты и лоси. Но не сливает правда и баланс  растет но  медленно.Если подобрать определённые пары работать норм будет.По крайней мере вещь не плохая.
Спс за разьяснение. Я написал для мт4 сейчас на тестах на демо....
 
al982 #:
Ничего себе!!! Тема Леонида еще жива!) Я думал, после того, как на форуме, вроде, ПроКапитал, затерли тему уже всё...Спасибо парни, буду заново изучать)

тема актуальна

стратегия хорошая, но профессионально никто пока не сделал ее

опять появляются МАшки, не выполнено должным образом наложение пар и прочее

 
Renat Akhtyamov #:

тема актуальна

стратегия хорошая, но профессионально никто пока не сделал ее

опять появляются МАшки, не выполнено должным образом наложение пар и прочее

Рена - ты шаришь ) там СМЕ и другие площадки может Интеррактив Брокерс 

где такие фишки торговать можно? 


это календарные спреды на товары тут 

вот картинка

https://www.mrci.com/client/spreads/strat/s6099.php

 
Roman Shiredchenko #:

Рена - ты шаришь ) там СМЕ и другие площадки может Интеррактив Брокерс 

где такие фишки торговать можно? 


это календарные спреды на товары тут 

вот картинка

https://www.mrci.com/client/spreads/strat/s6099.php

я бы не стал годами ждать результата

терпения не хватит
 
Renat Akhtyamov #:

я бы не стал годами ждать результата

терпения не хватит

да там не годами там в течение месяца! от недели +

желтая область - это вход в течение июля календарным по кукурузе вероятность исхода в профит 100 % из данных за 15 лет.

26 год это контракт кукурузы фьючерсный дальний в покупку, а ближний - 25 года в продажу! 

кстати вроде у IB нет лимита нижнего - можно стартовать с любой суммы - лишь бы хватало маржи на поддержание позиций....

 

Коллеги, сообщаю об опубликовании статьи оценки качества торговли спредами, предлагаю и здесь, можно и в обсуждении к статье, продолжить в конструктивном ключе обсуждать и делиться сетапами торговли по сезонности! и среднесрок и краткосрок!

Обсуждение статьи "Оценка качества торговли спредами по факторам сезонности на рынке Форекс в терминале MetaTrader 5"
Обсуждение статьи "Оценка качества торговли спредами по факторам сезонности на рынке Форекс в терминале MetaTrader 5"
  • 2025.07.11
  • www.mql5.com
Опубликована статья Оценка качества торговли спредами по факторам сезонности на рынке Форекс в терминале MetaTrader 5 : Автор: Roman Shiredchenko...
 

вот для затравки есть торговый советник в коде базе тандем  - можно его и заюзать и затестить..... пожалуйста! 

https://www.mql5.com/ru/code/955

индикатор https://www.mql5.com/ru/forum/8666   Ind_2 Line+1

Тандем
Тандем
  • 2012.08.15
  • www.mql5.com
Парный трейдинг. Хеджирование. Рыночно-нейтральные стратегии
 
Rid #:

EURJPY -  зеленая линия

USDJPY - синяя линия

EURUSD - красная линия


EURUSD - красная линия

 

торговля спредами рулёёёёз! разминка только вошел уже в плюсе! расторговка роботом! таблица слева вверху это переворот положительных серий цифра профита!!!


 

вот можно к тем что тут рассмотрены связки качнуть! 

  1. EURUSD + GBPUSD – Короли европейской валютной гвардии!

  2. AUDUSD + NZDUSD – Тихиоокеанские братья-близнецы!

  3. USDCAD + USDCHF – Долларовые стражи порядка!

  4. XAUUSD + XAGUSD – Король и принц драгоценных металлов!

  5. EURGBP + GBPCHF – Европейский перекресток!

  6. USDJPY + Nikkei225 – Самурай и его господин!

  7. Brent + WTI – Нефтяные братья-соперники!

  8. AUDJPY + NZDJPY – Тихоокеанские самураи!

  9. EURCHF + GBPCHF – Швейцарские часовщики!

  10. XAUUSD + AUDUSD – Золото и его австралийский страж!

1...250251252253254255256257258259
Новый комментарий