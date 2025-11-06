Торговля спредами в Meta Trader-е - страница 257
Индюк стрёмный.Там Машки вместо цен и поверх ещё нормирование пар друг к другу адское.День убил пока с ним разбирался .Он чисто для флетовых кросов и точно не для всех.Угодай раздвижку кароче.Писал робота по нему усредняет всё страшно и профиты и лоси. Но не сливает правда и баланс растет но медленно.Если подобрать определённые пары работать норм будет.По крайней мере вещь не плохая.
Ничего себе!!! Тема Леонида еще жива!) Я думал, после того, как на форуме, вроде, ПроКапитал, затерли тему уже всё...Спасибо парни, буду заново изучать)
тема актуальна
стратегия хорошая, но профессионально никто пока не сделал ее
опять появляются МАшки, не выполнено должным образом наложение пар и прочее
Рена - ты шаришь ) там СМЕ и другие площадки может Интеррактив Брокерс
где такие фишки торговать можно?
это календарные спреды на товары тут
вот картинка
https://www.mrci.com/client/spreads/strat/s6099.php
я бы не стал годами ждать результататерпения не хватит
да там не годами там в течение месяца! от недели +
желтая область - это вход в течение июля календарным по кукурузе вероятность исхода в профит 100 % из данных за 15 лет.
26 год это контракт кукурузы фьючерсный дальний в покупку, а ближний - 25 года в продажу!
кстати вроде у IB нет лимита нижнего - можно стартовать с любой суммы - лишь бы хватало маржи на поддержание позиций....
Коллеги, сообщаю об опубликовании статьи оценки качества торговли спредами, предлагаю и здесь, можно и в обсуждении к статье, продолжить в конструктивном ключе обсуждать и делиться сетапами торговли по сезонности! и среднесрок и краткосрок!
вот для затравки есть торговый советник в коде базе тандем - можно его и заюзать и затестить..... пожалуйста!
https://www.mql5.com/ru/code/955
индикатор https://www.mql5.com/ru/forum/8666 Ind_2 Line+1
EURJPY - зеленая линия
USDJPY - синяя линия
EURUSD - красная линия
торговля спредами рулёёёёз! разминка только вошел уже в плюсе! расторговка роботом! таблица слева вверху это переворот положительных серий цифра профита!!!
вот можно к тем что тут рассмотрены связки качнуть!
EURUSD + GBPUSD – Короли европейской валютной гвардии!
AUDUSD + NZDUSD – Тихиоокеанские братья-близнецы!
USDCAD + USDCHF – Долларовые стражи порядка!
XAUUSD + XAGUSD – Король и принц драгоценных металлов!
EURGBP + GBPCHF – Европейский перекресток!
USDJPY + Nikkei225 – Самурай и его господин!
Brent + WTI – Нефтяные братья-соперники!
AUDJPY + NZDJPY – Тихоокеанские самураи!
EURCHF + GBPCHF – Швейцарские часовщики!
XAUUSD + AUDUSD – Золото и его австралийский страж!