Denis Zhivaev:
Добрый день всем, особенно Вам Леонид. А советник по индикатору Ind_2line+1_MQL существует?

Плохо он торгует на автомате, такие вещи нужно торговать руками.

 

с кем то в личке общался год - два назад. Забыл ник. Может кто знает как связаться с Леонидом. Мне сообщили, что он умер... до 2020 г вроде... хотя я с ним списывался в 2016 г.


 
да, тут двое известных умерли еще

 
lynxntech #:
известных

я о Решетове тоже слышал... давно еще...

Там khorosh был в возрасте и Султонов ему уже около 80 лет.... (или уже 80),

khorosh более 80 лет...
 
Хлыстов
 
lynxntech #:
Хлыстов
ДА.... ЦН ему. Я его кодами до сих пор пользуюсь. Ранее вообще - как основу брал....
 
да, рановато, когда смотрел на его аву, мне всегда казалось что вид болезненный

 
У него раньше другая была. Мы же об этом?
Я его кодами типа арт усреднитель - пользуюсь в настоящее время
 
посмотрел наброски его треугольного арбитража

чувак не в теме, мягко говоря

не спорю, рядом, но все таки..........

extern string  SYMBOL1        = "GBPUSD";

extern string  SYMBOL2        = "USDJPY";

extern string  SYMBOL3        = "GBPJPY";

extern double  LOT1           = 0.1;

extern double  LOT2           = 0.1;

extern double  LOT3           = 0.1;

extern int     TYPE1          = OP_BUY;

extern int     TYPE2          = OP_BUY;

extern int     TYPE3          = OP_SELL;

extern int     Magic          = 777888;

extern double  ProfitClose    = 1.0;


в общем, не советую такое
 
Renat Akhtyamov #:
посмотрел наброски его треугольного арбитража...
понял... делаю сам...
