Торговля спредами в Meta Trader-е - страница 254
Добрый день всем, особенно Вам Леонид. А советник по индикатору Ind_2line+1_MQL существует?
Плохо он торгует на автомате, такие вещи нужно торговать руками.
с кем то в личке общался год - два назад. Забыл ник. Может кто знает как связаться с Леонидом. Мне сообщили, что он умер... до 2020 г вроде... хотя я с ним списывался в 2016 г.
да, тут двое известных умерли еще
известных
я о Решетове тоже слышал... давно еще...
Там khorosh был в возрасте и Султонов ему уже около 80 лет.... (или уже 80),khorosh более 80 лет...
Хлыстов
ДА.... ЦН ему. Я его кодами до сих пор пользуюсь. Ранее вообще - как основу брал....
да, рановато, когда смотрел на его аву, мне всегда казалось что вид болезненный
посмотрел наброски его треугольного арбитража
чувак не в теме, мягко говоря
не спорю, рядом, но все таки..........
extern string SYMBOL1 = "GBPUSD";
extern string SYMBOL2 = "USDJPY";
extern string SYMBOL3 = "GBPJPY";
extern double LOT1 = 0.1;
extern double LOT2 = 0.1;
extern double LOT3 = 0.1;
extern int TYPE1 = OP_BUY;
extern int TYPE2 = OP_BUY;
extern int TYPE3 = OP_SELL;
extern int Magic = 777888;
extern double ProfitClose = 1.0;
