Торговля спредами в Meta Trader-е - страница 256

Aleksander #:
Надо Не крайние, они типа как расширялись, так и продолжат, а надо выбирать те кто сходятся, если по простому... 

ок это чуть позже ) надеюсь н е десятиление ) меньше...

вот тоже вами предложенный спред GBPJPY-GBPCHF ранее - пока для отчетов на демо настраиваю ТС


 

коллеги - вот через пользовательские символы можно торговать спреды.

В настоящее время технику отсматриваю.

Начало - здесь в статье.

далее можно сразу оттестировать на пользовательском символе. тут также к тому, что индикатор Spread_I_env - как таковой и не нужен.


Его данные отображать можно через пользовательские символы.

в настоящее время обкатываю на двойном спреде и на тройном на зерновых


на зерновых



Графики индекса доллара и индекса евро — пример сервиса в MetaTrader 5
На примере программы-сервиса рассмотрим создание и обновление графиков индекса доллара (USDX) и индекса евро (EURX). При запуске сервиса будем проверять наличие нужного синтетического инструмента, создавать его при его отсутствии и размещать в окне Обзор рынка. Далее будет создана история синтетического инструмента — минутная и тиковая, и будет открыт график созданного инструмента.
 

тем интересна для торгов вот индикатор ценовых линий с коде базы для МТ 5

Ind_2 Line+1
Индикатор арбитражной ситуации для спреда, состоящего из двух инструментов.
 
Roman Shiredchenko #:

тем интересна для торгов вот индикатор ценовых линий с коде базы для МТ 5

он не работает , уже и инклуды внутрь индикатора разместил  но все равно пустое окно индикатора .... 

 
redneedle #:

он не работает , уже и инклуды внутрь индикатора разместил  но все равно пустое окно индикатора .... 

За веткой не очень слежу (извиняюсь).

Но вот рабочий вариант индикатора (в обсуждениях) -  

---------------------------

Индикаторы: Ind_2 Line+1 - Используйте инклуд для парного трейдинга.
что для анализируемых в данном примере валютных пар - отрисовку ценовой линии второго инструмента лучше задать реверсно. Потому что значения для лотов справа - вычислены с учетом волатильности инструмента на определенном промежутке
 
redneedle #:

он не работает , уже и инклуды внутрь индикатора разместил  но все равно пустое окно индикатора .... 

я сегодня установил - все ок. Размести в инклуды



слева смотри куда (путь) через МЕ


Файлы:
moneymanagment.mqh  29 kb
ind_2_linep1.mq5  40 kb
 
redneedle #:

он не работает , уже и инклуды внутрь индикатора разместил  но все равно пустое окно индикатора .... 

В отдельных окошках размести инструменты с нужным тф, пусть котировки в терминал подтянутся, а там и индикатор заработает... 
 
Ничего себе!!! Тема Леонида еще жива!) Я думал, после того, как на форуме, вроде, ПроКапитал, затерли тему уже всё...Спасибо парни, буду заново изучать)
 
al982 #:
Ничего себе!!! Тема Леонида еще жива!) Я думал, после того, как на форуме, вроде, ПроКапитал, затерли тему уже всё...Спасибо парни, буду заново изучать)
Да. Давай - потом качнем торги вместе!!! 
Тут и фору можно и биржу юзать!!!
Если что на связи. Пишите тут или в личку.
 
Roman Shiredchenko #:

Вот сейчас пробую и это торговать для отчетов на демо пока



Индюк стрёмный.Там Машки вместо цен и поверх ещё нормирование пар друг к другу адское.День убил пока с ним разбирался .Он чисто для флетовых кросов и точно не для всех.Угодай раздвижку кароче.Писал робота по нему усредняет всё страшно и профиты и лоси. Но не сливает правда и баланс  растет но  медленно.Если подобрать определённые пары работать норм будет.По крайней мере вещь не плохая.
