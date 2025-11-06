Торговля спредами в Meta Trader-е - страница 256
Надо Не крайние, они типа как расширялись, так и продолжат, а надо выбирать те кто сходятся, если по простому...
ок это чуть позже ) надеюсь н е десятиление ) меньше...
вот тоже вами предложенный спред GBPJPY-GBPCHF ранее - пока для отчетов на демо настраиваю ТС
коллеги - вот через пользовательские символы можно торговать спреды.
В настоящее время технику отсматриваю.
Начало - здесь в статье.
далее можно сразу оттестировать на пользовательском символе. тут также к тому, что индикатор Spread_I_env - как таковой и не нужен.
Его данные отображать можно через пользовательские символы.
в настоящее время обкатываю на двойном спреде и на тройном на зерновых
тем интересна для торгов вот индикатор ценовых линий с коде базы для МТ 5
он не работает , уже и инклуды внутрь индикатора разместил но все равно пустое окно индикатора ....
За веткой не очень слежу (извиняюсь).
Но вот рабочий вариант индикатора (в обсуждениях) - #8
---------------------------
я сегодня установил - все ок. Размести в инклуды
слева смотри куда (путь) через МЕ
Ничего себе!!! Тема Леонида еще жива!) Я думал, после того, как на форуме, вроде, ПроКапитал, затерли тему уже всё...Спасибо парни, буду заново изучать)
Вот сейчас пробую и это торговать для отчетов на демо пока