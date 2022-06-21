Формула ФЛЭТА - страница 32
Я не научный сотрудник, я инженер, поэтому я не исследую физическую природу какого-либо явления и не пытаюсь предвосхитить результаты его использования. Все идеи проверяю в тестере, если они дают положительный результат, использую их в своих советниках.
Результаты использования скрытой дивергенции не так уж и хороши. Просадка довольно большая.
Да по-моему не очень, особенно учитывая тот факт, что у вас на тесте идет равномерное накопление прибыли и отношение прибыли к максимальной просадке около 9, что дает приличный таки простор для действий.почему собственно меня эта тема и заинтересовала.
все. соединил и флет и тренд. они реально накладываются, иначе слив
подтвердился тот факт, что во флете риск значительно больше чем в тренде (в проге нет, просто так получается, само собой)
многие новички именно так и начинают торговлю, с пипсовки и говорят что им везет ;)
ну блин, очень сложно, неделю парился
торгануть в профит одновременно все волны от мала до велика - звиздец полный
но именно так начала работать прога
просто вспоминаю индикаторы, но в торговле их по прежнему нет
любой торговой операцией нужно убивать два зайца разом: улучшать баланс или эквити, антислив
по другому не интересно
в этом и есть сложность
потому так и написал ранее.
Renat Akhtyamov, 2021.03.09 03:52Точно. Было время, есть система, но как взять профит, которого уже хоть .опой ешь - хз.
Не представляю как такое возможно. По любому должен существовать какой-нибудь фильтр (может в виде коэффициента).
Иначе малые волны могут сбить с толку, увести от большой волны.
соединил и флет и тренд. они реально накладываются
Одно истекает из другого.
Но слив тут не при чем.
Можно и понятия не иметь, что такое тренд и флэт, но все равно зарабатывать (с одним таким я уже сталкивался).
Само по себе определение тренда и флэта ничего абсолютно не даст. Кроме полного ситуационного понимания рынков.
ну что могу сказать
с таким мнением и восприятием
еще не скоро дойдешь до прозрения )
и скорее выкинь из головы эту мысль что просадка "должна" быть равна нулю )
у грааля всего два варианта: либо зарабатывает либо нет.
если зарабатывает то все остальное это для любителей хомяков )
подтвердился тот факт, что во флете риск значительно больше чем в тренде (в проге нет, просто так получается, само собой)
Естественно, это же неопределенность. Разброд и шатание. Одни хотят продолжения банкета - другим мерещится разворот предыдущего тренда, который они наконец то разглядели, аккурат к самому концу :)))) Когда и те и другие будут наказаны, толпа наконец то определиться с направлением - тренд продолжится (против них конечно - срывая стопы лавиной) И так без конца и края. От неопределенности до неопределенности. День сурка какой то бесконечный.
Да по-моему не очень, особенно учитывая тот факт, что у вас на тесте идет равномерное накопление прибыли и отношение прибыли к максимальной просадке около 9, что дает приличный таки простор для действий.почему собственно меня эта тема и заинтересовала.
Вчера покопался ещё с этим экспертом и удалось улучшить некоторые показатели. Тест с 01,01,2019 г.
Красиво получилось.
Нет, сигналами не занимаюсь. Мне как-то интереснее непосредственно с рынка зарабатывать. Да и стратегии свои раскрывать не хочется.
