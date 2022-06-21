Формула ФЛЭТА - страница 32

Новый комментарий
 
khorosh:

Я не научный сотрудник, я инженер, поэтому я не исследую физическую природу какого-либо явления и не пытаюсь предвосхитить результаты его использования. Все идеи проверяю в тестере, если они дают положительный результат, использую их в своих советниках.

Результаты использования скрытой дивергенции не так уж и хороши. Просадка довольно большая. 

Да по-моему не очень, особенно учитывая тот факт, что у вас на тесте идет равномерное накопление прибыли и отношение прибыли к максимальной просадке около 9, что дает приличный таки простор для действий.

почему собственно меня эта тема и заинтересовала.
 

все. соединил и флет и тренд. они реально накладываются, иначе слив

подтвердился тот факт, что во флете риск значительно больше чем в тренде (в проге нет, просто так получается, само собой)

многие новички именно так и начинают торговлю, с пипсовки и говорят что им везет ;)

ну блин, очень сложно, неделю парился

торгануть в профит одновременно все волны от мала до велика - звиздец полный

но именно так начала работать прога

просто вспоминаю индикаторы, но в торговле их по прежнему нет

любой торговой операцией нужно убивать два зайца разом: улучшать баланс или эквити, антислив

по другому не интересно

в этом и есть сложность

потому так и написал ранее.

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Формула ФЛЭТА

Renat Akhtyamov, 2021.03.09 03:52

Точно. Было время, есть система, но как взять профит, которого уже хоть .опой ешь - хз.

 
Renat Akhtyamov:

все. соединил и флет и тренд

подтвердился тот факт, что во флете риск больше чем в тренде

многие новички именно так и начинают торговлю, с пипсовки и говорят что им везет ;)

ну блин, очень сложно, неделю парился

торгануть в профит одновременно все волны от мала до велика - звиздец полный

но именно так начала работать прога

Не представляю как такое возможно. По любому должен существовать какой-нибудь фильтр (может в виде коэффициента).

Иначе малые волны могут сбить с толку, увести от большой волны.

 
Renat Akhtyamov:

соединил и флет и тренд. они реально накладываются

Одно истекает из другого. 

Но слив тут не при чем. 

Можно и понятия не иметь, что такое тренд и флэт, но все равно зарабатывать (с одним таким я уже сталкивался).

Само по себе определение тренда и флэта ничего абсолютно не даст. Кроме полного ситуационного понимания рынков.

 
Marat Zeidaliyev:

ну что могу сказать

с таким мнением и восприятием

еще не скоро дойдешь до прозрения )

и скорее выкинь из головы эту мысль что просадка "должна" быть равна нулю )

у грааля всего два варианта: либо зарабатывает либо нет.

если зарабатывает то все остальное это для любителей хомяков ) 

Да нет, он прав. Просадка равна нулю, факт.
 
CHINGIZ MUSTAFAEV:

Одно истекает из другого. 

Но слив тут не при чем. 

Можно и понятия не иметь, что такое тренд и флэт, но все равно зарабатывать (с одним таким я уже сталкивался).

Само по себе определение тренда и флэта ничего абсолютно не даст. Кроме полного ситуационного понимания рынков.

Конечно ничего не дает. Система также, постфактум покажет по тому как торганула. 
 
Renat Akhtyamov:

подтвердился тот факт, что во флете риск значительно больше чем в тренде (в проге нет, просто так получается, само собой)



Естественно, это же неопределенность. Разброд и шатание.   Одни хотят продолжения банкета - другим мерещится разворот предыдущего тренда, который они наконец то разглядели, аккурат к самому концу  :))))   Когда и те и другие будут наказаны,  толпа наконец то определиться с направлением -  тренд продолжится (против них конечно - срывая стопы лавиной)   И так без конца и края.   От неопределенности до неопределенности.  День сурка какой то бесконечный.  

 
CHINGIZ MUSTAFAEV:

Да по-моему не очень, особенно учитывая тот факт, что у вас на тесте идет равномерное накопление прибыли и отношение прибыли к максимальной просадке около 9, что дает приличный таки простор для действий.

почему собственно меня эта тема и заинтересовала.

Вчера покопался ещё с этим экспертом и удалось улучшить некоторые показатели. Тест с 01,01,2019 г.


 
CHINGIZ MUSTAFAEV:
Красиво получилось.
С ростом количества сделок выросла даже вероятность аж до 80%.
Видно, что стоит жесткий тейк без стопа и при том, что даже та небольшая пересидка что есть, не увеличивает максимальную посадку за счёт качества сигнала. А значит время жизни ордеров в рынке очень мало, меньше 8 часов, может и даже четырех.ну и частота ордеров говорит о том что это чистый трендовик, а не разворотник) 
Когда сигнал откроете? Или не хотите ради интереса?

Нет, сигналами не занимаюсь. Мне как-то интереснее непосредственно с рынка зарабатывать. Да и стратегии свои раскрывать не хочется.

 
khorosh:

Нет, сигналами не занимаюсь. Мне как-то интереснее непосредственно с рынка зарабатывать. Да и стратегии свои раскрывать не хочется.

Ну и правильно) 
1...252627282930313233
Новый комментарий