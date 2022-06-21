Формула ФЛЭТА - страница 30

Новый комментарий
 
Vitaly Muzichenko:

Смотрите чуть шире, а не в радиусе своей зоны комфорта!


Вот именно. Поступайте так же.

 
khorosh: Предпочтительно использовать только скрытую дивергенцию.
Алексей Тарабанов:

Для чего использовать? Распознать флэт, который уже на излёте? 

Флет, в отличие от тренда, не умеет разворачиваться. 

khorosh:

Скрытая дивергенция сигнализирует о продолжении тренда после отката.

     denis.eremin:

     Угу.

    "Скрытая дивергенция" сигнализирует только о "скрытой дивергенции" и больше ни о чем

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Чтобы не быть голословным, проверил сигналы от скрытой дивергенции в тестере. Тест с 01.01.2019 г. Оптимизация не проводилась. Выводы делайте сами.




 
khorosh:
     denis.eremin:

     Угу.

    "Скрытая дивергенция" сигнализирует только о "скрытой дивергенции" и больше ни о чем

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Чтобы не быть голословным, проверил сигналы от скрытой дивергенции в тестере. Тест с 01.01.2019 г. Оптимизация не проводилась. Выводы делайте сами.




Охоспаде, опять тестерный храаль.....

Да сколько ж их уже тут было то!

 
khorosh:


Вот объясни мне еще раз - ЧТО МЕШАЕТ ТЕБЕ ОТКРЫТЬ ПУБЛИЧНЫЙ СИГНАЛ, ЗАРАБОТАТЬ БАБАЛИЩА И УТЕРЕТЬ ВСЕМ НАМ НОС? Тебе же "скрытая дивергенция" о чем то там "сигнализирует"? Так вперед в бой!

 
denis.eremin:

Вот объясни мне еще раз - ЧТО МЕШАЕТ ТЕБЕ ОТКРЫТЬ ПУБЛИЧНЫЙ СИГНАЛ, ЗАРАБОТАТЬ БАБАЛИЩА И УТЕРЕТЬ ВСЕМ НАМ НОС? Тебе же "скрытая дивергенция" о чем то там "сигнализирует"? Так вперед в бой!

Мешает отсутствие стимулов. Деньги итак уже есть, а утирать кому-то носы, тем более, когда свирепствует короновирус, удовольствие ниже среднего.)

 
khorosh:

Мешает отсутствие стимулов. Деньги итак уже есть, а утирать кому-то носы, тем более, когда свирепствует короновирус, удовольствие ниже среднего.)

Понятно. Поэтому и дальше будешь писать тысячи комментариев "за жизнь" на форуме...

Или все таки долгие годы тусовки тебя чему то научили и ты и сам знаешь, цену этой "скрытой дивиргенции" 

 
denis.eremin:

Понятно. Поэтому и дальше будешь писать тысячи комментариев "за жизнь" на форуме...

...

Ага, также как и ты будешь продолжать бухтеть и строить из себя великого критика Белинского.)

 
denis.eremin:

Охоспаде, опять тестерный храаль.....

Да сколько ж их уже тут было то!

Если у вас большие расхождения результатов тестирования советника в тестере и на реале, то это свидетельствует о низкой квалификации автора советника. Заказывайте советники только квалифицированным программистам и проблем не будет. Лично я обхожусь своими силами и у меня такие проблемы не возникают. Хотя в начале своей деятельности на форексе такие случаи бывали. Но за такой срок(14 лет) можно и шимпанзе научить не только ездить на велосипеде, но и программировать простые задачи.)

 
khorosh:

Если у вас большие расхождения результатов тестирования советника в тестере и на реале, то это свидетельствует о низкой квалификации автора советника. Заказывайте советники только квалифицированным программистам и проблем не будет. Лично я обхожусь своими силами и у меня такие проблемы не возникают. Хотя в начале своей деятельности на форексе такие случаи бывали. Но за такой срок(14 лет) можно и шимпанзе научить не только ездить на велосипеде, но и программировать простые задачи.)

Ну, так что ждешь? Сигнал и вперед к миллиардам!

 
denis.eremin:

Ну, так что ждешь? Сигнал и вперед к миллиардам!

В жизни я руководствуюсь принципом разумной достаточности и не затеваю новые мероприятия, если могу обойтись без них.

1...2324252627282930313233
Новый комментарий