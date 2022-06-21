Формула ФЛЭТА - страница 30
Смотрите чуть шире, а не в радиусе своей зоны комфорта!
Вот именно. Поступайте так же.
Для чего использовать? Распознать флэт, который уже на излёте?
Флет, в отличие от тренда, не умеет разворачиваться.
Скрытая дивергенция сигнализирует о продолжении тренда после отката.
Угу.
"Скрытая дивергенция" сигнализирует только о "скрытой дивергенции" и больше ни о чем
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Чтобы не быть голословным, проверил сигналы от скрытой дивергенции в тестере. Тест с 01.01.2019 г. Оптимизация не проводилась. Выводы делайте сами.
denis.eremin:
Охоспаде, опять тестерный храаль.....
Да сколько ж их уже тут было то!
Вот объясни мне еще раз - ЧТО МЕШАЕТ ТЕБЕ ОТКРЫТЬ ПУБЛИЧНЫЙ СИГНАЛ, ЗАРАБОТАТЬ БАБАЛИЩА И УТЕРЕТЬ ВСЕМ НАМ НОС? Тебе же "скрытая дивергенция" о чем то там "сигнализирует"? Так вперед в бой!
Мешает отсутствие стимулов. Деньги итак уже есть, а утирать кому-то носы, тем более, когда свирепствует короновирус, удовольствие ниже среднего.)
Понятно. Поэтому и дальше будешь писать тысячи комментариев "за жизнь" на форуме...
Или все таки долгие годы тусовки тебя чему то научили и ты и сам знаешь, цену этой "скрытой дивиргенции"
...
Ага, также как и ты будешь продолжать бухтеть и строить из себя великого критика Белинского.)
Если у вас большие расхождения результатов тестирования советника в тестере и на реале, то это свидетельствует о низкой квалификации автора советника. Заказывайте советники только квалифицированным программистам и проблем не будет. Лично я обхожусь своими силами и у меня такие проблемы не возникают. Хотя в начале своей деятельности на форексе такие случаи бывали. Но за такой срок(14 лет) можно и шимпанзе научить не только ездить на велосипеде, но и программировать простые задачи.)
Ну, так что ждешь? Сигнал и вперед к миллиардам!
В жизни я руководствуюсь принципом разумной достаточности и не затеваю новые мероприятия, если могу обойтись без них.