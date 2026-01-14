Ошибки, баги, вопросы - страница 892
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
А что мешает сделать минимальный тест-кейс и отписаться в сервис-деск?
И почему если тест с 1989 г., график сжат до 2011 г.?
Вот и отдельный тест за последний год с ММ.
И почему если тест с 1989 г., график сжат до 2011 г.?
Вот и отдельный тест за последний год с ММ.
Вы не первый, кто хочет похвастаться этим, вот более ранний вариант - Grr-al.
Если реально хотите проверить стратегию, то можете пройти шаги, описанные в статье Как протестировать торгового робота перед покупкой. В данном случае прогоните свой Грааль в режиме произвольной задержки.
Вы не первый, кто хочет похвастаться этим, вот более ранний вариант - Grr-al.
Если реально хотите проверить стратегию, то можете пройти шаги, описанные в статье Как протестировать торгового робота перед покупкой. В данном случае прогоните свой Грааль в режиме произвольной задержки.
Вот тест как Вы просили, по всем тикам, М1, произвольная задержка.
А покажите, пожалуйста, результаты потикового теста на М1 с произвольной задержкой за 2011 год.
Пожалуйста, 2011 г.. Советник проходит всю историю при любом режиме тестирования.
Вот тест как Вы просили, по всем тикам, М1, произвольная задержка.
Передайте эксперта на экспертизу в Сервисдеск. Вполне возможно, что опять что-то неправильно сделали. Не нужно быть таким категоричным. ))
Да и понадеяться на Все тики тестера и сразу поставить на реальный счёт было конечно ошибкой. Попробовали хотя бы в режиме реал-тайм на демо-счёте прежде, чем делать окончательные выводы. А на реально счёте могут быть ещё и дополнительные подводные камни. ))
Передайте эксперта на экспертизу в Сервисдеск. Вполне возможно, что опять что-то неправильно сделали. Не нужно быть таким категоричным. ))
Да и понадеяться на Все тики тестера и сразу поставить на реальный счёт было конечно ошибкой. Попробовали хотя бы в режиме реал-тайм на демо-счёте прежде, чем делать окончательные выводы. А на реально счёте могут быть ещё и дополнительные подводные камни. ))