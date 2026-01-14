Ошибки, баги, вопросы - страница 892

TheXpert:

А что мешает сделать минимальный тест-кейс и отписаться в сервис-деск?

щас в пятницу нет на это время )
Обнаружен тестер грааль М1 по всем тикам, постоянный лот 0.1. Начало теста 1989 г. с 100 долларов.
Вопрос к МК, почему вы допускаете такое?

И почему если тест с 1989 г., график сжат до 2011 г.?

 

 Вот и отдельный тест за последний год с ММ.

 

 

 
минутки начинаются с 1999 года.
 
Так, по мнению MQ, должен выглядеть график, если на нем нужно отобразить много значений.
 
Вы не первый, кто хочет похвастаться этим, вот более ранний вариант - Grr-al.

Если реально хотите проверить стратегию, то можете пройти шаги, описанные в статье  Как протестировать торгового робота перед покупкой. В данном случае прогоните свой Грааль в режиме произвольной задержки.

 
 А покажите, пожалуйста, результаты потикового теста на М1 с произвольной задержкой за 2011 год.
Не все дети или тестер трейдеры.
Я потерял время с вашим тестером и потом деньги на реале.
Лучше следите за товаром которого вы продаете.

Вот тест как Вы просили, по всем тикам, М1, произвольная задержка.

 

Пожалуйста, 2011 г.. Советник проходит всю историю при любом режиме тестирования.

 

 
Передайте эксперта на экспертизу в Сервисдеск. Вполне возможно, что опять что-то неправильно сделали. Не нужно быть таким категоричным. ))

Да и понадеяться на Все тики тестера и сразу поставить на реальный счёт было конечно ошибкой. Попробовали хотя бы в режиме реал-тайм на демо-счёте прежде, чем делать окончательные выводы. А на реально счёте могут быть ещё и дополнительные подводные камни. ))

Нет ошибок в журнале, и это даже не важно. Все тесты правильные, вот это важно. И то что в лайв торговле он с такой же скоростю сливает, и потом тест за тот же период и график реальной торговли разнонаправленные и не совпадают.
