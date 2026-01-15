Ошибки, баги, вопросы - страница 1909
так задумано
спс.
а где почитать о задумке? в справке ни слова
это только для строковой переменной?
любые символы можно в комментарии использовать?
Я понял вашу мысль. Но тогда следующий вопрос - почему при закрытии окна визуального тестирования не срабатывает OnDeinit как положено? Каким образом отлаживать то, что находится в OnDeinit-е индикатора и связано с обработкой собранной информации процесса выполнения (в частности профилировка, которую невозможно быстро и на длительных исторических данных провести на онлайн чарте)?
Подумаем над этим.
При профилировке на истории можно безболезненно вызывать OnDeinit сразу по окончании данных. Ибо при профилировке индикаторные артефакты как правило не нужны.
Написал заявку в СД.
Спасибо. Я уже сам написал заявку.
Как говорят в "Своя игра" - нет такой темы. исправлено, будет так
При нажатии клавиши "Home" и максимальном отдалении графика в MT5 съезжают графические объекты и индикатор(ы) - на рисунке это видно по ЗигЗагу.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Ошибки, баги, вопросы
Renat Fatkhullin, 2017.05.13 17:07
Все верно, нельзя приводиться снизу вверх, только сверху вниз. Это ради безопасности.
С С++ сравнивать нельзя - там все что угодно к чему угодно привести можно.
Вообще есть три варианта.
1. Это баг
2. Этот каст позволяет кастить как reinterpret_cast, который является небезопасным в принципе. Если так, таким кастом можно приводить любые указатели друг к другу, с риском получить исключение доступа потом.
3. Этот каст позволяет кастить как dynamic_cast, но тогда возникает вопрос как различать динамический и статический каст и тогда возможно все касты производятся во время выполнения программы