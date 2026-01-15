Ошибки, баги, вопросы - страница 2217
ошибки после последнего обновления (кстати обновление с кучей багов)
'iTime' - override system function
'iBarShift' - override system function
Их же не должно быть в мт5??? как быть - документации нет
Почаще читать новости сайта.
https://www.mql5.com/ru/forum/257552/page3
Ну да, только этим сидеть и заниматься. Может лучше людям дать выбор, какой билд мт использовать?
Используете бесплатный софт - тогда следите за его новостями и обновлениями, а если уж в будущем будет реклама, то это тоже вполне нормально(бесплатное ПО). Вам никто и ничем не обязан.
Пробовал различные комбинации со сменой серверов и перезагрузками Терминала. Глухо!
Может, наличие какой папки для обновлений нужно проверить? Как обновиться-то?
ЗЫ Закрытие Терминала и вызов его из ME по F4 помогло. Возможно, это совпадение.
Тоже portable, обновился сам на 1860 от 15 июня. Попробовать переставить?
Да, в хелпе нет. Сейчас попробую скачать хелп с сайта, он часто посвежее терминального.
Не, в свежем хелпе mql5_russian.chm новой функции iTime пока нет.
А по сути - не надо называть свои функции именами из МТ4. Во первых, кросс не напишешь. А во вторых, сколько тут плакались обиженные, что таких функций нет? Вот, сделали, возрадуйтесь.
Это напоминает старую историю, один чел любил еще на старом mql4 писать переменные с точками. И я его постоянно предупреждал, что он с этими точками поймает горя.
Как он стонал, когда после 600-го билда они привели язык в порядок и добавили структуры и классы )))
Да, были тут деятели, поднявшие шухер после добавления i-функций в mql5.
что это за цифры в кавычках?
Точно.
На мой взгляд, вобще все структурные части программ - должны оформляться в платформонезависимые блоки (вот, виртуальные интерфейсы, на мой взгляд, для этого ох, как хорошо подходят), чтобы изменения в платформах затрагивали небольшие изолированные участки кода. Плюс бонусом идет и возможность подключения новых платформ.
Что же касается новых i-Функций, то я гляжу только на одну - поиск бара по указанному времени. Возможно, эта функция будет работать быстрее, чем работает моя. Остальные же - я уверен, не будут давать увеличение скорости по сравнению с моими, а значит, от добра добра не ищут.