Ошибки, баги, вопросы - страница 2217

Новый комментарий
 

ошибки после последнего обновления (кстати обновление с кучей багов)

'iTime' - override system function

'iBarShift' - override system function 


Их же не должно быть в мт5??? как быть - документации нет

 
Anton Ohmat:

ошибки после последнего обновления (кстати обновление с кучей багов)

'iTime' - override system function

'iBarShift' - override system function 


Их же не должно быть в мт5??? как быть - документации нет

Почаще читать новости сайта.

https://www.mql5.com/ru/forum/257552/page3

Новая версия платформы MetaTrader 5 build 1860: Функции для работы с барами в MQL5 и улучшения в тестере стратегий
Новая версия платформы MetaTrader 5 build 1860: Функции для работы с барами в MQL5 и улучшения в тестере стратегий
  • 2018.06.16
  • www.mql5.com
Новая версия платформы MetaTrader 5 build 1860: Функции для работы с барами в MQL5 и улучшения в тестере стратегий15 июня 2018 года будет опубликов...
 
Ну да, только этим сидеть и заниматься. Может лучше людям дать выбор, какой билд мт использовать?
 
Anton Ohmat:
Ну да, только этим сидеть и заниматься. Может лучше людям дать выбор, какой билд мт использовать?

Используете бесплатный софт - тогда следите за его новостями и обновлениями, а если уж в будущем будет реклама, то это тоже вполне нормально(бесплатное ПО). Вам никто и ничем не обязан.

 
fxsaber:

Пробовал различные комбинации со сменой серверов и перезагрузками Терминала. Глухо!

Может, наличие какой папки для обновлений нужно проверить? Как обновиться-то?


ЗЫ Закрытие Терминала и вызов его из ME по F4 помогло. Возможно, это совпадение.

Тоже portable, обновился сам на 1860 от 15 июня. Попробовать переставить?

 
Anton Ohmat:
Ну да, только этим сидеть и заниматься. Может лучше людям дать выбор, какой билд мт использовать?

Да, в хелпе нет. Сейчас попробую скачать хелп с сайта, он часто посвежее терминального.

 
Alexey Volchanskiy:

Да, в хелпе нет. Сейчас попробую скачать хелп с сайта, он часто посвежее терминального.

Не, в свежем хелпе mql5_russian.chm новой функции iTime пока нет.

А по сути - не надо называть свои функции именами из МТ4. Во первых, кросс не напишешь. А во вторых, сколько тут плакались обиженные, что таких функций нет? Вот, сделали, возрадуйтесь.

Это напоминает старую историю, один чел любил еще на старом mql4 писать переменные с точками. И я его постоянно предупреждал, что он с этими точками поймает горя.

Как он стонал, когда после 600-го билда они привели язык в порядок и добавили структуры и классы ))) 

 
Alexey Volchanskiy:

Не, в свежем хелпе mql5_russian.chm новой функции iTime пока нет.

А по сути - не надо называть свои функции именами из МТ4. Во первых, кросс не напишешь. А во вторых, сколько тут плакались обиженные, что таких функций нет? Вот, сделали, возрадуйтесь.

Это напоминает старую историю, один чел любил еще на старом mql4 писать переменные с точками. И я его постоянно предупреждал, что он с этими точками поймает горя.

Как он стонал, когда после 600-го билда они привели язык в порядок и добавили структуры и классы ))) 

Да, были тут деятели, поднявшие шухер после добавления i-функций в mql5.

 

кавычки

что это за цифры в кавычках?

 
Alexey Volchanskiy:

Не, в свежем хелпе mql5_russian.chm новой функции iTime пока нет.

А по сути - не надо называть свои функции именами из МТ4. Во первых, кросс не напишешь. А во вторых, сколько тут плакались обиженные, что таких функций нет? Вот, сделали, возрадуйтесь.

Это напоминает старую историю, один чел любил еще на старом mql4 писать переменные с точками. И я его постоянно предупреждал, что он с этими точками поймает горя.

Как он стонал, когда после 600-го билда они привели язык в порядок и добавили структуры и классы ))) 

Точно.

На мой взгляд, вобще все структурные части программ - должны оформляться в платформонезависимые блоки (вот, виртуальные интерфейсы, на мой взгляд, для этого ох, как хорошо подходят), чтобы изменения в платформах затрагивали небольшие изолированные участки кода. Плюс бонусом идет и возможность подключения новых платформ.

Что же касается новых i-Функций, то я гляжу только на одну - поиск бара по указанному времени. Возможно, эта функция будет работать быстрее, чем работает моя. Остальные же - я уверен, не будут давать увеличение скорости по сравнению с моими, а значит, от добра добра не ищут.

1...221022112212221322142215221622172218221922202221222222232224...3696
Новый комментарий