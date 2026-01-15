Ошибки, баги, вопросы - страница 1799

fxsaber:
В СД обратили внимание на несоответствующий скрин. Заменил - стало понятно, что мой косяк. Извините

 

а в чем косяк то был? 

 
Vladislav Andruschenko:

а в чем косяк то был? 

На скрине по этим символам не стало цен.
 
fxsaber:

При долбежке (все символы) торговыми запросами Metaquotes-Demo нарвался на ситуацию, когда SYMBOL_BID и SYMBOL_ASK вернули нули.

Какова возможная природа такого исхода?

Кто-нибудь делает проверку на корректность возвращаемых цен?
Не знаю, правильно или нет что иногда возвращаются нули, но с некоторых пор стараюсь делать проверки всех переменных торгового окружения перед использованием. Чревато потому что.
 

Metaqutoes-Demo

2017.02.13 15:36:35.733 '5122740': buy limit 1.00 SNGP-3.17 at 32305
2017.02.13 15:36:35.793 '5122740': accepted buy limit 1.00 SNGP-3.17 at 32305
2017.02.13 15:39:35.734 '5122740': failed buy limit 1.00 SNGP-3.17 at 32305 [Request timeout]

Запрос был

Request.action = TRADE_ACTION_PENDING (5)
Request.magic = 0
Request.order = 0
Request.symbol = SNGP-3.17
Request.volume = 1.0
Request.price = 32305.0
Request.stoplimit = 0.0
Request.sl = 0.0
Request.tp = 0.0
Request.deviation = 100
Request.type = ORDER_TYPE_BUY_LIMIT (2)
Request.type_filling = ORDER_FILLING_RETURN (2)
Request.type_time = ORDER_TIME_DAY (1)
Request.expiration = 1970.01.01 00:00:00
Request.comment = My Order
Request.position = 0
Request.position_by = 0
Result.retcode = 10012
Result.deal = 0
Result.order = 133724360
Result.volume = 0.0
Result.price = 0.0
Result.bid = 0.0
Result.ask = 0.0
Result.comment = Request timeout 179998.389 + 0.001 ms
Result.request_id = 46123
Result.retcode_external = 0
Надо рихтовать сервер. Есть ли у разработчиков проверяющие надежность работы скрипты?
 
Тормоза наблюдаются и на форекс-символах.
 
Понятно, почему в ситуации Request timeout номер ордера не нулевой - для OnTradeTransaction. Но почему его нет в истории ордеров?

 

 
fxsaber:
Тормоза наблюдаются и на форекс-символах.
А чем не устраивает моделирование реальной торговли?
 
A100:
А чем не устраивает моделирование реальной торговли?

Искусственного моделирования нет! Есть факт тормозов MT5, который бросает тень на озвученные разработчиками HFT-возможности в статьях.

Раньше разработчики пиняли на третьих лиц, когда им показывали тормоза на ФОРТС. Теперь же можно сторонние причины точно отбросить - тормозит сам Metaquotes-Demo. 

 
fxsaber:

Понятно, почему в ситуации Request timeout номер ордера не нулевой - для OnTradeTransaction. Но почему его нет в истории ордеров?

Он должен быть в Торговле если статус\состояние не позволяет поместить его в Историю

 
fxsaber:

который бросает тень на озвученные разработчиками HFT-возможности в статьях.

эти возможности заключаются только в асинхронном OrderSend
