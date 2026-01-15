Ошибки, баги, вопросы - страница 1799
В СД обратили внимание на несоответствующий скрин. Заменил - стало понятно, что мой косяк. Извините
а в чем косяк то был?
При долбежке (все символы) торговыми запросами Metaquotes-Demo нарвался на ситуацию, когда SYMBOL_BID и SYMBOL_ASK вернули нули.
Какова возможная природа такого исхода?Кто-нибудь делает проверку на корректность возвращаемых цен?
Metaqutoes-Demo
2017.02.13 15:36:35.793 '5122740': accepted buy limit 1.00 SNGP-3.17 at 32305
2017.02.13 15:39:35.734 '5122740': failed buy limit 1.00 SNGP-3.17 at 32305 [Request timeout]
Запрос был
Request.magic = 0
Request.order = 0
Request.symbol = SNGP-3.17
Request.volume = 1.0
Request.price = 32305.0
Request.stoplimit = 0.0
Request.sl = 0.0
Request.tp = 0.0
Request.deviation = 100
Request.type = ORDER_TYPE_BUY_LIMIT (2)
Request.type_filling = ORDER_FILLING_RETURN (2)
Request.type_time = ORDER_TIME_DAY (1)
Request.expiration = 1970.01.01 00:00:00
Request.comment = My Order
Request.position = 0
Request.position_by = 0
Result.deal = 0
Result.order = 133724360
Result.volume = 0.0
Result.price = 0.0
Result.bid = 0.0
Result.ask = 0.0
Result.comment = Request timeout 179998.389 + 0.001 ms
Result.request_id = 46123
Result.retcode_external = 0
Понятно, почему в ситуации Request timeout номер ордера не нулевой - для OnTradeTransaction. Но почему его нет в истории ордеров?
Тормоза наблюдаются и на форекс-символах.
А чем не устраивает моделирование реальной торговли?
Искусственного моделирования нет! Есть факт тормозов MT5, который бросает тень на озвученные разработчиками HFT-возможности в статьях.
Раньше разработчики пиняли на третьих лиц, когда им показывали тормоза на ФОРТС. Теперь же можно сторонние причины точно отбросить - тормозит сам Metaquotes-Demo.
Понятно, почему в ситуации Request timeout номер ордера не нулевой - для OnTradeTransaction. Но почему его нет в истории ордеров?
Он должен быть в Торговле если статус\состояние не позволяет поместить его в Историю
который бросает тень на озвученные разработчиками HFT-возможности в статьях.