Ошибки, баги, вопросы - страница 3527
Вот еще ввел в гугл предложение из блога (это не название) - "Who tried to break the monopoly?", ваш блог опять в поиске первый, а потом уже всякие yahoo, ABC и так далее.
Попробовал, гугл выдаёт всё что угодно, но не пост Владимира.
Похоже, что гугл выдаёт Вам в первую очередь то, что Вы недавно посещали.
Я не говорю, что блоги не индексируются, а делаю предположение, что в результате поиска будет просмотренное ранее с бОльшей вероятностью.
break the monopoly
Вот я ввел в гугл "break the monopoly" (а это очень общие слова - из его названия), и в гугле его блог - 14-тый в поиске.
И выше его только разные новостные агрегаторы, например yahoo news, 3News, пару американских университетских сайтов,
пост в бывшем twitter, пост в instagram, и так далее.
То есть - есть над чем работать ... например: над названиями блог постов, может делать "рерайт" как "а-ля новостной агрегатор" самого названия поста (то есть - названия такие, как они делают, то есть - немного "рекламные"), и так далее.
Но результат уже хороший.
Не знаю (раньше я делал много блогов) ... в новостях компаний ваш пост есть.
Что до ленты, то там, наверное, есть приоритеты по разделам (то есть - там не всё идет в ленту), и вообще - там все автоматически.
Но главное преимущество блог постов - это то, что они хорошо индексируются в гугле. У вас там 51 просмотр ... и я не думаю, что все они с форума ... со стороны много.
Вот ввел в гугле ваше название (без HUH), и в гугле он сразу первый.
Конечно, название блог поста лучше выбирать такое, что ... как будто бы кто-то в поиске в гугле ищет ...
Добрый вечер! Спасибо за ответ!
Да, всё так. Но один тот факт, что пост вдруг сам уехал ночью в черновики, означает какую-то ошибку. Ну и я первый раз наблюдаю, чтобы мой пост был виден только в конкретной категории, а не в общей ленте. Это всё странно.
Добрый вечер! Вы абсолютно правы. Это так и работает. Я пошел в другой браузер и увидел свой пост на 28 месте, а вот этот наш диалог про этот пост - на 20-м. То есть, выше. )
Но это нормально. Важно еще то, откуда географически заходишь. Выдача гугл для всех разная.
Если про общую ленту, то я уже отмечал - по моему опыту (а я раньше много блог постов делал) - туда не все попадают (лента это как бы витрина ...).
Он в ленте или нет - это важно только для пользователей форума чтобы, может быть читали.
Но для индексации и привлечения потенциальных клиентов к себе со стороны - там все равно: есть он тут в ленте или нет
(тут главное - есть он в поисковиках или нет, и на каком месте и по каким фразам).
Что "уехал" - не знаю. Может - админы сдвинули из категории ...
Я подозреваю, что тема поста - немного оффтоп для блога MQL. Есть такая версия, да. )
Все результаты тестера всегда положительные, грубо говоря.
Можно ли как-то добавить спред и комиссию, чтобы тестировать в тяжёлых условиях, не прибегая к брокерскому МТ
Подключитесь в терминале от MQ к брокерскому счёту и тестируйте наздоровие.
Можно же подключаться к разным счетам:
Принял, благодарю
В справке есть описание оператора-переключателя switch, там такой пример приведён
Какой тип у переменной x?
Ставишь string и получаешь ошибку
Предлагаю делать воспроизводимые примеры в документации.
Мне собственно нужен переключатель по значению строковой переменной.