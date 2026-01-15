Ошибки, баги, вопросы - страница 3525

Aleksey Vyazmikin #:

Здравствуйте. Опишите, пожалуйста, в чём несовпадение - смотрел на скрины и не понял - вроде везде есть лоты по единичке - 5 штук.

Алексей вспомни, я тебе написал однажды, твоя ава ) что0то типа проблемой будет

 
lynxntech #:

Алексей вспомни, я тебе написал однажды, твоя ава ) что0то типа проблемой будет

Мне не удалось уловить ход мысли, к сожалению.

 
Aleksey Vyazmikin #:

Мне не удалось уловить ход мысли, к сожалению.

тогда я тебе сказал, что ава у тебя не серьезная, для этого

 
Aleksey Vyazmikin #:

Здравствуйте. Опишите, пожалуйста, в чём несовпадение - смотрел на скрины и не понял - вроде везде есть лоты по единичке - 5 штук.

Приветствую! Несовпадение в направлении сделок. 5 отмеченных в квике - продажи, а в мт5 - покупки. По общему объёму бара расхождений нет, а вот дельта может различаться и порой значительно. Может это придирки, но хотелось бы точности. 
 
axel3197 #:
Приветствую! Несовпадение в направлении сделок. 5 отмеченных в квике - продажи, а в мт5 - покупки. По общему объёму бара расхождений нет, а вот дельта может различаться и порой значительно. Может это придирки, но хотелось бы точности. 

Теперь понял. Да, расхождение есть. Как гипотеза - эти сделки были встречными, т.е. ММ (условно) в момент сведения кидал встречную по такой же цене. Таким образом не происходило отоваривание в лимитные заявки. Возможно, для этого есть отдельный флаг - надо смотреть в тиковой истории. Если это так, то с таким особым флагом две программы могут по разному интерпретировать результат.

 
Aleksey Vyazmikin #:

Теперь понял. Да, расхождение есть. Как гипотеза - эти сделки были встречными, т.е. ММ (условно) в момент сведения кидал встречную по такой же цене. Таким образом не происходило отоваривание в лимитные заявки. Возможно, для этого есть отдельный флаг - надо смотреть в тиковой истории. Если это так, то с таким особым флагом две программы могут по разному интерпретировать результат.

А где можно посмотреть такую историю (с отдельным флагом)?
 
axel3197 #:
А где можно посмотреть такую историю (с отдельным флагом)?

В терминале "Вид" -> "Символы" (выбираете нужный) -> "Вкладка Тики" -> "Указываете диапазон времени" -> "Кнопка запросить"


 
Aleksey Vyazmikin #:

В терминале "Вид" -> "Символы" (выбираете нужный) -> "Вкладка Тики" -> "Указываете диапазон времени" -> "Кнопка запросить"


Спасибо! Посмотрю.
 
axel3197 #:
Спасибо! Посмотрю.

Пожалуйста! Пишите, что там обнаружите - любопытно.

 

Столкнулся с проблемой. Перестали корректно работать скриншоты. 

Почему то сдвигаются все объекты привязанные не к цене/времени, а к пикселям то есть 

OBJ_BITMAP_LABEL, OBJ_EDIT, OBJ_LABEL

вот скриншот графика сделанный виндой

а вот это скриншот сделанный 

ChartScreenShot(0, name, (int)ChartGetInteger(0, CHART_WIDTH_IN_PIXELS), (int)ChartGetInteger(0, CHART_HEIGHT_IN_PIXELS));


Подскажите, кто виноват и что делать?

