Мне не удалось уловить ход мысли, к сожалению.

Ошибки, баги, вопросы - страница 3525
Здравствуйте. Опишите, пожалуйста, в чём несовпадение - смотрел на скрины и не понял - вроде везде есть лоты по единичке - 5 штук.
тогда я тебе сказал, что ава у тебя не серьезная, для этого
Приветствую! Несовпадение в направлении сделок. 5 отмеченных в квике - продажи, а в мт5 - покупки. По общему объёму бара расхождений нет, а вот дельта может различаться и порой значительно. Может это придирки, но хотелось бы точности.
Теперь понял. Да, расхождение есть. Как гипотеза - эти сделки были встречными, т.е. ММ (условно) в момент сведения кидал встречную по такой же цене. Таким образом не происходило отоваривание в лимитные заявки. Возможно, для этого есть отдельный флаг - надо смотреть в тиковой истории. Если это так, то с таким особым флагом две программы могут по разному интерпретировать результат.
А где можно посмотреть такую историю (с отдельным флагом)?
В терминале "Вид" -> "Символы" (выбираете нужный) -> "Вкладка Тики" -> "Указываете диапазон времени" -> "Кнопка запросить"
Спасибо! Посмотрю.
Пожалуйста! Пишите, что там обнаружите - любопытно.
Столкнулся с проблемой. Перестали корректно работать скриншоты.
Почему то сдвигаются все объекты привязанные не к цене/времени, а к пикселям то есть
OBJ_BITMAP_LABEL, OBJ_EDIT, OBJ_LABEL
вот скриншот графика сделанный виндой
а вот это скриншот сделанный
Подскажите, кто виноват и что делать?