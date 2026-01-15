Ошибки, баги, вопросы - страница 3504
Что касается функций StringToShortArray и ShortArrayToString, то в общем случае там вообще какие то случайные результаты получаются:
Результат: 8:15:10
Пропустил start в StringToShortArray - исправляю:
Результат: 7:7
Что и требовалось доказать: наличие \0 в общем случае (при грамотно составленном примере) не влияет
Words[]->string->Words[] попробуйте.
Попробовал - результат: StringToShortArray и ShortArrayToString работают по разному - поэтому вот мои заключительные аргументы:
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Ошибки, баги, вопросы
Ilyas, 2021.06.08 13:31
Вы правы, изменил поведение StringToCharArray, теперь на всю длину строки, а не до первого символа '\0'
A100, 2021.06.08 14:48Тогда только одна разница между StringToCharArray и StringToShortArray остается:
Ilyas, 2021.06.08 15:12
Сделал поведение одинаковым.
Просто в те времена, когда все оперативно исправляли ShortArrayToString еще видимо не было. Более того все Cтроковые функции (а их там около 20), кроме StringSplit работают с внутренним '\0' - как с обычным символом - без ошибок (по крайней мере мне ошибки не встречались)
Из функций Преобразования данных с указанной ошибкой работают только ShortArrayToString и CharArrayToString (даже если явно задать число символов) - остальное все исправлено
Приходят обновления, но ошибка не исправлена
Новая версия платформы MetaTrader 5 build 4230: больше встроенных приложений и расширение поддержки ONNX
Aleksey Vyazmikin, 2024.03.04 18:06
Билд 4209
После обновлений последних перестала корректно работать стандартная библиотека " Научные графики", код для воспроизведения можно взять тут . Графики не отрисовываются на чарт.
В своих проектах получаю ошибку 4102.
Приходят обновления, но ошибка не исправлена
4102 не правили, как и многие другие баг-репорты с воспроизведением.
Приходят обновления, но ошибка не исправлена
Вы пишите: код для воспроизведения можно взять тут
Взял.
Не воспроизводится.
Может ошибка в чём то более конкретном?
Не воспроизводится.
4102 не правили, как и многие другие баг-репорты с воспроизведением.
Да, больше всего напрягает отсутствие нормальной обратной связи с их стороны - то ли они видели сообщение об ошибке и поставили в очередь работу над ней, то ли просмотрели... или информации им мало. Бывает быстро реагируют, а бывает так - ждёшь реакцию неделями - непоследовательность.
4102 воспроизводится на WinServer и, похоже, на Win7. Win10 - порядок.
Проверил. Да, при обращении к ObjectGetInteger() выдаёт ошибку 4102.
Проверял на Windows Server 2022 Standard.
Полный абзац.
Сайбер об этом писал два с половиной года назад.
А HistorySelect до сих пор корректно работает только при запросе 0, INT_MAX,
если поставить с даты, то корректной работы ожидать не приходится.
Блиииин (злой, презлой смайл)
Ситуация: сделок не было три месяца, вчера открыл позицию, чуть позже закрыл. Сделал запрос HistorySelect за год, всё норм.
Открыл вторую позицию, чуть позже закрыл. Сделал запрос HistorySelect за год, нету предпоследней позиции.
Делаю запрос с начала истории, все сделки есть, делаю запрос за год, сделок предпоследней позиции нет.
Блиииин (злой, презлой смайл)