Ошибки, баги, вопросы - страница 339

Новый комментарий
 
sergeev:

а проверить не судьба?

Я же указал, что информацию "найти сразу не получилось". Если знаете ответ, подскажите, где изложено правило, регулирующее этот вопрос.
 
Yedelkin:
Я же указал, что информацию "найти сразу не получилось". Если знаете ответ, подскажите, где изложено правило, регулирующее этот вопрос.

эх, коллега, если бы обезьяны искали справочник как пользоваться палкой, то так бы и ходили до сих пор обезьянами...

не ленитесь, надо просто напрячь пару пальцев и проверить в коде. Это ведь не сложнее, чем траншею зимой рыть.

 
sergeev:

эх, коллега, если бы обезьяны искали справочник как пользоваться палкой, то так бы и ходили до сих пор обезьянами...

не ленитесь, надо просто напрячь пару пальцев и проверить в коде. Это ведь не сложнее, чем траншею зимой рыть.

А-а, понял Вас. Уже год, как ценю Вашу приверженность методу научного тыка :) Также, где-то год назад, уже объяснял Вам, почему предпочитаю изучать базовые основы (по возможности). Что касается "напрячь пару пальцев" - то в данном случае это представляется излишним. Потому что достаточно напрячь одну  извилину и понять, что у автора вот этого кода проблем с компилированием не возникало (иначе бы его вопрос был сформулирован несколько по-иному) :) Мой же вопрос заключался в том, допустимо ли такое сочетание имён с точки зрения архитектуры (устройства, задумки и т.д.) языка. 

...Поскольку всё-таки никаких ограничений в справочных материалах не нашёл, получается, что в данном случае работа компилятора не противоречит основам языка.

 

Не пойму, толи у меня клава глючит толи баг МЕ.

Выделяю участок кода жму Ctrl+V и вместо замены участка инфой из буфера обмена получаю дописывание.

Та же фигня и при простом наборе.

Выделяю участок жму на любую клавишу и вместо символа клавиши который должен заменить выделенный участок получаю дописывание.

Пример 

table.SecondSize()    // было
postable.SecondSize() // стало
pos                   // хотелось бы
 
Urain:

Не пойму, толи у меня клава глючит толи баг МЕ.

Выделяю участок кода жму Ctrl+V и вместо замены участка инфой из буфера обмена получаю дописывание.

У меня всё нормально.
 
Ах да, комп 32бит
 
Urain:

Не пойму, толи у меня клава глючит толи баг МЕ.

Выделяю участок кода жму Ctrl+V и вместо замены участка инфой из буфера обмена получаю дописывание.

Та же фигня и при простом наборе.

Выделяю участок жму на любую клавишу и вместо символа клавиши который должен заменить выделенный участок получаю дописывание.

Пример


У меня норм. Ищите причину ;-)
 
7134956:
У меня норм. Ищите причину ;-)
Спасибо кто откликнулся, видимо всё же клава глючит.
 
papaklass:

  Почему:

535   long              dgt       = SymbolInfoInteger(smb[number],SYMBOL_DIGITS);

549   if(dgt == 0){
           Print("Buy Data == 0. error");
           return(false);
        } 
556   sl = MathMin(mrate[1].high - mrate[1].low,level);

560   Print("  sl =",DoubleToString(sl,dgt));// 1

        Print("  sl =",DoubleToString(sl,_Digits));// 2 

possible loss of data due to type conversion ChampionShip2010_v6.mq5 560 49 - это относится к первому принту.

где smb[number] - валютная пара не основного графика 

Если в 535 строке исправляю long на int, т.е.

535   int              dgt       = SymbolInfoInteger(smb[number],SYMBOL_DIGITS);

possible loss of data due to type conversion ChampionShip2010_v6.mq5 535 31

В чем проблема?
 

Проблема в том что SymbolInfoInteger(smb[number],SYMBOL_DIGITS); возвращает тип long, а в функцию DoubleToString(sl,dgt)) надо передавать тип int. По этому надо писать так DoubleToString(sl,(int)dgt))
 

Результаты проверки правильные, а в логе нет!

---------------------------------------------------------

Вот код для проверки количества лотов по 2 парам

  double vol1 =0.0;
  double vol2 =0.0;
  if(PositionSelect(Symbol1)) vol1=PositionGetDouble(POSITION_VOLUME);
  if(PositionSelect(Symbol2)) vol2=PositionGetDouble(POSITION_VOLUME);
  Print ("vol1=",vol1,"vol2=",vol1,"vol1<vol2=",vol1<vol2);

а вот что выдает Print


Эт что за чудеса такие ? Не было ни одного момента где бы было видно что один больше другого.

На всех ТФ и не важно какой символ.

1...332333334335336337338339340341342343344345346...3695
Новый комментарий