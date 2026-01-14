Ошибки, баги, вопросы - страница 339
а проверить не судьба?
Я же указал, что информацию "найти сразу не получилось". Если знаете ответ, подскажите, где изложено правило, регулирующее этот вопрос.
эх, коллега, если бы обезьяны искали справочник как пользоваться палкой, то так бы и ходили до сих пор обезьянами...
не ленитесь, надо просто напрячь пару пальцев и проверить в коде. Это ведь не сложнее, чем траншею зимой рыть.
А-а, понял Вас. Уже год, как ценю Вашу приверженность методу научного тыка :) Также, где-то год назад, уже объяснял Вам, почему предпочитаю изучать базовые основы (по возможности). Что касается "напрячь пару пальцев" - то в данном случае это представляется излишним. Потому что достаточно напрячь одну извилину и понять, что у автора вот этого кода проблем с компилированием не возникало (иначе бы его вопрос был сформулирован несколько по-иному) :) Мой же вопрос заключался в том, допустимо ли такое сочетание имён с точки зрения архитектуры (устройства, задумки и т.д.) языка.
...Поскольку всё-таки никаких ограничений в справочных материалах не нашёл, получается, что в данном случае работа компилятора не противоречит основам языка.
Не пойму, толи у меня клава глючит толи баг МЕ.
Выделяю участок кода жму Ctrl+V и вместо замены участка инфой из буфера обмена получаю дописывание.
Та же фигня и при простом наборе.
Выделяю участок жму на любую клавишу и вместо символа клавиши который должен заменить выделенный участок получаю дописывание.
Пример
У меня норм. Ищите причину ;-)
Почему:
535 long dgt = SymbolInfoInteger(smb[number],SYMBOL_DIGITS);
549 if(dgt == 0){
Print("Buy Data == 0. error");
return(false);
}
556 sl = MathMin(mrate[1].high - mrate[1].low,level);
560 Print(" sl =",DoubleToString(sl,dgt));// 1
Print(" sl =",DoubleToString(sl,_Digits));// 2
possible loss of data due to type conversion ChampionShip2010_v6.mq5 560 49 - это относится к первому принту.
где smb[number] - валютная пара не основного графика
Если в 535 строке исправляю long на int, т.е.
535 int dgt = SymbolInfoInteger(smb[number],SYMBOL_DIGITS);
possible loss of data due to type conversion ChampionShip2010_v6.mq5 535 31
В чем проблема?
Результаты проверки правильные, а в логе нет!
---------------------------------------------------------
Вот код для проверки количества лотов по 2 парам
а вот что выдает Print
Эт что за чудеса такие ? Не было ни одного момента где бы было видно что один больше другого.
На всех ТФ и не важно какой символ.