Ошибки, баги, вопросы - страница 3434

Новый комментарий
 
Carl Schreiber #:

для ожидающих позиций я могу получить время последнего обновления (надеюсь на это!), выполнив:

Вроде, это только для изменения объема позиции. Поэтому для отложенных ордеров не имеет смысла.
 
fxsaber #:
Вроде, это только для изменения объема позиции. Поэтому для отложенных ордеров не имеет смысла.

Даже с отложенными ордерами, I/EA может изменить объем, SL, TP, ... измениться. Кроме того, стоп-лимитный ордер становится лимитным ордером без участия меня/EA в этот момент.

 
Carl Schreiber #:

Даже с отложенными ордерами, I/EA может изменить объем, SL, TP, ... измениться. Кроме того, стоп-лимитный ордер становится лимитным ордером без участия меня/EA в этот момент.

Согласен. По позициям:

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Особенности языка mql5, тонкости и приёмы работы

fxsaber, 2017.09.22 20:43

POSITION_TIME_UPDATE имеет отношение только в изменению лота позиции. Например, частичное закрытие позиции на любом типе счета или доливка на неттинге.

Изменения же SL/TP-уровней на POSITION_TIME_UPDATE не влияют.

Перефразировав, на POSITION_TIME_UPDATE влияют только модификации, имеющие отражение в Истории торгов - сделки. SL/TP-уровни к таким модификациям не относятся, поэтому не влияют.

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Особенности языка mql5, тонкости и приёмы работы

fxsaber, 2022.01.11 03:40

Могут быть ситуации, когда POSITION_TIME_UPDATE_MSC == POSITION_TIME_UPDATE, несмотря на изменения лотности.

 

Не получается вызвать iCustom пользовательского индикатора.


Индикатор.

#property indicator_chart_window
#property indicator_plots 0

int OnCalculate( const int rates_total, const int, const int, const double &[] )
{
  return(rates_total);
}


Советник.

void OnInit()
{
  iCustom(_Symbol, PERIOD_M1, "Spy.ex5"); // MQL5\Indicators\Spy.ex5
}


При запуске советника выдает ошибку.

cannot load custom indicator 'Spy.ex5' [4802]


Пробовал разные билды - одинаковое поведение. Все скомпилировано и лежит на местах. Просьба помочь.

 
fxsaber # : Cannot call iCustom custom indicator .

I was unable to reproduce the issue (tested on build 4040).

I was unable to replicate the issue (tested on build 4040). 

2023.12 . 12  22 : 37 : 44.569  Experts expert  SpyEA (EURUSD,H1) loaded successfully
 2023.12 . 12  22 : 37 : 46.519  Indicators      custom indicator Spy (EURUSD,M1) loaded succesfully



Файлы:
Spy.mq5  1 kb
SpyEA.mq5  1 kb
 
Fernando Carreiro #:

Мне не удалось воспроизвести проблему (проверено на сборке 4040).

Спасибо. С таким путем размещения советника работает.

MQL5\Experts\SpyEA.mq5


А с таким - нет.

MQL5\Experts\Examples\MACD\SpyEA.mq5


Похоже, зависит от длины пути к советнику.

 
fxsaber # : Thank you. This way of placing the advisor works. But with this one, no. It seems to depend on the length of the path to the advisor.

It still works correctly for me...

Still works correctly for me ...

"C:\Trading\MetaQuotes\MetaTrader 5\MQL5\Experts\Examples\MACD\SpyEA.ex5"


 
fxsaber # : Спасибо. С таким путем размещения советника работает. А с таким - нет. Похоже, зависит от длины пути к советнику.

Какова полная длина пути на вашей стороне?

Мой путь к файлу ... " "C:\Trading\MetaQuotes\MetaTrader 5\MQL5\Experts\Examples\MACD\SpyEA.ex5" "

What is the full path lebgth on your end?

My file path is ... " "C:\Trading\MetaQuotes\MetaTrader 5\MQL5\Experts\Examples\MACD\SpyEA.ex5" "

 
fxsaber # : Thank you. This way of placing the advisor works. But with this one, no. It seems to depend on the length of the path to the advisor.
Возможно, это поможет вам решить проблему. Я использую следующую модификацию реестра, чтобы разрешить длинные пути длиной более 260 символов в Windows...
Maybe this can help you resolve the issue. I use the following Registry modification to allow long paths greater the 260 characters on Windows ...
How to Make Windows 10 Accept File Paths Over 260 Characters
How to Make Windows 10 Accept File Paths Over 260 Characters
  • 2023.08.22
  • www.howtogeek.com
Before Windows 95, file names could only be 8 characters long, but now Windows has a 260 character limit for the full path of a file. The Windows 10 Anniversary Update allowed users to abandon the 260 character limit, but some older 32-bit applications may not support longer paths. Home users can remove the path limit by editing the registry...
 
Fernando Carreiro #:

Какова полная длина пути на вашей стороне?

"c:\Program Files\MetaTrader 5\MQL5\Experts\Examples\MACD\SpyEA.ex5"


Похоже, разобрался.

У меня старый ex5 индикатора лежал в той же папке, где и советник.

И советник пытался подключить этот индикатор, а не тот, который лежит в папке Indicators.


Спасибо за помощь!

1...342734283429343034313432343334343435343634373438343934403441...3696
Новый комментарий