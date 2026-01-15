Ошибки, баги, вопросы - страница 3434
для ожидающих позиций я могу получить время последнего обновления (надеюсь на это!), выполнив:
Вроде, это только для изменения объема позиции. Поэтому для отложенных ордеров не имеет смысла.
Даже с отложенными ордерами, I/EA может изменить объем, SL, TP, ... измениться. Кроме того, стоп-лимитный ордер становится лимитным ордером без участия меня/EA в этот момент.
Согласен. По позициям:
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Особенности языка mql5, тонкости и приёмы работы
fxsaber, 2017.09.22 20:43
POSITION_TIME_UPDATE имеет отношение только в изменению лота позиции. Например, частичное закрытие позиции на любом типе счета или доливка на неттинге.
Изменения же SL/TP-уровней на POSITION_TIME_UPDATE не влияют.
Перефразировав, на POSITION_TIME_UPDATE влияют только модификации, имеющие отражение в Истории торгов - сделки. SL/TP-уровни к таким модификациям не относятся, поэтому не влияют.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Особенности языка mql5, тонкости и приёмы работы
fxsaber, 2022.01.11 03:40
Могут быть ситуации, когда POSITION_TIME_UPDATE_MSC == POSITION_TIME_UPDATE, несмотря на изменения лотности.
Не получается вызвать iCustom пользовательского индикатора.
Индикатор.
Советник.
При запуске советника выдает ошибку.
Пробовал разные билды - одинаковое поведение. Все скомпилировано и лежит на местах. Просьба помочь.
I was unable to reproduce the issue (tested on build 4040).
Мне не удалось воспроизвести проблему (проверено на сборке 4040).
Спасибо. С таким путем размещения советника работает.
А с таким - нет.
Похоже, зависит от длины пути к советнику.
It still works correctly for me...
Какова полная длина пути на вашей стороне?
Мой путь к файлу ... " "C:\Trading\MetaQuotes\MetaTrader 5\MQL5\Experts\Examples\MACD\SpyEA.ex5" "
"c:\Program Files\MetaTrader 5\MQL5\Experts\Examples\MACD\SpyEA.ex5"
Похоже, разобрался.
У меня старый ex5 индикатора лежал в той же папке, где и советник.
И советник пытался подключить этот индикатор, а не тот, который лежит в папке Indicators.
Спасибо за помощь!