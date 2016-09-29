Помогите понять-разобраться!!!...
Помогите понять-разобраться!!!...Терминалы стоят на
локальном диске D – а всё, что делаю стало исполняться на диске С в папке
админ, диск С забивается, изменения обратно не переносятся, если перенести
принудительно, то не исполняются, при перезагрузки все изменения теряются, так
как происходит восстановление – это что
теперь всегда так будет или это только у меня какой-то глюк получается, даже не
знаю что делать??? Загрузил поновой терминал - получился какой-то усеченный...
Помогите понять-разобраться!!!...Терминалы стоят на
локальном диске D – а всё, что делаю стало исполняться на диске С в папке
админ, диск С забивается, изменения обратно не переносятся, если перенести
принудительно, то не исполняются, при перезагрузки все изменения теряются, так
как происходит восстановление – это что
теперь всегда так будет или это только у меня какой-то глюк получается, даже не
знаю что делать??? Загрузил поновой терминал - получился какой-то усеченный...
вот так вот авторы извратились, что терминалы ставятся в профиль пользователя, который по умолчанию живёт на диске C
лечений есть 2 - перенести весь профиль на диск D (что вообще говоря разумно) и/или наделать символьных ссылок от папок разных терминалов в одну общую кучу (что тоже разумно).
в обоих случаях первоначально стоит делать полую резервную копию системы, то есть точкой восстановления можно не обойтись.
А теперь должны выступить win-админы, и рассказать детали и подводные камни :-)
вот так вот авторы извратились, что терминалы ставятся в профиль пользователя, который по умолчанию живёт на диске C
лечений есть 2 - перенести весь профиль на диск D (что вообще говоря разумно) и/или наделать символьных ссылок от папок разных терминалов в одну общую кучу (что тоже разумно).
в обоих случаях первоначально стоит делать полую резервную копию системы, то есть точкой восстановления можно не обойтись.
А теперь должны выступить win-админы, и рассказать детали и подводные камни :-)
вот так вот авторы извратились, что терминалы ставятся в профиль пользователя, который по умолчанию живёт на диске C
лечений есть 2 - перенести весь профиль на диск D (что вообще говоря разумно) и/или наделать символьных ссылок от папок разных терминалов в одну общую кучу (что тоже разумно).
в обоих случаях первоначально стоит делать полую резервную копию системы, то есть точкой восстановления можно не обойтись.
А теперь должны выступить win-админы, и рассказать детали и подводные камни :-)
Чем портативный режим не устраивает? Все данные будут в папке терминала. Распаковать .cmd в корневую папку терминала и запускать через них.
Помогите понять-разобраться!!!...Терминалы стоят на локальном диске D – а всё, что делаю стало исполняться на диске С в папке админ, диск С забивается, изменения обратно не переносятся, если перенести принудительно, то не исполняются, при перезагрузки все изменения теряются, так как происходит восстановление – это что теперь всегда так будет или это только у меня какой-то глюк получается, даже не знаю что делать??? Загрузил поновой терминал - получился какой-то усеченный...
Я когда на диске D: установил, закрываю терминал, т.е. не подключаюсь к счету. Тут же создаю ярлык "terminal-portable.lnk" от исполняемого файла "terminal.exe". И прописываю в свойствах ярлыка ключ /portable. В дальнейшем запуск только через ярлык. Все данные остаются на диске D:
Чем портативный режим не устраивает? Все данные будут в папке терминала. Распаковать .cmd в корневую папку терминала и запускать через них.
Я когда на диске D: установил, закрываю терминал, т.е. не подключаюсь к счету. Тут же создаю ярлык "terminal-portable.lnk" от исполняемого файла "terminal.exe". И прописываю в свойствах ярлыка ключ /portable. В дальнейшем запуск только через ярлык. Все данные остаются на диске D:
Спасибо - пробую, терминалы то у меня все на диске D - все придется так через ярлык... или только строго новый терминал загруужать
1. не открывая терминал - открываю ярлык терминала.ехе в ТотСом
2. прописываю-добавляю в строке слово-ключ - portablе - получаю "terminal-portable.lnk"
3. что-то не получилось, наверно все-таки новый терминал нужен...))
что-то не въехал с первого раза...))
Что тут въезжать-то. В портативном режиме все программы хранятся в папка_терминала\MQL5, в обычном в c:\Users\user_name\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\F996C9C148901A23F041D2C3C624097B\MQL5 для примера.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Помогите понять-разобраться!!!...Терминалы стоят на локальном диске D – а всё, что делаю стало исполняться на диске С в папке админ, диск С забивается, изменения обратно не переносятся, если перенести принудительно, то не исполняются, при перезагрузки все изменения теряются, так как происходит восстановление – это что теперь всегда так будет или это только у меня какой-то глюк получается, даже не знаю что делать??? Загрузил поновой терминал - получился какой-то усеченный...