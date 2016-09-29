Помогите понять-разобраться!!!...

Помогите понять-разобраться!!!...Терминалы стоят на локальном диске D  а всё, что делаю стало исполняться на диске С в папке админ, диск С забивается, изменения обратно не переносятся, если перенести принудительно, то не исполняются, при перезагрузки все изменения теряются, так как происходит восстановление – это  что теперь всегда так будет или это только у меня какой-то глюк получается, даже не знаю что делать??? Загрузил поновой терминал - получился какой-то усеченный...

 
Сергей Криушин:

Даже если терминалы на диске D стоят, каталоги данных-то всё равно на диске С сохраняются.
 
Сергей Криушин:

вот так вот авторы извратились, что терминалы ставятся в профиль пользователя, который по умолчанию живёт на диске C

лечений есть 2 - перенести весь профиль на диск D (что вообще говоря разумно) и/или наделать символьных ссылок от папок разных терминалов в одну общую кучу (что тоже разумно).

в обоих случаях первоначально стоит делать полую резервную копию системы, то есть точкой восстановления можно не обойтись.

А теперь должны выступить win-админы, и рассказать детали и подводные камни :-)

 
Maxim Kuznetsov:

Нет, ну раньше то все тиип-топ было, где изменения вносил там и сохранялось, а теперь я даже боюсь перезагружать терминалы, хотя 4-ка автоматически со старых на новые обновляются - не спрашивают... это пошло после переустановки на Win7-64...
 
Maxim Kuznetsov:

Чем портативный режим  не устраивает? Все данные будут в папке терминала. Распаковать .cmd в корневую папку терминала и запускать через них.

Файлы:
portable.zip  1 kb
 
Сергей Криушин:

Я когда на диске D: установил, закрываю терминал, т.е. не подключаюсь к счету. Тут же создаю ярлык "terminal-portable.lnk" от исполняемого файла "terminal.exe". И прописываю в свойствах ярлыка ключ /portable. В дальнейшем запуск только через ярлык. Все данные остаются на диске D:


 
Alexey Volchanskiy:

что-то не въехал с первого раза...))
 
Vasiliy Pushkaryov:

Я когда на диске D: установил, закрываю терминал, т.е. не подключаюсь к счету. Тут же создаю ярлык "terminal-portable.lnk" от исполняемого файла "terminal.exe". И прописываю в свойствах ярлыка ключ /portable. В дальнейшем запуск только через ярлык. Все данные остаются на диске D:


Спасибо - пробую, терминалы то у меня все на диске D - все придется так через ярлык... или только строго новый терминал загруужать

1. не открывая терминал - открываю ярлык терминала.ехе в ТотСом

2. прописываю-добавляю в строке слово-ключ - portablе - получаю "terminal-portable.lnk" 

3. что-то не получилось, наверно все-таки новый терминал нужен...)) 

 
Сергей Криушин:
что-то не въехал с первого раза...))

Что тут въезжать-то. В портативном режиме все программы хранятся в папка_терминала\MQL5, в обычном в c:\Users\user_name\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\F996C9C148901A23F041D2C3C624097B\MQL5 для примера.

 
Сергей Криушин:

3. что-то не получилось, наверно все-таки новый терминал нужен...)) 

Вот прочтите, статья была
 
Vasiliy Pushkaryov:
Вот прочтите, статья была
ВСё ясно, спасибо... не знал, придется всё в portable переделать...((
