Ошибки, баги, вопросы - страница 323
хм... опять появилась
наверное нехватает чтото NormalizeDouble
при чем здесь нормализация числа к потере данных?
Возможно но факт - сейчас попробовал - ничего не изменилось.
как видно разница не та что по числам выше, походуся - идти нужно в сервисдеск?
6.999999999999999e-005 = 0.00006999999999999999 = 0.00007
всё верно
почитайте про вещественные числа, как Вам советуют
т.е. в расчетах (в программе) на работу программы это не влияет!
Понял спасибо!
Ещё раз. Почитайте в справке про вещественные числа! Сервисдеск Вам тут не поможет.
Лучше организуйте самостоятельно форматирование вывода, а не надейтесь на чистую функцию Print
Давайте поймем сначала, что именно Вы считаете неправильным?
Если вы имеете ввиду результат
То это не ошибка. Это действительно так и описано это в справке. Именно по этой причине 0,93297-0,9329=0,00007 -> 6,999999999999999e-005. Вы получите тот же результат, если выполните
Если вы хотите организовать красивый вывод на печать результата 0,93297-0,9329=0,00007, то используйте функцию DoubleToString.
Возвращаясь к моему вопросу с падением тестера, поясню еще. Стандартный штатный советник Moving Average не падает, работает корректно.
Мой же советник не доходит до конца работы, происходит разрыв соединения:
Какие действия могут привести к разрыву соединения? Что я могу делать не так?
Происходит это не сразу, на истории в 4 месяца только под конец 4-го происходит дисконнект, до этого тестер работает, сделки заключаются.
В своё время не прояснил этот вопрос теперь мучаюсь в сомнениях.
Как правильно резервировать память?
такили так
И поправьте справку, а то очень двусмысленно.
ЗЫ В приведённых вариантах подразумевается что размер распределённой памяти с учётом резервирования должен быть 2016.