Ошибки, баги, вопросы - страница 318
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
И еще вопрос.
Как можно слать из советника e-mail более, чем на один адрес?
В МТ5 в настройках указывается только один адрес, на него SendMail и шлет письмо.
А хочется на 2 разных адреса слать.
есть несколько вариантов,те которые я знаю:
1. Посылать письма при помощи Win API;
2. Посылать письма при помощи собственного почтового клиента (реализация в DLL);
3. Установить два торговых терминала и из обоих на отдельные адреса высылать.
PS
На старом форуме кажется вопрос подымался, только ветку найти по быстрому не могу (то что такая ветка есть точно помню)...
Откопал, можно тут посмотреть (особо интересен последний пост)
Добрый день! После установки MQL5 столкнулся с дефектами отображения текстов программ при редактировании. Расположение текста меняется при выделении. Новые символы при наборе с клавиатуры появляются не в месте нахождения курсора. Переустановка ПО не помогает. Как можно решить данную проблему?
Добрый день! После устновки MQL5 столкнулся с дефектами отображения текстов программ при редактировании. Расположение текста меняется при выделении. Новые символы при наборе с клавиатуры появляются не в месте нахождения курсора. Переустановка ПО не помогает. Как можно решить данную проблему?
Ув. разработчики MQ. Ответьте пожалуйста на вопрос: для чего два свойства графических фигур (прямоугольники,треугольники, овалы) объединили в одно?
Я имею в виду свойства рисовать на заднем/переднем плане и свойство рисовать контурно/заливкой.
Сейчас это одно свойство рисовать на знаднем плане заливкой/ переднем плане контурно.
А что если тайм/прайс объект нужно нарисовать заливкой на переднем плане?
ЗЫ Или рисовать контур на заднем плане?
Ув. разработчики MQ. Ответьте пожалуйста на вопрос: для чего два свойства графических фигур (прямоугольники,треугольники, овалы) объединили в одно?
Да, это явная наша ошибка. Будем разделять эти свойства.
Впереди у нас масса улучшений и новых возможностей в объектах.
Да, это явная наша ошибка. Будем разделять эти свойства.
Впереди у нас масса улучшений и новых возможностей в объектах.
Почему функции получения свойств
работают в 10 раз медленнее чем функции установки свойств?
Почему функции получения свойств
работают в 10 раз медленнее чем функции установки свойств?
Вопрос синхронности/асинхронности.
...Get... - ожидают возврата результата, ...Set... - нет.
А что бы вот это значило?
EH 0 Core 1 19:03:37 connect closed
QQ 0 Core 1 19:03:58 connecting to 127.0.0.1:3000
KD 0 Core 1 19:03:58 connected
QF 0 Core 1 19:03:58 authorized (agent build 404)
OL 0 Tester 19:03:58 EURUSD,Daily (MetaQuotes-Demo): testing of Experts\GannTest002.ex5 from 2001.01.04 00:00 to 2011.02.20 00:00 to be started
PN 0 Core 1 19:03:58 common synchronization completed
DD 0 Core 1 19:03:58 initial deposit 0.00 , leverage 1:0
OM 0 Core 1 19:03:58 successfully initialized
FI 0 Core 1 19:03:58 111 bytes of total initialization data received
FO 0 Core 1 19:03:58 Intel Pentium 4 3.00GHz, 3071 MB, PR22
MD 3 Core 1 19:03:58 empty test mode means no history and no symbol info for
PQ 0 Core 1 19:03:58 ,M0: testing of from 1970.01.01 00:00 to 1970.01.01 00:00 started
IF 2 Core 1 19:03:58 tester stopped because expert initialization failed
FE 0 Core 1 19:03:58 log file "J:\Users\Dima\AppData\Roaming\MetaQuotes\Tester\AE26FABED2C1EBD073776DBF6742CCC4\Agent-127.0.0.1-3000\logs\20110228.log" written
DJ 0 Core 1 19:03:58 connect closed
Это скрин экрана в после остановки тестирования стратегии. Видно , что несколько процессов держут по 4ГБ памяти кайдый.
Это баг ?