Ошибки, баги, вопросы - страница 319
Это скрин экрана в после остановки тестирования стратегии. Видно , что несколько процессов держут по 4ГБ памяти кайдый.
Это баг ?
Тестер какое-то время держит поднятые кэши для быстрого тестирования через короткое время на этом же промежутке истории...
А сам терминал 404 билда или старее?
Если 404, значит баг. Можете приложить логи со стороны агента?
Локальные агенты после остановки теста еще 5 минут висят в памяти с поднятыми кешами в ожидании новых задач. Если за 5 минут их никто не нагрузит, они автоматически выгружаются с освобождением всех ресурсов.
Этот механизм ожидания позволил увеличить скорость реагирования агентов на повторных задачах за счет готовой/поднятой инфрраструктуры.
ps: речь идет об локальных агентах. удаленные агенты, работающие в виде сервисов, не выгружаются, но тоже освобождают ресурсы через некоторое время простоя.
Спасибо за ответы про 2 e-mail - а.
Вот только что наткнулся на интересное поведение тестера стратегий (МТ5):
как такое может быть? Вот недоумеваю..
Версия терминала 5.0 404 (Fibo)
Windows 7 x64 Домашняя расширенная
Уважаемые! В 3-ий раз обращаюсь с этой проблемой. Создание внешней библиотеки под Windows7 x64 приводит к определенным чудесам:
Опять при возведении в степень результат бесконечность! Что самое странное: вначале стал создавать библиотеку и тестировать ее в отдельном индикаторе, все ОК. Потом дополнил функций и на тебе...
Игры с бубном типа _Digits заменить на переменную не помогают, результат по прежнему MathPow(10,_Digits)=БЕСКОНЕЧНОСТЬ!!!
Также начинают чудить и другие функции.
Данная проблема отсутствует, если функции перенести в тело программы, а на Windows XP такой проблемы просто нет!!!
Спасибо.
Стоплосс в 2 пипсах, что видимо мало на рабочем счете. С MathPow разберемся, но лучше сразу предоставить код, который выдает ошибку. Без кода можно много раз пмсать без эффекта.
Спасибо, будем проверять и исправлять.
Renat!
Я как-то задавал вопрос, но все его проигнорировали.
Почему в версии x64 столько ошибок? Там код принципиально другой? или с чем это связано?
Просто я никогда не сталкивался с x64 компиляторами
Почему в версии x64 столько ошибок? Там код принципиально другой? или с чем это связано?
Просто я никогда не сталкивался с x64 компиляторами