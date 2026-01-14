Ошибки, баги, вопросы - страница 319

Новый комментарий
 
a483483:

 

 Это скрин экрана в после остановки тестирования стратегии. Видно , что несколько процессов держут по 4ГБ памяти кайдый.

Это баг ? 

 

Вау 100 гигов оперативки!
Тестер какое-то время держит поднятые кэши для быстрого тестирования через короткое время на этом же промежутке истории...
 
a483483:

 

 Это скрин экрана в после остановки тестирования стратегии. Видно , что несколько процессов держут по 4ГБ памяти кайдый.

Это баг ? 

 

А сам терминал 404 билда или старее?

Если 404, значит баг. Можете приложить логи со стороны агента?

 
a483483:

Это скрин экрана в после остановки тестирования стратегии. Видно , что несколько процессов держут по 4ГБ памяти кайдый.

Это баг ?  

Локальные агенты после остановки теста еще 5 минут висят в памяти с поднятыми кешами в ожидании новых задач. Если за 5 минут их никто не нагрузит, они автоматически выгружаются с освобождением всех ресурсов.

Этот механизм ожидания позволил увеличить скорость реагирования агентов на повторных задачах за счет готовой/поднятой инфрраструктуры.

ps: речь идет об локальных агентах. удаленные агенты, работающие в виде сервисов, не выгружаются, но тоже освобождают ресурсы через некоторое время простоя. 

 

Спасибо за ответы про 2 e-mail - а.

Вот только что наткнулся на интересное поведение тестера стратегий (МТ5): 

 Stops 

 как такое может быть? Вот недоумеваю.. 

 

Версия терминала 5.0 404 (Fibo)

Windows 7 x64 Домашняя расширенная

Уважаемые! В 3-ий раз обращаюсь с этой проблемой. Создание внешней библиотеки под Windows7 x64 приводит к определенным чудесам:

Опять при возведении в степень результат бесконечность! Что самое странное: вначале стал создавать библиотеку и тестировать ее в отдельном индикаторе, все ОК. Потом дополнил функций и на тебе...

Игры с бубном типа _Digits заменить на переменную не помогают, результат по прежнему MathPow(10,_Digits)=БЕСКОНЕЧНОСТЬ!!!

Также начинают чудить и другие функции.

Данная проблема отсутствует, если функции перенести в тело программы, а на Windows XP такой проблемы просто нет!!! 

Спасибо.

 
Стоплосс в 2 пипсах, что видимо мало на рабочем счете. С MathPow разберемся, но лучше сразу предоставить код, который выдает ошибку. Без кода можно много раз писать без эффекта.
 
Renat:
Стоплосс в 2 пипсах, что видимо мало на рабочем счете. С MathPow разберемся, но лучше сразу предоставить код, который выдает ошибку. Без кода можно много раз пмсать без эффекта.
Код и результат работы кода неоднократно отправлял TO ALEXVD, а также через через Тимвокс...
 
Спасибо, будем проверять и исправлять.
 
Renat:
Спасибо, будем проверять и исправлять.

Renat!

Я как-то задавал вопрос, но все его проигнорировали.

Почему в версии x64 столько ошибок? Там код принципиально другой? или с чем это связано?

Просто я никогда не сталкивался с x64 компиляторами

 
AlexSTAL:

Почему в версии x64 столько ошибок? Там код принципиально другой? или с чем это связано?

Просто я никогда не сталкивался с x64 компиляторами

 

Код принципиально другой
1...312313314315316317318319320321322323324325326...3695
Новый комментарий