Спасибо разобрался!,все проще чем оно кажется :-)
Тут кто-то высказывался насчет подвисания тестера.
То же самое, кол-во данных для обработки то же что
в начале, что в конце и сиридине, а всегда за 40-50%
начинает виснуть, тормозить, а после окончания теста,
через диспетчер удалять metatester т.к. после
закрытия терминала остается работать!
Присоединяюсь к 62 alexluek.
После запуска тестера некоторое время он исправно работает, а потом, не дойдя до окончания периода тестирования виснет и винда выдает:
Все это происходит к окончанию работы. Т.е. до конечного срока никак не добраться ни на каком советнике, в конце тестер всегда падает.
Конфигурация системы:
Win 7 enterprise x64
Intel Core 2 Duo CPU P7350 2GHz
Ram 4 Gb
Локальные агенты после остановки теста еще 5 минут висят в памяти с поднятыми кешами в ожидании новых задач. Если за 5 минут их никто не нагрузит, они автоматически выгружаются с освобождением всех ресурсов.
Этот механизм ожидания позволил увеличить скорость реагирования агентов на повторных задачах за счет готовой/поднятой инфрраструктуры.
ps: речь идет об локальных агентах. удаленные агенты, работающие в виде сервисов, не выгружаются, но тоже освобождают ресурсы через некоторое время простоя.
Каким образом можно выгружать кэши самостоятельно?(Кроме перезагрузки терминала). При смене таймфрейма после тестирования, новое тестирование повторяется на ТФ предыдущего теста.
О каком типе агентов (локальных или удаленных) идет речь?
Если локальных, то они сами через 5 минут простоя выгружаются. А удаленные через некоторое время простоя должны сбрасывать свои кеши (вчера обнаружили, что не все кеши сбрасывает удаленный агент, это пофиксим).
О каких именно кешах идет речь и о каком типе агентов (локальных или удаленных)?
Если локальных, то они сами через 5 минут простоя выгружаются. А удаленные через некоторое время простоя должны сбрасывать свои кеши (вчера обнаружили, что не все кеши сбрасывает удаленный агент, пофиксим).
О локальных. 5 минут как то долго, поначалу сразу и не сооброзил почему тестирование повторяется на разных ТФ, искал причину в коде:))).
Получается что 2 теста подряд на разных ТФ провести не получится без перезагрузки терминала или выжидании 5 минут.
Почему не получается?
Недостаток памяти проявляется из-за кешей или что? Объясните подробнее, пожалуйста, с примерами.
Тест: MACD Sample за год на ТФ Н1. Сразу после первого теста, второй тест: MACD Sample за год на ТФ Н4 ; в отчете получаем результаты первого теста на ТФ Н1
Если после первого теста подождать 5 минут и потом провести следующий тест на другом ТФ, то получаем новый правильный отчет, отличный от отчета первого тестирования.
Билд 404
Ссылка на аналогичную проблему: https://www.mql5.com/ru/forum/3139