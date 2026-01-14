Ошибки, баги, вопросы - страница 322

[Удален]  
Renat:
То есть, 404 билд тестера падает даже при тестировании штатного эксперта Moving Average? 
Непонятятки происходят и при Moving Average и при MACD...
 
52_rus:

Тест: MACD Sample за год на ТФ Н1. Сразу после первого теста, второй тест: MACD Sample за год на ТФ Н4 ; в отчете получаем результаты первого теста на ТФ Н1 

Если после первого теста подождать 5 минут и потом провести следующий тест на другом ТФ, то получаем новый правильный отчет, отличный от отчета первого тестирования. 

Билд 404 

Ссылка на аналогичную проблему: https://www.mql5.com/ru/forum/3139 

Спасибо за сообщение. Воспроизвели, будем исправлять.
 

Доброго всем и вся. Написал код для эксперта:

   double Open1[1],Open2[1];
   int data1=CopyOpen(Symbol1,0,1,1,Open1);
   int data2=CopyOpen(Symbol1,0,5,1,Open2);
   double ss=MathAbs(Open1[0]-Open2[0]);

 вычисляет разницу 1 и 5 баров. Вывел в журнал через Print

и получил вот что

 

 ss - это разница по модулю, а до этой строки стоят числа опенов 1 и 5 баров,

как видите разница непонятно как высчиталась, такая ситуация при любых i-ых

барах, валюте и ТФ. И появляется в 1 из 10-и случаях. Может в сервисжеск, или я в чем-то

ошибся? 

 
alexluek:

Доброго всем и вся. Написал код для эксперта:

 вычисляет разницу 1 и 5 баров. Вывел в журнал через Print

 

 

А если так?

Print(DoubleToString(ss,SymbolInfoInteger(Symbol1,SYMBOL_DIGITS)));
 
alexvd:

А если так?

хорошо проверю через 3-4 часа когда тестер закончит,

но не понятно зачем это делать (преобразование числа) в Print 

если он так высчитывает, и на этом работает эксперт.

Может намекаешь что если тож самое сделать в коде?

Тогдась и можно будет попробовать в коде твою конструкцию 

Таж самая ...

 
alexluek:

Таж самая ...

Нормализуйте разность

double ss=MathAbs(NormalizeDouble(Open1[0]-Open2[0], SymbolInfoInteger(Symbol1,SYMBOL_DIGITS)));

https://www.mql5.com/ru/articles/1561

https://www.mql5.com/ru/docs/convert/normalizedouble

https://www.mql5.com/ru/docs/basis/types/double

или лучше так наверное

double ss=NormalizeDouble(MathAbs(Open1[0]-Open2[0]), SymbolInfoInteger(Symbol1,SYMBOL_DIGITS));
AlexSTAL:

Нормализуйте разность

https://www.mql5.com/ru/articles/1561

https://www.mql5.com/ru/docs/convert/normalizedouble

https://www.mql5.com/ru/docs/basis/types/double

или лучше так наверное

попробую через час-два ответим... 

 
alexluek:

попробую через час-два ответим... 

Для начала почитайте в справке про вещественные числа.
 

хм... опять появилась

possible loss of data due to type conversion

наверное нехватает чтото  NormalizeDouble

как с обработкой массивов (к примеру, не хочу запутать ...[1]-идентифицируем, а [0] - используем)

