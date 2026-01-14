Ошибки, баги, вопросы - страница 322
То есть, 404 билд тестера падает даже при тестировании штатного эксперта Moving Average?
Тест: MACD Sample за год на ТФ Н1. Сразу после первого теста, второй тест: MACD Sample за год на ТФ Н4 ; в отчете получаем результаты первого теста на ТФ Н1
Если после первого теста подождать 5 минут и потом провести следующий тест на другом ТФ, то получаем новый правильный отчет, отличный от отчета первого тестирования.
Билд 404
Ссылка на аналогичную проблему: https://www.mql5.com/ru/forum/3139
Доброго всем и вся. Написал код для эксперта:
вычисляет разницу 1 и 5 баров. Вывел в журнал через Print
и получил вот что
ss - это разница по модулю, а до этой строки стоят числа опенов 1 и 5 баров,
как видите разница непонятно как высчиталась, такая ситуация при любых i-ых
барах, валюте и ТФ. И появляется в 1 из 10-и случаях. Может в сервисжеск, или я в чем-то
ошибся?
А если так?
А если так?
хорошо проверю через 3-4 часа когда тестер закончит,
но не понятно зачем это делать (преобразование числа) в Print
если он так высчитывает, и на этом работает эксперт.
Может намекаешь что если тож самое сделать в коде?
Тогдась и можно будет попробовать в коде твою конструкцию
Нормализуйте разность
https://www.mql5.com/ru/articles/1561
https://www.mql5.com/ru/docs/convert/normalizedouble
https://www.mql5.com/ru/docs/basis/types/double
или лучше так наверное
попробую через час-два ответим...
попробую через час-два ответим...
хм... опять появилась
наверное нехватает чтото NormalizeDouble
как с обработкой массивов (к примеру, не хочу запутать ...[1]-идентифицируем, а [0] - используем)