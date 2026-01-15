Ошибки, баги, вопросы - страница 3148

Roman #:

А всё потому, что буфер IndBuff не аллоцируется до rates_total + 1
И ArrayResize к нему не применим.
Сломали for конструкцию. Теперь через if-ы всё городить?

for(int i=limit - 1;....

как минимум..

 
Roman #:

А всё потому, что буфер IndBuff не аллоцируется до rates_total + 1
И ArrayResize к нему не применим.


Вот эдесь то Вам и нужна минус единичка :))
Распринтовка то показывает, что  с размерами все ОК.
Используйте логику:
Если limit = 0,  значит новый тик
Если limit = 1,  значит новый бар (последний элемент буфера rates_total -1, а у Вас rates_total, отсюда и переполнение)
Если limit > 1, то лучше пересчитать весь индикатор
 
Maxim Kuznetsov #:

for(int i=limit - 1;....

как минимум..

Знаешь, что больше всего неприятно? Что любые поведения изменяют молча, без предупреждений.
А люди потом мучаются. Надоел этот метатрейдер.

 
Roman #:

Знаешь, что больше всего неприятно? Что любые поведения изменяют молча, без предупреждений.
А люди потом мучаются. Надоел этот метатрейдер.

Все осталось как было.
Ваш косяк
Совет - научитесь пользоваться отладчиком и не надо делать распринтовку, также сразу будете видеть все свои косяки.
 
Roman #:

Знаешь, что больше всего неприятно? Что любые поведения изменяют молча, без предупреждений.
А люди потом мучаются. Надоел этот метатрейдер.

Не заметил изменения в расчёте индикаторов. Выше вам Николай всё верно расписал что означают значения limit, рассчитанного как rates_total-prev_calculated.

И это работает годами - ещё с четвёртого терминала.

 
Nikolai Semko #:
Вот эдесь то Вам и нужна минус единичка :))
Распринтовка то показывает, что  с размерами все ОК.
Используйте логику:
Если limit = 0,  значит новый тик
Если limit = 1,  значит новый бар (последний элемент буфера rates_total -1, а у Вас rates_total, отсюда и переполнение)
Если limit > 1, то лучше пересчитать весь индикатор

Николай я знаю конструкции if и за единичку,
но я всегда работал с for, просто привык, удобнее что-ли.
Но давно заметил странности с for, и всё откладывал разобраться с ним.
Раньше же замечательно работало

для тиков i>=0
для баров i>0

И не каких if-ов не нужно было.

 
Roman #:



Шаг 1: Создаём заготовку при помощи 'MQL5 Wizard':

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                       Simple.mq5 |
//|                              Copyright © 2022, Vladimir Karputov |
//|                      https://www.mql5.com/en/users/barabashkakvn |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright © 2022, Vladimir Karputov"
#property link      "https://www.mql5.com/en/users/barabashkakvn"
#property version   "1.00"
#property indicator_chart_window
#property indicator_buffers 1
#property indicator_plots   1
//--- plot Close
#property indicator_label1  "Close"
#property indicator_type1   DRAW_LINE
#property indicator_color1  clrRed
#property indicator_style1  STYLE_SOLID
#property indicator_width1  1
//--- input parameters
input int      Input1=9;
//--- indicator buffers
double         CloseBuffer[];
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function                         |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
//--- indicator buffers mapping
   SetIndexBuffer(0,CloseBuffer,INDICATOR_DATA);
   
//---
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator iteration function                              |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,
                const int prev_calculated,
                const datetime &time[],
                const double &open[],
                const double &high[],
                const double &low[],
                const double &close[],
                const long &tick_volume[],
                const long &volume[],
                const int &spread[])
  {
//---
   
//--- return value of prev_calculated for next call
   return(rates_total);
  }
//+------------------------------------------------------------------+


Шаг 2: правильно прописываем 'limit' и ИСПОЛЬЗУЕМ массив close - А НЕ вызов iClose!!!

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                       Simple.mq5 |
//|                              Copyright © 2022, Vladimir Karputov |
//|                      https://www.mql5.com/en/users/barabashkakvn |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright © 2022, Vladimir Karputov"
#property link      "https://www.mql5.com/en/users/barabashkakvn"
#property version   "1.00"
#property indicator_chart_window
#property indicator_buffers 1
#property indicator_plots   1
//--- plot Close
#property indicator_label1  "Close"
#property indicator_type1   DRAW_LINE
#property indicator_color1  clrRed
#property indicator_style1  STYLE_SOLID
#property indicator_width1  1
//--- input parameters
input int      Input1=9;
//--- indicator buffers
double         CloseBuffer[];
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function                         |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
//--- indicator buffers mapping
   SetIndexBuffer(0,CloseBuffer,INDICATOR_DATA);
//---
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator iteration function                              |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,
                const int prev_calculated,
                const datetime &time[],
                const double &open[],
                const double &high[],
                const double &low[],
                const double &close[],
                const long &tick_volume[],
                const long &volume[],
                const int &spread[])
  {
//---
   int limit=prev_calculated-1;
   if(prev_calculated==0)
      limit=0;
   for(int i=limit; i<rates_total; i++)
     {
      CloseBuffer[i]=close[i];
     }
//--- return value of prev_calculated for next call
   return(rates_total);
  }
//+------------------------------------------------------------------+


Результат:

и нет никаких ошибок.

Файлы:
Simple.mq5  5 kb
 
Vladimir Karputov #:

Шаг 1: Создаём заготовку при помощи 'MQL5 Wizard':


Шаг 2: правильно прописываем 'limit' и ИСПОЛЬЗУЕМ массив close - А НЕ вызов iClose!!!


Результат:

и нет никаких ошибок.

За прямой i++ пример конечно спасибо.
Но то, что у меня обратный цикл, вы не заметили.
И если iClose приведён для примера, значит он нужен чтоб показать, что в дальнейшем используется индекс i в других функциях.

 
Roman #:

Николай я знаю конструкции if и за единичку,

else if

Nikolai Semko #:
Используйте логику:
Если limit = 0,  значит новый тик
Если limit = 1,  значит новый бар (последний элемент буфера rates_total -1, а у Вас rates_total, отсюда и переполнение)
Если limit > 1, то лучше пересчитать весь индикатор

здесь ошибся 
лучше использовать 
если limit != 1

то есть вся логика примерно какая:

limit = rates_total - prev_calculated;
if (limit == 0) {..} // новый тик
else if ( limit == 1) {..} // новый бар
else {..} // полный пересчет всего индикатора
Понимаю, что некоторые будут возмущаться и говорить зачем пересчитывать все, если limit == 2, 
но когда limit не равен 1 и не равен 0, то значит это первая инициализация индикатора, или что-то пошло не так (например сбой соединения или сбой на сервере)
Более того, я не раз нарывался на ситуации, когда prev_calculated было больше rates_total. Возможно это раньше был глюк какой-то и сейчас исправили, но с тех пор использую именно такую конструкцию от греха подальше.
 
Nikolai Semko #:

если limit != 1

А какая разница? он может получиться меньше нуля?
