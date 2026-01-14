Ошибки, баги, вопросы - страница 1570
Требуется доработка шаблонов (вынос реализации за class A {})
Не получается реализовать A::f3 вне class A {}.
Вы скажете - но внутри то class A {} - можно. Да, можно... например f2(), но неудобство заключается в том, что цель - вынести громозкие функции за class A {}. А главное то что A::f1() то можно вынести за class A {} и все работает, а A::f3() - нельзя - компилятор генерирует ошибку, а, A::f1() от A::f3() принципиально ничем не отличаются.
Вот так норм компилится.
А f1 и f3 у Вас немного отличались
Вот так норм компилится.
Не норм - просто компилятор решил, что нет OnStart - нет проблемы
добавьте
Ошибка компиляции: internal error #9
Если изменить пару строк, то ошибка меняется на: tree optimization error
А изначально (до упрощения) ошибка была: code generation error
И все заканчивается на этом - а раньше то все работало нормально.
Заделайте множество различных тонких исходников в одном архиве. Чтобы можно было использовать его разработчикам, перед тем, как соберутся очередной бажный билд выкатывать.
Архив назовите "проверка на вшивость". Наверняка, есть такие тестовые варианты для различных видов компиляторов.
График оптимизации перестаёт отрисовываться из за некорректного вычислении значения критерия. Прошу пофиксить, т.к. визуально наблюдать ход оптимизации на графике весьма удобно.
Проявляется только на критерии Balance + max RF. // По крайней мере в моей (пока небольшой) практике.
// Ломается только график, оптимизация успешно продолжается.
----------- UPD
Проявляется только на критерии Balance + max RF.
Был неправ.
Разное поведение & и GetPointer