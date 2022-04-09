Расширение стандартной линейки таймфреймов в сторону более высоких периодов
у вас на картинках показаны диапазоны времени (от и до), а не свечи больших ТФ.пс. нечто похожее на самом первом скриншоте, но как может быть 8 кварталов в году?
у вас на картинках показаны диапазоны времени (от и до), а не свечи больших ТФ.пс. нечто похожее на самом первом скриншоте, но как может быть 8 кварталов в году?
Согласен в отношении второго и третьего скриншотов: там именно диапазон, а не каждый "бар" (на самом деле мы видим участок ломаной линии) в 1 год. Значит, они неверно поняли смысл значения ТФа или намеренно не стремились подчиняться этой идее. Однако же дело-то не в этом, а в факте наличия расширенной линейки.
8 кварталов там не в году, а в двух — внимательнее смотрите на диапазон дат. 1 квартал — 3 месяца, 4 квартала в году, 8 - в 2-х.
- ru.investing.com
Торговая стратегия "Единственный шанс в жизни" - Пинбар от уровня на таймфрейме Y5
Думаю, что более высокие тф нужны лишь для анализа выбора инструмента с учётом сезонности/цикличности. И как правило такие вещи делаются не в терминале (ну или с помощью написанных индикаторов).
Если загружать такую историю старших тф со всеми тиками за всё время, то жёстких дисков не напасёшься.
Торговая стратегия "Единственный шанс в жизни" - Пинбар от уровня на таймфрейме Y5
Думаю, что более высокие тф нужны лишь для анализа выбора инструмента с учётом сезонности/цикличности. И как правило такие вещи делаются не в терминале (ну или с помощью написанных индикаторов).
Если загружать такую историю старших тф со всеми тиками за всё время, то жёстких дисков не напасёшься.
Слишком упрощённый и грубый взгляд на рынок с высоты Y5. Почему сразу единственный? Это для долгосрочных инвесторов, которые совершают сделку раз в жизни? А кто мешает ещё и пипсовать и/или быть среднесрочником? Хозяин — барин.
Спешу обрадовать: тики начали сохраняться в электронной истории с 1999 года, до этого не учитывались ни тики, ни минуты, ни часы — только D1 как барный минимум. Так что сильного и лавинообразного прибавления данных не грозит.
Необходимость расширения линейки ТФов — неизбежное будущее, которое уже наступило. А вместе с тем наступила и эра мультитеррабайтных дисков. Кстати, Вы знаете, из чего формируются и как хранятся исторические данные от разных ТФов одного и того же инструмента в MT5? Я в это особо не вдавался, но по-моему, тиковая история одна для всех ТФов. От добавления старших ТФов тиков не прибавится, они прибавляются так же медленно, как и раньше, во время очередной торговой сессии, день за днём, секунда за секундой за счёт поступления новых торговых котировок, а не иначе. И потом, минимальная хранимая историческая единица на диске — M1, а не тик, хотя, возможно, я ошибаюсь, так как в Тестере стратегий можно прогонять MQL-программы на истории по тикам. И, кстати, Вы, видимо, лучше меня в этом понимаете, поэтому вопрос: что там по Вашим расчётам получается в плане занимаемого тиковой историей места для Y5?
Вы, видимо, лучше меня в этом понимаете, поэтому вопрос: что там по Вашим расчётам получается в плане занимаемого тиковой историей места для Y5?
10Гб котировок залетело, когда я дэшборд включил, отслеживающий тф от М1 до D1. Потом сменил брокера и ещё 10Гб залетело. Вот и умножайте на кол-во брокеров и терминалов.
Я с Вами не спорю. Нужен функционал - пишите все преимущества. Будут остальные просить, может и добавят. На практике вижу, что хотелки одного человека, не находящие отклика у других, часто игнорируют.
Торговая стратегия "Единственный шанс в жизни" - Пинбар от уровня на таймфрейме Y5
Думаю, что более высокие тф нужны лишь для анализа выбора инструмента с учётом сезонности/цикличности. И как правило такие вещи делаются не в терминале (ну или с помощью написанных индикаторов).
Спасибо, что подкинули хороший повод доказать обратное всем, кто пока солидарен с Вами и не понимает выгод расширения линейки, которые становятся видны не на годовых уровнях в виде "Единственного шанса в жизни", а уже на среднесрочных с множеством возможностей в пределах если не дней, то уж как минимум недель — а этого достаточно для огромной прослойки трейдеров-среднесрочников и тем более долгосрочников, коих, полагаю, поменьше, но всё же.
Вот иллюстрация гиперразметки (предположительно от многомесячных и годовых ТФов). Построено, разумеется, вручную, сейчас индикатор такое не строит. Показано с высоты MN. Отображена вся история валютной пары. По частоте расположения фракталов видно, что в соответствии с максимальным ТФом для них это максимум, шире они уже не будут, а соединительные линии Fibo TimeZones явно шире ближайших фракталов:
А вот наглядные результаты на более мелком ТФе H12. Здесь хорошо видны среднесрочные переломы прямиком на вертикальных линиях Fibo TimeZones; многочисленная публика визжит в экстазе:
Ну и как Вам такое, Илон Маск? К точности переломов не придирайтесь — на рынках всё приблизительно, но мы же не лохи и не будем кидаться в рынок с плечом 1:1000 максимальным лотом, а будем также поглядывать и анализировать ТФы помладше. Да и SL никто не отменял.
Кстати, такой же эффект и от других графических инструментов ТА.
Теперь знайте и вступайте в секту Свидетелей Гипертаймфреймов. Знание — сила!
Согласен в отношении второго и третьего скриншотов: там именно диапазон, а не каждый "бар" (на самом деле мы видим участок ломаной линии) в 1 год. Значит, они неверно поняли смысл значения ТФа или намеренно не стремились подчиняться этой идее. Однако же дело-то не в этом, а в факте наличия расширенной линейки.
8 кварталов там не в году, а в двух — внимательнее смотрите на диапазон дат. 1 квартал — 3 месяца, 4 квартала в году, 8 - в 2-х.
Они - это кто? Я о тех, кто неверно понял.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Уважаемые MetaQuotes!
Давно назрела необходимость в более высоких ТФах в Metatrader и MQL!
Планируется ли повысить линейку периодов за пределы MN? В МТ5 кнопка старшего ТФа подписана как MN, а в MQL5 старший период — PERIOD_MN1, то есть с индексом. Очень многообещающий намёк. Это задел на будущее же? Так когда же мы увидим дополнительные и столь необходимые старшие ТФы? Лучше поздно, чем никогда, но лучше уже сейчас, чем поздно. Хотелось бы дожить.
Для MT4 есть конвертеры в нестандартные периоды: https://www.mql5.com/ru/code/7936 и https://www.mql5.com/ru/code/7935, но для MT5 я ничего подобного не нашёл. Годами ранее мне удавалось сконвертировать таким скриптом бары в нечто большее, чем MN, но на днях подобный трюк не удался (возможно, руки искривились), хотя всё делалось по инструкции. Да и не пишу я для устаревшего MT4 принципиально... плюс ко всему сами MetaQuotes создали MT5 и MQL5 и популяризируют новую платформу с расчётом именно на то, что прежние программисты перейдут на неё, а новички с неё сразу и начнут.
Да, можно извернуться разными способами и понаписать костыли для имитации несуществующих старших ТФов. Но кто из MQL5-программистов (не разработчиков из MetaQuotes) считает, что это задача каждого — писать свой костыль либо искать и добавлять чужой? Я почему-то уверен, что для MetaQuotes не будет технологической проблемой добавление W2, MN2, MN3, MN4, MN6, Y1, Y2, Y5, но будет проблема идеологическая. Ну что-то типа: "Ну куда такую длиннющую линейку ТФов внедрять? Люди столько не живут, на век трейдера хватит!". А вот живут, ещё как! И, как оказалось, не хватает.
Скажу без амбиций: работа на существующих ТФах порой напоминает мышиную возню, даже, как ни странно, на MN1. Говорю не ради красного словца и без гипербол, иначе не возникало бы потребности увидеть, что там происходит на более старших ТФах.
Примеры торговых интерфейсов от сторонних разработчиков:
https://www.moex.com/ru/issue/EURUSD000TOM/CETS:
https://ru.investing.com/?ref=www:
https://quote.rbc.ru/ticker/59111:
и так далее...
Ужасно плохо быть слепыми котятами, не видя и не понимая, что творится на рынках на более глобальном уровне. Бывает так, что индикатор от слишком, казалось бы, большого периода не просто может указать на начало затяжного перелома и новой многомесячной или даже многолетней тенденции (которая ещё долго будет флетить в пике и позволит неоднократно заработать на меньших ТФах), а даст как стратегический, так и тактический сигнал на ближайшее будущее уже сейчас (особенно для входа в короткие позиции, известные своей скоротечностью, но притом не исключающие высокую волатильность). Осведомлённость о большом сигнале позволит не ошибиться при работе на более мелких ТФах, обратное не работает; однако в целом осведомлённость бывает нужна на всех уровнях! Почему до сих пор подавляющее большинство роботов рано или поздно сливают, хотя написаны они далеко не дилетантами? Да всё потому, что они не видят верхнего уровня и в какой-то момент наступает период неизбежного болезненного слива. А старшие ТФы должны быть и должны они быть рассчитаны на весь жизненно-трудовой цикл трейдера, если он действительно хочет посвятить прибыльному трейдингу всю свою жизнь или написать успешного робота, который бы обеспечивал его в течение жизни. Даже если такой робот и начнёт сливать, то не через пару-тройку лет, а далеко за пределами некролога.
Например, лично мне время от времени не хватает даже старшей технической разметки индикатором https://www.mql5.com/ru/code/34280 и приходится по старинке заниматься многочасовой ручной доразметкой от мнимых глобальных ТФов. Да, можно сказать, что раз она близка к глобальной, то и часто переразмечать/доразмечать график не придётся. Это верно, но. Это касается лишь одного инструмента (символа). Если их два — труды и время возрастают вдвое. Если трейдер работает с множеством валют, тут в пору упороться. Весь смысл программного индикатора разметки и вообще любых таких индикаторов — автоматизация рутинной ручной работы. А пока эффект получается лишь частичный, обидно за полуэффективную проделанную работу программиста. А нам, программистам, для изобретения очередного костыля нужно напрячься на порядки больше, чем MetaQuotes'ам для добавления пустяка в виде нескольких дополнительных ТФов по уже известной и хорошо отработанной схеме, как мне сильно подозревается.
Хотелось бы найти в этой теме как можно больше союзников, чтобы не закончилось очередным "имей совесть, это нужно только тебе". Если бы только мне, я бы не выложил индикатор ни в CodeBase, ни в Market. Скачиваний ни много, ни мало — полсотни за полгода. Средняя оценка — 4, сыщи́те больше — выше 4.5 едва найдёте. Значит, востребован. Да и не сошёлся на нём свет клином, полно других бесплатных индикаторов, которым недостаёт более старших ТФов. Например, индикаторы линий Pivots, Supports, Resistances (а их там не один вид: CLASSIC, FIBONACCI, DEMARK, CAMARILLA, WOODIES): https://www.mql5.com/ru/code/102.
Есть, конечно, и такие замечательные встроенные индикаторы, как трендовые, которые неплохо показывают направление рынка в долгосрочной перспективе и с чем не справляются осцилляторы, но и в глобальной ситуации им тоже нужно на что-то опираться, иначе будет всё та же мышиная возня, слепые котята, прежние ошибки и неоправданно большое число убыточных сделок, а также недостаточно частые потенциально прибыльные.
Простое арифметическое обоснование необходимости продлевать линейку ТФов аж до Y5: например, на паре EUR/USD c 1971 года накопилось свыше 600 баров на MN — это 600/12/5=10 баров на Y5, чего уже предостаточно для расчёта большинства индикаторов. Например, для индикатора Fractals достаточно минимум 5 баров, а тут их вдвое больше. Моя техразметка базируется как раз на индикаторе фракталов.
Программно-алгоритмическое обоснование: сразу скажу: принципиально я не брезгую костылями, если надо писать, то пишу. Но. Категорически и принципиально против костылей-велосипедов, дублирующих уже имеющиеся средства достижения результата ввиду какого-нибудь одного мелкого недоразумения. Считаю, что идеология и философия программирования заключается в написании исключительных неповторяющихся функций, а не дублировании одних и тех же разными способами внутри одного и того же проекта. А что нам предлагается создателями MQL? Подключать уже готовые штатные индикаторы а-ля iFractals через призывно-обманчивые iCustom() и IndicatorCreate() — мол, пользуйтесь, дорогие программисты, для вас старались! Я сделал честь разработчикам, подключив их индикатор, дабы их труды не пропали втуне, и в итоге огрёб ограничения по ТФам. Что мне остаётся? Писать дублирующий костыль с целью достижения аналогичного результата, но другим способом. Зачем??? Зачем давать рыбаку полудочки? На mql5.com никто не просит рыбы, сюда приходят за удочками, но и они оказываются укороченными изрядно. Отсюда вывод: либо подключай готовые модули с ограничениями и дописывай аналогичные по результату, но иные по реализации костыли, либо напрочь выкидывай медвежью услугу в виде готового базового модуля и просто-напросто пиши с нуля свой собственный чистый код. И в том, и в другом случае 100%-ной пользы от услужливо предоставленного пряника мы не увидим. Кастрированная польза, с которой масштабно мыслящим программистам лучше не связываться вовсе. Но стоит MetaQuotes добавить несколько старших ТФов, как они сразу же оправдают собственные труды по созданию и возможности подключения многочисленных штатных индикаторов и вместе с тем помогут программистам, которые им доверились. Двойная польза.
Добавление ТФов повысит конкурентноспособность MT5 среди других торговых платформ. А взаимовыгодное сотрудничество MetaQuotes с программистами значительно повышает мотивацию к дальнейшему развитию и поддержке их MQL-кода. Если почитать форум, можно найти посты, где MetaQuotes сами топят за MQL-программистов, которые неизбежно продвигают торговую платформу (включая платную серверную часть) и язык, принося не только известность компании MetaQuotes, но и прибыль — а это как раз и есть взаимная выгода.
На этом пока всё. Линчуйте...