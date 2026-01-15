Ошибки, баги, вопросы - страница 3130
Вот в этом коде я совершенно ничего не понял
Что означает выделенное & в этом коде? И в каком цикле должно выполняться if(h_plus)? Вы не пропустили кривые скобки?
MQL bool истинно, если больше 0, в других языках логическое значение истинно, только если == 1
Вообще, я случайно наткнулся на эту особенность. А хотел совсем другого...
либо
Тягомотина в том, что n может быть достаточно велико, поэтому эту длинную цепочку условий захотелось завернуть в компактный for. Попробовал так:
но вышла какая-то шляпа. Ну хотя бы потому, что h_plus при таком алгоритме будет вынужден принять всю сумму проверяемых условий, включая условие с проверкой массива с избыточным индексом, до чего дело не доходило в первом развёрнутом if, без for который. Ну и прочие варнинги картину портят.
Стоит ли такое вообще хотеть? Возможно ли такое за-for'ить?
Что-то типа того:
Побитовая операция И двоичных представлений y и x y &= x;
https://www.mql5.com/ru/docs/basis/operations/assign
В какой строке вашего снимка есть &=
Вот в этом коде я совершенно ничего не понял
Что означает выделенное & в этом коде?
Могу ответить только за &= сразу:Справочник MQL5 / Основы языка / Операции и выражения / Операции присваивания:
Побитовая операция И двоичных представлений y и x y &= x;
по аналогии с накопительной переменной y:
Увеличение значения переменной у на x y += x;
Но это мой первый опыт использования &=, так что могу ошибаться.
И в каком цикле должно выполняться if(h_plus)? Вы не пропустили кривые скобки?
В какой строке вашего снимка есть &=
https://stackoverflow.com/questions/33304407/c-meaning-and
Вы через чур хорошего мнения обо мне… Я этот вражеский язык никогда не учил… так вот случилось… а теперь уже поздно.
Что-то типа того:
Уже пробовал и break, и даже return сгоряча, но было только хуже. Попробую ещё упростить код и переосмыслить с break...