Привычка - дело наживное.

Ошибки, баги, вопросы - страница 3125
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Боже, какие ж не удобные эти буферные индикаторы. Жуть.
С канвасным рисованием все гораздо проще, меньше кода, нагляднее, универсальнее и полная свобода действий.
Да уже всем давно понятно ваше пристрастие к канвасу. Но ведь не все так к нему привыкли… )))
Напрасно.
Ага… если раньше не сдохну…
Возможно не костыль, но пока у меня нет объяснений происходящему. Спасибо…
Вероятно зависит от того, какой буфер выше в построении. Достаточно изменить + на -
и тоже будет работать. Но мне надо было внутрь бара направить толщину.
Два цвета у Filling-буфера. Их оба нужно задать через запятую. От того, какой из них выше на экране, зависит цвет заливки. У тебя не указан один из цветов - заменяется на clrNONE
С буферами проще работать, но на Канвас можно выводить что угодно. С другой стороны в пользовательских индикаторах на MQL5 также куча разнообразных типов индикаторных буферов. В общем, выбрав любой из данных способов программист не ошибется. Но выбор всегда должен зависеть от поставленной задачи...
Конечно же с буферами работать сложнее. Проще с канвасом.
Вы не сможете #property засунуть в функцию.
А канвасную линию можно добавить одной строкой, передав массив в функцию.
Лично я больше использую канвас для визуализации некоторых процессов и промежуточных данных в процессе разработки. Так проще видеть проблемы и находить оптимальные решения.
Если речь, конечно же, не о примитывных алгоритмах, построенных на пересечениях.
Вот, например, моя текущая работа.
Весь этот венигрет служебный и очень мне помогает найти оптимальные решения.
С буферами, конечно же, такое не сделать. Тем более такое рашение одинаково работает в экспертах и индикаторах. А также код работает и в MT4.
Конечно же с буферами работать сложнее. Проще с канвасом.
Вы не сможете #property засунуть в функцию.
А канвасную линию можно добавить одной строкой, передав массив в функцию.
Лично я больше использую канвас для визуализации некоторых процессов и промежуточных данных в процессе разработки. Так проще видеть проблемы и находить оптимальные решения.
Если речь, конечно же, не о примитывных алгоритмах, построенных на пересечениях.
Вот, например, моя текущая работа.
Весь этот венигрет служебный и очень мне помогает найти оптимальные решения.
С буферами, конечно же, такое не сделать. Тем более такое рашение одинаково работает в экспертах и индикаторах. А также код работает и в MT4.
Такая задача как раз требует использование Канваса. И тут конечно же без вариантов. Хотя есть один вариант, это DirectX. Но не знаю, кто его использует в MQL приложениях?... Подобных примеров не встречал. Мне Канвас здорово помог, когда мне нужно было вывести осциллятор в чарт вместе с трендовыми индикаторами. Естественно, с помощью механизмов пользовательских индикаторов такого добиться нельзя. Создал 2 класса на основе CCanvas. Один выводит осцилляторы, второй трендовые индикаторы с помощью методов, куда передаются массивы значений индикаторов, массивы цветов и массивы цветовых индексов. Но когда мне нужно вывести один индикатор то я пользуюсь методами пользовательских индикаторов. Не знаю, почему. Либо привычка либо, не хочу излишне усложнять код, когда суть и сложность в вычислениях значений, а не в способе их вывода.
Но выбор всегда должен зависеть от поставленной задачи...
Забыл сказать. Использование Канваса ещё очень удобно в роботах, где нужно вывести рассчётные значения в чарт, а индикаторных буферов как известно нет под рукой. Тогда вывести значения либо сигналы можно только с помощью Канваса, если их достаточно много (не 2-3 сигнала, которые можно вывести с помощью графических объектов).
Боже, какие ж не удобные эти буферные индикаторы. Жуть.
С канвасным рисованием все гораздо проще, меньше кода, нагляднее, универсальнее и полная свобода действий.
Универсальность канваса заканчивается, когда его значения нужно получить из другого советника/индикатора.
Или ты уже нашел решение и этому? )
Универсальность канваса заканчивается, когда его значения нужно получить из другого советника/индикатора.
Или ты уже нашел решение и этому? )
А какие проблемы, Андрей?
Формируешь структуру данных или массив структур хоть в советнике, хоть в индикаторе, и отправляешь ее в ресурс.
А на приемной стороне считываешь эту структуру или массив структур.
Даже более удобнее получается, так как имеешь дело с именами и разными типами данных нужных размеров, а не пронумерованными double массивами на всю длину котировок.
Если это индикатор для маркета, но необходимо предоставить покупателям класс, который считывает данные с ресурса.
Клиенту нужно только добавить инклуд и объявить экземпляр класса. Может еще вызвать методы из OnTimer и OnTick. И тогда этот экземпляр класса будет всегда иметь актуальные данные считываемого индикатора в виде удобно читамой структуры или массива структур.