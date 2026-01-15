Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1643
Тогда вопрос: кто такой expiration? Это Ваш друг? Познакомьте.
Я же просил: на уровне пользователя.!!!
Это и было на уровне пользователя
expiration - Время истечения отложенного ордера.
но тебе это не подходит.
Вывести один ордер "из под опеки советника" - невозможно, т.к. опека идет по магику, а его поменять нельзя.
Надо переписывать советник с другим контролем ордеров...
Живи долго.
Макар не рви себя
О, господи! Я же просил: на уровне пользователя, а Вы предлагаете мне перелопатить весь советник и с менторским тоном спрашиваете "А какой у Вас?" Не хочу я туда влезать. Мне нравится играть, а не разбираться во внутренностях игрушек.
Если Магик не 0, закрой позицию и перезайди.
вывести можно из под контроля даже с тем же магиком вопрос в том какой ордер нужен если какой вздумается то не получится если определенный по списку то можно
Ему надо как пользователю, без исправлений в коде
тогда все совсем плохо ))
Здравствуйте. Подскажите, пожалста. MT5
делаю: индикатор, который по таймеру делает скриншоты и раскладывает по папкам (символ период).
задуманный алгоритм: скриншот делается при инициализации. Тк на файловые операции нужно время, то по таймеру сначала перемещается сделанный скриншот, и делается новый.
Скрин сделанный при инициализации по таймеру успешно перемещается.
Проблемы:
1 первый скрин сделанный по таймеру в папке сразу не отображается. Отображается ТОЛЬКО при закрытии терминала или перезапуске индикатора.
2 скрины, кроме первого, не перемещаются, ошибка 5019 (файл не существует), хотя в папке отображаются (кроме первого сделанного по таймеру).