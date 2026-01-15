Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1643

Тогда вопрос: кто такой  expiration? Это Ваш друг? Познакомьте.

Я же просил: на уровне пользователя.!!!

Это и было на уровне пользователя

expiration - Время истечения отложенного ордера.

но тебе это не подходит.

Вывести один ордер "из под опеки советника" - невозможно, т.к. опека идет по магику, а его поменять нельзя.

Надо переписывать советник с другим контролем ордеров...

 
MakarFX #:

Живи долго.

 
MakarFX #:

Макар не рви себя

 
Анатолий Железняк #:

О, господи! Я же просил: на уровне пользователя, а Вы предлагаете мне перелопатить весь советник и с менторским тоном спрашиваете "А какой у Вас?" Не хочу я туда влезать. Мне нравится играть, а не разбираться во внутренностях игрушек.

Если Магик не 0, закрой позицию и перезайди.

 
MakarFX #:

вывести можно из под контроля даже с тем же магиком вопрос в том какой ордер нужен если какой вздумается то не получится если определенный по списку то можно 

  
for (int i=0;i<OrdersTotal()-2;i++) последних 2 видеть не будет даже с тем же магиком только что ему нужно до путя так и не понятно
 
Aleksandr Egorov #:
Ему надо как пользователю, без исправлений в коде
 
Есть ли способ привязать горячую клавишу по которой графический объект "поле ввода" становился бы активным чтобы печатать туда текст? Например размер лота для будущей сделки.
 
MakarFX #:
Ему надо как пользователю, без исправлений в коде

тогда все совсем плохо ))

 

Здравствуйте. Подскажите, пожалста.  MT5

делаю: индикатор, который по таймеру делает скриншоты и раскладывает по папкам (символ период). 

задуманный алгоритм: скриншот делается при инициализации. Тк на файловые операции нужно время, то по таймеру сначала перемещается сделанный скриншот, и делается новый.

Скрин сделанный при инициализации по таймеру успешно перемещается. 

Проблемы:
1 первый скрин сделанный  по таймеру в папке сразу не отображается. Отображается ТОЛЬКО при закрытии терминала или перезапуске индикатора.
2 скрины, кроме первого, не перемещаются, ошибка 5019 (файл не существует), хотя в папке отображаются (кроме первого сделанного по таймеру).


#property strict
#property indicator_chart_window
#property indicator_plots 0

enum ENUM_FULL_MANUAL { full, //весь график
            manual, //указанный
            };
input int timer=5; //время на шаг в секундах
input ENUM_FULL_MANUAL skr_mode=full; //размер скриншота   
input int width = 640; // ширина 
input int height = 320;// высота 
input string format = ".png";

ENUM_ALIGN_MODE align_mode=ALIGN_RIGHT; // тип выравнивания

string name_folder, name_file;
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function                         |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
{
Print("OnInit()");

ScreenShot();
         
name_folder=Symbol()+"  "+StringPeriod();
FolderCreate(name_folder);


EventSetTimer(timer);


return(INIT_SUCCEEDED);
}
//===================================================================
void OnDeinit(const int reason)
{
EventKillTimer();
Move() ; 
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator iteration function                              |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,
             const int prev_calculated,
             const datetime &time[],
             const double &open[],
             const double &high[],
             const double &low[],
             const double &close[],
             const long &tick_volume[],
             const long &volume[],
             const int &spread[])
{
//---

//--- return value of prev_calculated for next call
return(rates_total);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Timer function                                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTimer()
{
   Print("OnTimer() ");
   Move() ; 
   ScreenShot();
}//+------------------------------------------------------------------+
bool Move(){
   string src_path; 
   string dst_path; 
   StringConcatenate(src_path,"","//",name_file); 
   StringConcatenate(dst_path,name_folder,"//",name_file); 
   ResetLastError();
   if(FileMove(src_path,0,dst_path,0)){
      Print("FileMove OK ");
      return true;
   }   
   else{
      string err_text="FileMove ERR: "+(string)GetLastError();
      if(GetLastError()==5019) err_text+=("  5019 name_file "+name_file);
      Print(err_text);
   }  
   return false;
}

bool ScreenShot(){   
   name_file=TimeToString(TimeLocal(), TIME_DATE|TIME_SECONDS)+format;
   StringReplace(name_file, ":", "-");
   if(skr_mode==full){
      if(ChartScreenShot(0, name_file, (int)ChartGetInteger(0, CHART_WIDTH_IN_PIXELS, 0)
      , (int)ChartGetInteger(0, CHART_HEIGHT_IN_PIXELS, 0), ALIGN_RIGHT)){
         Print("screen name_file ", name_file);
         return true;
      }
      else{
         Print("screen ERR: ", GetLastError());
      }   
   }   
   if(skr_mode==manual){
      if(ChartScreenShot(0, name_file, width, height, align_mode)){
         return true;
      }
   }      
   return false;  
}
string StringPeriod(){
   if(Period()==1) return "M1";
   if(Period()==2) return "M2";
   if(Period()==3) return "M3";
   if(Period()==4) return "M4";
   if(Period()==5) return "M5";
   if(Period()==6) return "M6";
   if(Period()==10) return "M10";
   if(Period()==12) return "M12";
   if(Period()==15) return "M15";
   if(Period()==20) return "M20";
   if(Period()==30) return "M30";
   if(Period()==16385) return "H1";
   if(Period()==16386) return "H2";
   if(Period()==16387) return "H3";
   if(Period()==16388) return "H4";
   if(Period()==16390) return "H6";
   if(Period()==16392) return "H8";
   if(Period()==16396) return "H12";
   if(Period()==16408) return "Daily";
   if(Period()==32769) return "Weekly";
   if(Period()==49153) return "Monthly";
   return "ERROR";
}
