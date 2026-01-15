Ошибки, баги, вопросы - страница 3024

traveller00:

SymbolInfoMarginRate ? И считать маржу руками, что-то вроде

Пробовал. Не всегда помогает.

 
fxsaber:

Как в MT5 достать значение этого поля, что можно видеть в MT4?


Поделитесь функцией, которая всегда выдает правильное значение маржи. OrderCalcMargin врет, к сожалению. И этот вариант не панацея.

А в mql4 разве доступно это поле?

 
Alexey Viktorov:

А в mql4 разве доступно это поле?

Напрямую - нет.

 
fxsaber:

Напрямую - нет.

Не напрямую тоже ещё тот гемор…

А почему SymbolInfoMarginRate не всегда помогает?

 
Alexey Viktorov:

А почему SymbolInfoMarginRate не всегда помогает?

Этот скрипт выдает 1000.

void OnStart()
{
  Alert(GetMarginRequired(_Symbol)); // https://www.mql5.com/ru/forum/170952/page9#comment_4134898
}

А должен 2000.

 

С маржой в MT5 еще такой прикол.

Не понимаю, зачем ввели столь неправильно рассчитываемый ACCOUNT_MARGIN_LEVEL.

 
Как вышло, что ACCOUNT_LEVERAGE попал в ENUM_ACCOUNT_INFO_INTEGER, а не в ENUM_ACCOUNT_INFO_DOUBLE?
 
fxsaber:
Как вышло, что ACCOUNT_LEVERAGE попал в ENUM_ACCOUNT_INFO_INTEGER, а не в ENUM_ACCOUNT_INFO_DOUBLE?

Это плечо. Уровень маржи — это совсем другое. По памяти не скажу как считается, но не то.

Кажется 999.17 это

ACCOUNT_MARGIN_LEVEL

Уровень залоговых средств на счете в процентах

double
 
fxsaber:

Этот скрипт выдает 1000.

А должен 2000.

А если умножить на инициирующую маржу, из снимка в следующем сообщении, то как раз получится 2000

 

