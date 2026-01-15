Ошибки, баги, вопросы - страница 3024
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
SymbolInfoMarginRate ? И считать маржу руками, что-то вроде
Пробовал. Не всегда помогает.
Как в MT5 достать значение этого поля, что можно видеть в MT4?
Поделитесь функцией, которая всегда выдает правильное значение маржи. OrderCalcMargin врет, к сожалению. И этот вариант не панацея.
А в mql4 разве доступно это поле?
А в mql4 разве доступно это поле?
Напрямую - нет.
Напрямую - нет.
Не напрямую тоже ещё тот гемор…
А почему SymbolInfoMarginRate не всегда помогает?
А почему SymbolInfoMarginRate не всегда помогает?
Этот скрипт выдает 1000.
А должен 2000.
С маржой в MT5 еще такой прикол.
Не понимаю, зачем ввели столь неправильно рассчитываемый ACCOUNT_MARGIN_LEVEL.
Как вышло, что ACCOUNT_LEVERAGE попал в ENUM_ACCOUNT_INFO_INTEGER, а не в ENUM_ACCOUNT_INFO_DOUBLE?
Это плечо. Уровень маржи — это совсем другое. По памяти не скажу как считается, но не то.
Кажется 999.17 это
ACCOUNT_MARGIN_LEVEL
Уровень залоговых средств на счете в процентах
double
Этот скрипт выдает 1000.
А должен 2000.
А если умножить на инициирующую маржу, из снимка в следующем сообщении, то как раз получится 2000
2940