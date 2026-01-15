Ошибки, баги, вопросы - страница 3326
Неправильный ответ - прогрессивный компилятор при инициализации последовательностью поместит i=2 в область памяти ReadOnly (поскольку i - const). И далее при вызове списка инициализации конструктора и попытке записи i=1 будет ошибка доступа к памяти
Вы можете высказывать любое мнение. Вижу только искусственное ограничение. Уверен, что оба некомпетентны в этом вопросе. Боюсь, разработчики компилятора не пояснят.
Все правильно. В С++ есть агрегатная инициализация. Это то, что ты в {...} хочешь сделать. Она возможна с рядом исключений, одно из них: не должно user-provided или user-declared (в зависимости от стандарта) конструктора. В принципе тут частично, очень и очень упрощенно, сделаны все эти танцы с притопами вокруг вариантов инициализации в С++.
PS. Кто хочет прикоснуться ко всему этому ужасу в оригинале, милости просим))): https://en.cppreference.com/w/cpp/language/initialization
Всем привет. Заметил кое-что небольшое. В текущем билде при обращении к полю паблик структуры класса - автоподстановка не работает. Ставлю точку после имени структуры - и ничего, отображения имен её полей нет.
Спасибо за внимание!
Есть и существенное более искусственные ограничения сомнительной полезности, например:
1. Число параметров макроса ограничено значением 8
что не дает развернуться в полную силу. При этом даже в некоторых функция WinAPI - 12 параметров
2. В условной компиляции нельзя поставить пробел\табуляцию:
чтобы сразу было видно какой if к какому else и endif относится
3. В #import нельзя использовать макро
при этом, если использовать описание данных по месту нахождения каждой функции, то для одного и того же .ex5 #import нужно постоянно открывать\закрывать, что подразумевает макроподстановку, чтобы не перепутать
Кстати перенос строки на #define - с ошибкой работает. Пример с ним ошибки при выполнении:
Результат: 4
Ожидалось: 8
Так плохо?
Пробовал так, но остановился на варианте целиком слева:
Так визуально легче отличить препроцессор от основного кода
Совсем не наглядный вариант
Есть и существенное более искусственные ограничения сомнительной полезности
Не нашел их существеннее. В моем случае речь про возможность писать template-функции без ограничений.
Не существенно более весомые, а
A100, 2023.06.01 10:38
Есть и существенное более искусственные ограничения сомнительной полезности, например:
И у Вас ограничение не с потолка взято, а из классического C++, а тут взять и цифру поменять с 8 на 16 и на 64