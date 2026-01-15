Ошибки, баги, вопросы - страница 2892

Вопрос разработчикам.
Если существует индикатор, в котором есть достаточно ресурсоемкая функция расчета визуализации на Canvas, причем на каждом тике. 
И этот индикатор используется в EA через iCustom. 


Происходит ли в этом случает (через iCustom) вызов функций с расчетом канваса, не смотря на то, что сам канвас не выводится?
Подозреваю, что происходит.
Тогда наверное имеет смысл мне самому создавать в индикаторе режим специально без графических расчетов специально для использования через iCustom?
Или каким-то волшебным образом iCustom запускает только те функции, которые имееют отношение к формированию буферов индикатора, а остальные игнорирует?
 
Nikolai Semko:
Тогда наверное имеет смысл создавать в индикаторе режим специально без графических расчетов специально для использования через iCustom?

это ведь можно сделать самому

 
Andrei Trukhanovich:

это ведь можно сделать самому

наверное имели ввиду проверить самому?
Сделать то конечно можно. 
Ну да, если не ответят, тогда проверю сам. Просто для этого нужно время и боюсь при этом все равно не будет всей полноты понимания. Вдруг существуют какие-либо нюансы и особенности.

 
Nikolai Semko:

Ну да, если не ответят, тогда проверю сам. Просто для этого нужно время и боюсь при этом все равно не будет всей полноты понимания. Вдруг существуют какие-либо нюансы и особенности.

навскидку запрос id чарта или подокна будет возвращать невалидное значение из-под iCustom - вот вам и режим.

А просить двойственное исполнение пользовательского кода эээ немного странно. нюансов в mql и так за глаза, к чему еще один если сепарацию можно легко сделать самому?

 
Andrei Trukhanovich:

навскидку запрос id чарта или подокна будет возвращать невалидное значение из-под iCustom - вот вам и режим.

А просить двойственное исполнение пользовательского кода эээ немного странно. нюансов в mql и так за глаза, к чему еще один если сепарацию можно легко сделать самому?

Вы не поняли. Я прошу MQ только ответить Да или Нет. Остальное, понятное дело, сделаю сам. Как сделать - вопросов нет.

ЗЫ Хотя, пожалуй глупый вопрос с моей стороны. Понятное дело, что будет вызываться эта функция. Как можно распознать её ненужность в формировании буферов индикатора. Можно конечно, но вряд ли с этим MQ заморачивались.


ЗЫЗЫ Подумал с пристрастием. Все же, не исключаю, что эта сепарация функций уже реализована. Для компилятора это не очень сложная задача. Все же буду ждать ответа от MQ.

 
Nikolai Semko:

Вы не поняли. Я прошу MQ только ответить Да или Нет. Остальное, понятное дело, сделаю сам. Как сделать - вопросов нет.

ЗЫ Хотя, пожалуй глупый вопрос с моей стороны. Понятное дело, что будет вызываться эта функция. Как можно распознать её ненужность в формировании буферов индикатора. Можно конечно, но вряд ли с этим MQ заморачивались.


ЗЫЗЫ Подумал с пристрастием. Все же, не исключаю, что эта сепарация функций уже реализована. Для компилятора это не очень сложная задача. Все же буду ждать ответа от MQ.

Канвас - обычный граф. объект. Они рисуются и при iCustom-вызовах.

Я передавал параметр, чтобы понимать, что работаем "из эксперта", и не рисовать лишнюю графику (и не удалять то, что нарисовали другие).

 

После установки Win10 стал часто упираться в потолок по памяти (16 Гб). На Win7  с таким не сталкивался.

Запущено всего пять вкладок браузера, мессенджер и MT5, но диспетчер задач показывает, что занято 9 Гб.

Что с этим Win10 не так? Win7-потребление всегда соответствовало тому, что запущено.


После рестарта Win10 занимает 1 Гб. Понятно, что MT5 не высвобождает память, но 9 Гб - слишком много на почти пустой машине.

 
fxsaber:

После установки Win10 стал часто упираться в потолок по памяти (16 Гб). На Win7  с таким не сталкивался.

Запущено всего пять вкладок браузера, мессенджер и MT5, но диспетчер задач показывает, что занято 9 Гб.

Что с этим Win10 не так? Win7-потребление всегда соответствовало тому, что запущено.


После рестарта Win10 занимает 1 Гб. Понятно, что MT5 не высвобождает память, но 9 Гб - слишком много на почти пустой машине.

штук 20 вкладок в Opera, робот мульти на 7 парах с MTF, редактор куча окон, Хелп к МТ, игровой центр маил.ру, загрузка 22% от 32гб,

со всем этим добром играл сейчас в PUBG, hwInfo64 зарегистрировал загрузку всего 40% максимальную, виртуалка всего на 50мб ограничение, все нормально с Win10 HOME

Терминал часов 6 не перезапускал


 
Fast235:

штук 20 вкладок в Opera, робот мульти на 7 парах с MTF, редактор куча окон, Хелп к МТ, игровой центр маил.ру, загрузка 22% от 32гб,

со всем этим добром играл сейчас в PUBG, hwInfo64 зарегистрировал загрузку всего 40% максимальную, виртуалка всего на 50мб ограничение, все нормально с Win10 HOME

Терминал часов 6 не перезапускал

230 Mb с роботом - мне только мечтать остается. Давно уже свыкся, что MT5 кушает гигабайт только на завтрак. Виртуалку не использую.

