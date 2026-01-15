Ошибки, баги, вопросы - страница 2863
Нет. В таких конструкциях единственное решение - переводить индикатор в класс и добавлять в советник как экземпляр класса, тогда можно выстроить последовательность расчетов
В том то и дело, что сам индикатор как отдельный класс, работающий с любыми однотипными базовыми индикаторами. Это очень плохо, если нет какого либо хитрого решения.
У меня вопрос-ребус.
Сравните две картинки и скажите в чём прикол?
1. Советник запущен на графике.
2. Второй - это тот же советник. График после одиночного теста.
Подскажите, возможно ли такое?
или
или
У меня нет доступа к изначальному определению VALUE. Иначе бы, конечно, сделал такой же вариант.
Подскажите, возможно ли такое?
Почему-то не работает:
Почему-то не работает:
наверное только так
К сожалению, задача не решается.
наверное только так
Так а почему не работает?
@Ilyas @Slava ?