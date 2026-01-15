Ошибки, баги, вопросы - страница 2862

Igor Makanu:

если в Вин10 на новый рабочий стол переметить терминал - загрузка ЦПУ не падает? - отрисовки же элементов не будет если этот рабочий стол не делать активным

Не падает, к сожалению.

 

Как в ME получить путь к mqh-файлу (открытому или тому, что виден в дереве), чтобы вставить соответствующую строку в #include?

Хотелось бы путь, относительно Include-папки (через <>) и относительно файла, куда намечается вставка (через кавычки).

 
Вы об этом?


 
Нет. Редактирую mqh-файл. Нужно его вставить быстро. С абсолютным или относительным путем.

 

Приветствую уважаемое сообщество!


Столкнулся с такой проблемой:

1. Возникает в тестере когда:
- индикатор вызывается из шаблона тестера
- индикатор добавляется на график вручную

2. Невозможно получить время и котировки баров с более высших таймфреймов

3. Последние доступные данные ограничены временем старта теста

4. Такой эффект наблюдается при вызове функций iTime, CopyRates & CopyTime

5. Эффект не наблюдается при работе в реал-тайме и непосредственном тестировании индикатора

6. Данная проблема ограничивает возможности визуального тестирования

Визуально это выглядит так (на скрине индикатор MACD вычисляет значения с более высшего таймфрейма)



Буду очень признателен, если кто-то сможет разъяснить суть данной проблемы.

Исходник теста прилагается


Файлы:
Test_iTime.mq4  7 kb
 
можно открыть в проводнике Вин файл  (правой мышкой на шапку файла - вверху вкладок) который редактируете и скопировать из проводника Вин путь

можно из окна навигатор МЕ также правой мышкой  открыть папку в проводник Вин

 
Спасиибо, не знал о такой возможности проводника. В меню ME увидел это.


 
можно и вставлять в окно диалога открытия файла скопированный ранее путь, нажмете ентер - окажитесь в нужной папке 

 
Спасибо, отлично получилось!

 
В 4ке нет такого. Сохранить как открывает текущую папку редактируемого файла. Из окна адреса копирую.

