если в Вин10 на новый рабочий стол переметить терминал - загрузка ЦПУ не падает? - отрисовки же элементов не будет если этот рабочий стол не делать активным
Не падает, к сожалению.
Как в ME получить путь к mqh-файлу (открытому или тому, что виден в дереве), чтобы вставить соответствующую строку в #include?
Хотелось бы путь, относительно Include-папки (через <>) и относительно файла, куда намечается вставка (через кавычки).
Вы об этом?
Нет. Редактирую mqh-файл. Нужно его вставить быстро. С абсолютным или относительным путем.
Приветствую уважаемое сообщество!
Столкнулся с такой проблемой:
6. Данная проблема ограничивает возможности визуального тестирования
Визуально это выглядит так (на скрине индикатор MACD вычисляет значения с более высшего таймфрейма)
Буду очень признателен, если кто-то сможет разъяснить суть данной проблемы.
Исходник теста прилагается
Как в ME получить путь к mqh-файлу (открытому или тому, что виден в дереве), чтобы вставить соответствующую строку в #include?
Хотелось бы путь, относительно Include-папки (через <>) и относительно файла, куда намечается вставка (через кавычки).
можно открыть в проводнике Вин файл (правой мышкой на шапку файла - вверху вкладок) который редактируете и скопировать из проводника Вин путь
можно из окна навигатор МЕ также правой мышкой открыть папку в проводник Вин
Спасиибо, не знал о такой возможности проводника. В меню ME увидел это.
можно и вставлять в окно диалога открытия файла скопированный ранее путь, нажмете ентер - окажитесь в нужной папке
Спасибо, отлично получилось!
В 4ке нет такого. Сохранить как открывает текущую папку редактируемого файла. Из окна адреса копирую.