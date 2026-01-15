Ошибки, баги, вопросы - страница 2803

fxsaber:

Возможно ли штатными способами сделать следующее?

  1. Просматриваю лог через ПКМ->Просмотр. Там использую фильтр. 
  2. В полученном результате нахожу нужную строку.
  3. Хочу увидеть, что было до и после этой строки в логе, если фильтр отключить.
Никак не получается это сделать. Приходится запоминать время и примерное содержание строки, а потом отключать фильтр и по запомненному искать вручную ее.

Да, это частая ситуация. Я обычно ввожу начало даты и времени (фильтруя одну или десяток минут вокруг события).

Хотелось бы более гибкий просмотрщик.

 

нажимаем кнопку Restore Down (рядом с кнопкой закрытия окна)

и опция Optimization пропадает

MT4 build 1262 

 

Ошибка при компиляции

#define struct    struct A
#define MACRO( x )     x {};
MACRO( struct ) //Error: 'A' - '{' beginning bracket expected

а в прошлогодних выпусках все было нормально

 
Ошибка при компиляции 
#import "z.ex5"
        void f( int x, int y );
#import
void f( int x )
{
   f( x, x ); //Error: 'f' - wrong parameters count
}

А раньше все нормально было

 
Ошибка при компиляции 
#import "User32.dll"
        void f();
#import "user32.dll"
        void f();
#import
void OnStart()
{
        USER32::f(); //Error: 'USER32' is not a class, struct or union
}
Раньше все нормально компилировалось; тем более, что строчные и прописные буквы в именах файлов не различаются
 
A100:
Ошибка при компиляции

А раньше все нормально было

Теперь требуется явно указать скоп

#import "z.ex5"
        void f( int x, int y );
#import
void f( int x )
{
   z::f( x, x );
}
 
A100:
Ошибка при компиляции Раньше все нормально компилировалось; тем более, что строчные и прописные буквы в именах файлов не различаются

В качестве скопа используйте первое имя импорта User32

 
A100:

Ошибка при компиляции

а в прошлогодних выпусках все было нормально

Пока будет так.

В планах есть переработка работы макросов, но приоритет у этой задачи низкий

 

Добрый день.

1.Подскажите я правильно понял, что оператор DatabaseReadBind() выгружает в структуру в порядке следования данных в запросе, а не по именам в структуре второго параметра?

2. Если работать с терминалом из python, тестер стратегий как подцепить?

 
Ilyas:

Теперь требуется явно указать скоп

Непонятно почему нельзя различить функции по сигнатуре; тем более, что так:

#import "z1.ex5"
        void f( int x ); //(A)
#import "z2.ex5"
        void f( int x, int y );
#import
void g( int x ) { f( x, x ); } //нормально

нормально, а так:

        void f( int x ); //(B)
#import "z2.ex5"
        void f( int x, int y );
#import
void g( int x ) { f( x, x ); } //ошибка

ошибка! A чем (A) лучше (B) ?

Нет единообразия, и простого и четкого правила. Непонятно, когда нужно использовать скоп, а когда нет?!

