Ошибки, баги, вопросы - страница 2803
Возможно ли штатными способами сделать следующее?
Да, это частая ситуация. Я обычно ввожу начало даты и времени (фильтруя одну или десяток минут вокруг события).
Хотелось бы более гибкий просмотрщик.
нажимаем кнопку Restore Down (рядом с кнопкой закрытия окна)
и опция Optimization пропадает
MT4 build 1262
Ошибка при компиляции
а в прошлогодних выпусках все было нормально
А раньше все нормально было
Ошибка при компиляции
А раньше все нормально было
Теперь требуется явно указать скоп
Ошибка при компиляции Раньше все нормально компилировалось; тем более, что строчные и прописные буквы в именах файлов не различаются
В качестве скопа используйте первое имя импорта User32
Ошибка при компиляции
а в прошлогодних выпусках все было нормально
Пока будет так.
В планах есть переработка работы макросов, но приоритет у этой задачи низкий
Добрый день.
1.Подскажите я правильно понял, что оператор DatabaseReadBind() выгружает в структуру в порядке следования данных в запросе, а не по именам в структуре второго параметра?
2. Если работать с терминалом из python, тестер стратегий как подцепить?
Теперь требуется явно указать скоп
Непонятно почему нельзя различить функции по сигнатуре; тем более, что так:
нормально, а так:
ошибка! A чем (A) лучше (B) ?
Нет единообразия, и простого и четкого правила. Непонятно, когда нужно использовать скоп, а когда нет?!