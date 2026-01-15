Ошибки, баги, вопросы - страница 2801
Попробуйте просто Print(
В printf первым параметром указывается тип выводимого значения.
хочу отобразить один символ на канвасе и двигать его, исходник:
почему я предыдущее выведенное изображение затираю черным, а остаются артефакты ?
это я уже думал, но вопрос чисто технический
вроде как получается, что сглаживание шрифтов так работает? да и цель спрайты подвигать, в общем разобраться хочу почему так работает
не знаю куда копать, может кто подскажет направление для поисков. пишу индикатор, но после первого нажатия на "компилировать", расчётная часть выдаёт чушь, компилирую повторно, вроде похоже на правду.
ничего сверхъестественного не делаю - обсчитываю 100 последних колен зиг-зага. код переворошил не раз, но ведь в том-то и дело, что он один и тот же, а результат разный. может пару тиков за это время проходит, но текущий бар игнорируется, так что не верится, что в этом дело.
предвидя одну из возможных версий: индикаторные буфера принудительно инициализирую, мусора в них нет.
вопрос где инициализируете
если по условию prev_calculated == 0 , тогда все ОК, если в OnInt() , то будет глючить при переключении ТФ и при компиляции
перебрал все варианты (и он-инит, и он-калкулэйт); текущий: в цикле перебора каждое значение индивидуально присваивается. через окно данных проверял - странных/мусорных значений нет.
Это из-за сглаживания. Самый верный способ, это рисовать прямоугольник по цвету фона, поверх символа. А затем выводить символ с новыми координатами. Так обычно и делают в подобных случаях.
Не забываем про возможность простого перемещения канваса без всяких перерисовок и закрашиваний.
Это самый быстрый способ перемещения.
Никто его и не отрицает. Просто бывает концепция, когда есть один экран в виде канвы. В свою очередь, та же пользовательская канва (массив пикселей) рисуется на канве окна (чарта). Точнее, он сначала передаётся чарту (копируется) с помощью ResourceCreate (в OBJ_BITMAP либо OBJ_BITMAP_LABEL). В окне же чарта всё рисуется с помощью Win API (если не ошибаюсь). Хотя, можно и с помощью других API это делать. А вот в классе CCanvas прописаны свои методы рисования на элементах массива m_pixels.Получается, рисуя маленький прямоугольник потом всё равно приходится передавать множество пикселей с помощью ResourceCreate (экономится время только на рисовании). А так можно просто перемещать OBJ_BITMAP_LABEL по графику, без обработки массива m_pixels и последующего его копирования в OBJ_BITMAP_LABEL.