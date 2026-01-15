Ошибки, баги, вопросы - страница 2802
Никто его и не отрицает. Просто бывает концепция, когда есть один экран в виде канвы. В свою очередь, та же пользовательская канва (массив пикселей) рисуется на канве окна (чарта). Точнее, он сначала передаётся чарту (копируется) с помощью ResourceCreate (в OBJ_BITMAP либо OBJ_BITMAP_LABEL). В окне же чарта всё рисуется с помощью Win API (если не ошибаюсь). Хотя, можно и с помощью других API это делать. А вот в классе CCanvas прописаны свои методы рисования на элементах массива m_pixels.Получается, рисуя маленький прямоугольник потом всё равно приходится передавать множество пикселей с помощью ResourceCreate (экономится время только на рисовании). А так можно просто перемещать OBJ_BITMAP_LABEL по графику, без обработки массива m_pixels и последующего его копирования OBJ_BITMAP_LABEL.
Дело в том, что в классе CCanvas нет метода перемещения канваса, что весьма странно.
В классе iCanvas он реализован.
ЗЫ Прошу прощения, только сейчас увидел, что в текущей версии iCanvas в КБ нет реализации этого метода, а только его декларация. Сейчас поправлю.
Поправил
То что в CCanvas нет перемещения это не страшно. Любой внимательный пользователь поймёт, что перемещается канва с помощью перемещения её объекта чарта. А это стандартные функции. Поэтому, любой может дописать недостающие методы. Или написать свои методы рисования и прочие... Можно делать всё, что угодно. Исходный код CCanvas можно изучать.
У меня перестала работать портативная версия MetaEditor (/portable в свойствах ярлыка). Произошло это с сегодняшним обновлением. Убрал /portable из свойств, редактор запустился, но с настройками из установленного терминала и MetaEditor-а. Также, рабочие каталоги он использует не из моей папки с портативной версией. Терминал вроде продолжает нормально запускаться с опцией /portable, но MetaEditor также не запускается по нажатию F4. Пишет в журнале:
2020.07.14 20:00:17.560 Error MetaEditor not found
Как теперь можно наладить портативную версию терминала и редактора для нормальной работы?
Вышло очередное обновление. Решил проверить MetaEditor. Добавляю /portable в свойства ярлыка, запускаю и всё заработало. Все настройки и рабочие каталоги на месте, как и было ранее.
Возможно ли штатными способами сделать следующее?
Штатный просмотрщик логов - очень неудобный (включая и указанный use case), приходится пользоваться внешними программами.
Здравствуйте.
Что-то сломалось в автовалидаторе маркета мт4.
Пытался пройти автовалидацию 5-6 раз разными советниками.
Всегда эта ошибка
Даже тот советник, который вчера прошел автовалидацию, сегодня автовалидацию уже не проходит
Вот сообщение о вчерашней успешной валидации
реально что-то сломалось
Спасибо за сообщение. Исправлено.