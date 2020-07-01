Шрифт как ресурс не работает в МТ4
Загружаю шрифт
В итоге получаю текст написанный ариалом. Система просто игнорит указание на шрифт. При этом никакие ошибки в процессе не формируются.
Аналогичная ситуация, если использовать ресурсы
На выходе получаю Arial шрифт
Здесь - https://docs.mql4.com/ru/objects/textsetfont описана ситуация, когда шрифты могут браться из ресурсов
А пробовали определить нет-ли ошибки при загрузке шрифта?
Ошибок при выполнение функций нет.
Можете сами проверить
Скрипт
#include <Canvas/Canvas.mqh> #resource "Ubuntu.ttf" string font="::Ubuntu.ttf"; //+------------------------------------------------------------------+ //| Script program start function | //+------------------------------------------------------------------+ void OnStart() { //--- ObjectsDeleteAll(); CCanvas name; string m_name="name"; name.CreateBitmapLabel(0,0,m_name,200,100,500,300,COLOR_FORMAT_ARGB_NORMALIZE); string font_n=font;// "Times New Roman"; name.FontSet(font_n,100,0,0); name.TextOut(30,10,"My text here",ColorToARGB(clrBlue,255));//TA_CENTER|TA_VCENTER); name.Update(); CCanvas name1; string m_name1="name1"; name1.CreateBitmapLabel(0,0,m_name1,200,300,500,300,COLOR_FORMAT_ARGB_NORMALIZE); font_n="Arial";// "Times New Roman"; name1.FontSet(font_n,100,0,0); name1.TextOut(30,10,"My text here",ColorToARGB(clrBlue,255));//TA_CENTER|TA_VCENTER); name1.Update(); }
Результат
Я не стал грузить ваш шрифт, не знаю как он должен выглядеть и с чем сверять неизвестно. Вот с другим шрифтом чётко видно, что это не Arial.Только размер получился маловат и полный текст не уместился.
#include <Canvas/Canvas.mqh> #resource "\\files\\RAVIE.ttf" string font="::files\\RAVIE.ttf"; //+------------------------------------------------------------------+ //| Script program start function | //+------------------------------------------------------------------+ void OnStart() { //--- //ObjectsDeleteAll(); CCanvas name; string m_name="name"; name.CreateBitmapLabel(0,0,m_name,200,100,500,300,COLOR_FORMAT_ARGB_NORMALIZE); string font_n=font;// "Times New Roman"; name.FontSet(font_n,100,0,0); name.TextOut(30,10,"My text here",ColorToARGB(clrBlue,255));//TA_CENTER|TA_VCENTER); name.Update(); CCanvas name1; string m_name1="name1"; name1.CreateBitmapLabel(0,0,m_name1,200,300,500,300,COLOR_FORMAT_ARGB_NORMALIZE); font_n="Arial";// "Times New Roman"; name1.FontSet(font_n,100,0,0); name1.TextOut(30,10,"My text here",ColorToARGB(clrBlue,255));//TA_CENTER|TA_VCENTER); name1.Update(); } //+------------------------------------------------------------------+
Не работает. Совсем никак не хочет шрифт цеплять, хоть через массив создавай ресурс, хоть через канвас. TextSetFonts не работает, разработчики поправьте пожалуйста.
Не дождётесь. MQL4 остановлен в развитии.
Ну это исправление ошибок. В документации ведь сказано что TextSetFonts может работать с ресурсами. Какие-то обновления же время от времени в терминал прилетают, значит что-то делают.
