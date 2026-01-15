Ошибки, баги, вопросы - страница 2582
Невозможно получить цену ордера в истории, тогда как остальные параметры ордера читаются без проблем.
Не помню уже точно, но OrderOpenPrice для маркет-ордеров может быть нулевой при постановке ордера. И при его исполнении, вроде.
Тогда почему-же в визуализаторе не нулевой?
Да и не логично это, ведь в структуре указывается тип ордера, а не позиции.
Добрый вечер. Почему тестер выдает каждый раз одни и те же результаты оптимизации на разных торговых схемах?????????????????????????
Что такое в Вашем понимании "... разных торговых схемах ..."?
Приведите пример: MQL5 код, скриншот из тестера вкладок "Настройки", "Параметры"
Подскажите, что это может быть?
Так происходит со всеми меню MT4/5 и с некоторыми в других приложениях.
Что за вопросы, господа? Вы же пользуетесь не стабильным (нестабильным) релизом?
Подобные вопросы нужно направлять в эту ветку. Мне так думается )))
если это мне, у меня вообще мт4, последний билд
Значит предыдущему оратору )))))))))
А Вам - четвёрка обсуждается в отдельном, специально выделенном разделе форума. Ну а коль уж Вы пишете тут, то уж делайте приписку, что вопрос по четвёрке. Хотя, лично я против такой каши. Уж извините.
Перезагрузить компьютер пробовали?
Такой эффект бывает от пиковой нехватки памяти Windows, у меня так периодически бывает с офисом.