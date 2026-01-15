Ошибки, баги, вопросы - страница 2582

Alexey Viktorov:

Невозможно получить цену ордера в истории, тогда как остальные параметры ордера читаются без проблем.

Не помню уже точно, но OrderOpenPrice для маркет-ордеров может быть нулевой при постановке ордера. И при его исполнении, вроде.

 
fxsaber:

Не помню уже точно, но OrderOpenPrice для маркет-ордеров может быть нулевой при постановке ордера. И при его исполнении, вроде.

Тогда почему-же в визуализаторе не нулевой?

Да и не логично это, ведь в структуре указывается тип ордера, а не позиции.

 
Добрый вечер. Почему тестер выдает каждый раз одни и те же результаты оптимизации на разных торговых схемах?????????????????????????
 
Maxim950:
Добрый вечер. Почему тестер выдает каждый раз одни и те же результаты оптимизации на разных торговых схемах?????????????????????????

Что такое в Вашем понимании "... разных торговых схемах ..."?

Приведите пример: MQL5 код, скриншот из тестера вкладок "Настройки", "Параметры"

 

Подскажите, что это может быть?

Так происходит со всеми меню MT4/5 и с некоторыми в других приложениях.

 
send request failed 12002 вылетает при попытке обновить раннее купленный и активированный продукт, в чем причина?
[Удален]  

Что за вопросы, господа? Вы же пользуетесь не стабильным (нестабильным) релизом?

Подобные вопросы нужно направлять в эту ветку. Мне так думается )))

 
Сергей Таболин:

Что за вопросы, господа? Вы же пользуетесь не стабильным (нестабильным) релизом?

Подобные вопросы нужно направлять в эту ветку. Мне так думается )))

если это мне, у меня вообще мт4, последний билд

[Удален]  
Roman Sharanov:

если это мне, у меня вообще мт4, последний билд

Значит предыдущему оратору )))))))))

А Вам - четвёрка обсуждается в отдельном, специально выделенном разделе форума. Ну а коль уж Вы пишете тут, то уж делайте приписку, что вопрос по четвёрке. Хотя, лично я против такой каши. Уж извините.

 
fxsaber:

Подскажите, что это может быть?

Так происходит со всеми меню MT4/5 и с некоторыми в других приложениях.

Перезагрузить компьютер пробовали?

Такой эффект бывает от пиковой нехватки памяти Windows, у меня так периодически бывает с офисом.

