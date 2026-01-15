Ошибки, баги, вопросы - страница 2335

Вроде нет, но на всякий случай спрошу: можно ли задекларировать друга (может какие-то мкл специфичные конструкции имеются)?

class A {
    template<typename T>
    friend class B;
}

До сих пор в общей архитектуре всё красиво было, не хочется вываливать наружу все потроха от A.

 
pavlick_:

Вроде нет, но на всякий случай спрошу: можно ли задекларировать друга (может какие-то мкл специфичные конструкции имеются)?

До сих пор в общей архитектуре всё красиво было, не хочется вываливать наружу все потроха от A.

Нет, в текущей версии нельзя

 
спасибо
 
В метаэдиторе если один и тот же файл открыть в двух окнах, то невозможно быстро копипастить с одного места в другое. При получении фокуса файл скролится в то место где был фокус в другом окне.
 
Ilnur Khasanov:
В метаэдиторе если один и тот же файл открыть в двух окнах, то невозможно быстро копипастить с одного места в другое. При получении фокуса файл скролится в то место где был фокус в другом окне.

Этому поведению лет уже триста. Что сводит на нет всё удобство многооконной работы с кодом.

 
Супер-тормозная конструкция
string Str[];
const int handle = FileOpen(FileName, FILE_READ | FILE_ANSI | FILE_TXT);  

FileReadArray(handle, Str);

Файл 40Мб из 1 миллиона строк считывает 18 секунд.


Тот же результат на выходе, но сделанный иначе

  uchar Bytes[];
  const int handle = FileOpen(FileName, FILE_READ | FILE_BIN);
  
  FileReadArray(handle, Bytes);

  string Str[];
  StringSplit(CharArrayToString(Bytes), '\n', Str);

выполняется уже за 0.5 секунды.

 
fxsaber:
Супер-тормозная конструкция

Файл 40Мб из 1 миллиона строк считывает 18 секунд.


Тот же результат на выходе, но сделанный иначе

выполняется уже за 0.5 секунды.

интересно, это холодный старт в обоих случаях?
или оно так же и при горячем?

 
Taras Slobodyanik:

интересно, это холодный старт в обоих случаях?
или оно так же и при горячем?

Всегда.

 

Нужно подчистить код - убрать неиспользуемые переменные, функции, методы, классы, структуры и т.д.

Как это сделать?

 
fxsaber:

Нужно подчистить код - убрать неиспользуемые переменные, функции, методы, классы, структуры и т.д.

Как это сделать?

Возможно это будет далеко не лучшим решением, но может помочь  профилирование. Но все равно это будет долгий ручной режим.


