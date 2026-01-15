Ошибки, баги, вопросы - страница 2335
Вроде нет, но на всякий случай спрошу: можно ли задекларировать друга (может какие-то мкл специфичные конструкции имеются)?
До сих пор в общей архитектуре всё красиво было, не хочется вываливать наружу все потроха от A.
Нет, в текущей версии нельзя
В метаэдиторе если один и тот же файл открыть в двух окнах, то невозможно быстро копипастить с одного места в другое. При получении фокуса файл скролится в то место где был фокус в другом окне.
Этому поведению лет уже триста. Что сводит на нет всё удобство многооконной работы с кодом.
Файл 40Мб из 1 миллиона строк считывает 18 секунд.
Тот же результат на выходе, но сделанный иначе
выполняется уже за 0.5 секунды.
Супер-тормозная конструкция
интересно, это холодный старт в обоих случаях?
или оно так же и при горячем?
Всегда.
Нужно подчистить код - убрать неиспользуемые переменные, функции, методы, классы, структуры и т.д.
Как это сделать?
Возможно это будет далеко не лучшим решением, но может помочь профилирование. Но все равно это будет долгий ручной режим.