Ошибки, баги, вопросы - страница 2229

Новый комментарий
 
Koldun Zloy:

заменил, пишет что ошибок ноль, в итоге файл он не сделал.

 

[Удален]  
Impreza:

заменил, пишет что ошибок ноль, в итоге файл он не сделал.

 

Какой файл?

Любите Вы недоговаривать.

 
Koldun Zloy:

Какой файл?

Любите Вы недоговаривать.

простите, я просто новенький в этом деле, если что то не так делаю лучше подскажите, 

после нажатия на компилировать , он делает файл (.ex5)

[Удален]  
Impreza:

простите, я просто новенький в этом деле, если что то не так делаю лучше подскажите, 

после нажатия на компилировать , он делает файл (.ex5)

Если ошибок нет, значит файл должен быть.

Видимо Вы его не там ищете.

 
Koldun Zloy:

Если ошибок нет, значит файл должен быть.

Видимо Вы его не там ищете.

А то что он пишет 1 warning?

 

[Удален]  
Impreza:

А то что он пишет 1 warning?

 

Это просто предупреждение.

Я забыл поставить строку:

#property indicator_plots   0
 
Koldun Zloy:

Это просто предупреждение.

Я забыл поставить строку:

куда надо поставить подскажи
[Удален]  
Impreza:
куда надо поставить подскажи

В самом начале.

В Вашем коде она была.

 
Koldun Zloy:

В самом начале.

В Вашем коде она была.


спасибо, еще бы понять куда он файлы кидает сделанные , уже весь комп перерыл, может можно указать куда он будет скидывать?

( всё нашел , спасибо большое)
 

MT5 build 1881. Каждый раз, когда нажимаю F9, секунду наблюдаю такое


После секундного ожидания нормально


Как убрать эти тормоза?

1...222222232224222522262227222822292230223122322233223422352236...3696
Новый комментарий