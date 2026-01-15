Ошибки, баги, вопросы - страница 2229
заменил, пишет что ошибок ноль, в итоге файл он не сделал.
Какой файл?
Любите Вы недоговаривать.
простите, я просто новенький в этом деле, если что то не так делаю лучше подскажите,
после нажатия на компилировать , он делает файл (.ex5)
Если ошибок нет, значит файл должен быть.
Видимо Вы его не там ищете.
А то что он пишет 1 warning?
Это просто предупреждение.
Я забыл поставить строку:
куда надо поставить подскажи
В самом начале.
В Вашем коде она была.
спасибо, еще бы понять куда он файлы кидает сделанные , уже весь комп перерыл, может можно указать куда он будет скидывать?( всё нашел , спасибо большое)
MT5 build 1881. Каждый раз, когда нажимаю F9, секунду наблюдаю такое
После секундного ожидания нормально
Как убрать эти тормоза?