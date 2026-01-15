Ошибки, баги, вопросы - страница 2203

Избыточный текст сообщения об ошибке

struct A final {
        void f1() { Print( __FUNCTION__ ); }
        void f2() {}
        void f3() {}
};
struct B : A {};
идет перечисление всех методов, да ещё и с реализацией и сторонними комментариями

 
Куда пропала вкладка оптимизация, та что с проходами? Если делаю паузу она появляется, запускаю исчезает.
 
forexman77:
Сегодня обновился терминал МТ5 и не показывается окно "Оптимизация" во время теста

 
а за что fxsaber на этот раз грохнули? я что-то пропустил?
 
Комбинатор:
а за что fxsaber на этот раз грохнули? я что-то пропустил?

Во, блин!!!
Даже страница его отсутствует. 
Как-то не смешно...

Не сам ли он катапультировался?
Надеюсь, чтобы воскреснуть под другим именем.

 
Комбинатор:
Скорее всего старая песня о новом - о нехватке места при загрузке фулл истории символа, когда выполняется тестирование на месячном отрезке в тестере стратегий МТ5.

 
Sergey Dzyublik:

А я думаю, это по поводу удаления вкладки оптимизации.  Он там высказывал своё мнение, потом если посты исчезли

 
Sergey Dzyublik:

Просто жесть, его будет не хватать(

Зато больше не будет багов в платформе.

 
Vitaly Muzichenko:

Зато больше не будет багов в платформе.

Как понимать?

