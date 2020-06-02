Сутки "облако отключено"
Создал на достаточно мощном сервере виртуальную машину, 4.5 Гб ОЗУ, Виндоуз 7 64 бит , 2 ядра. До сих пор статус облака - "отключено".
В логах агентов только сообщения о запуске служб. Сообщений о подключении нет.
В то же время поставил для теста на свою машину физическую - 10 секунд и есть подключение к облаку.
Есть ли какие-то ограничения для работы агентов на серверах под виртуализацией? (а они почти все под виртуализацией)
Да, есть запрет на облачные вычисления на виртуальных машинах и причём давно.
https://www.metatrader5.com/ru/terminal/help/mql5cloud/mql5cloud_install#limits
Ограничения участия в MQL5 Cloud Network
Для агентов существует ряд ограничений на участие в работе сети MQL5 Cloud Network:
- Для участия в вычислениях агенту должно быть доступно как минимум 768 МБ физической памяти.
- Для подключения агентов к MQL5 Cloud Network на компьютере, где установлены агенты должно быть не менее 2048МБ оперативной памяти.
- Для участия в вычислениях рейтинг производительности (PR) агента должен быть не ниже 50.
- Агенты, установленные на виртуальной машине, не могут принимать участие в вычислениях.
- Агенты с рейтингом производительности (PR) ниже 100 не используются при генетической оптимизации, чтобы не замедлять процесс расчетов. Это связано с тем, что при генетической оптимизации расчет осуществляется по поколениям (256 проходов), и пока одно поколение не посчитано, расчет следующего не начинается. Если даже один из 256 проходов рассчитывается агентом с низкой производительностью, снижается общая скорость расчетов.
- Если на компьютере, где установлен агент, остается менее 500МБ свободного дискового пространства, агент больше не сможет получать задания от MQL5 Cloud Network.
- Агенты не получают задания из сети, если компьютер, на котором они установлены, работает от батареи (актуально для ноутбуков).
- www.metatrader5.com
Установил MetaTester на ноутбук, windows 10, постоянно включен в сеть 16Гб физической памяти, свободно 9, 50Гб свободно на диске.
Логи одного из агентов в первый день
IM 0 07:56:49.779 Startup access rights to common directory successfully checked
JF 0 07:56:49.784 Startup service start initialized
LS 0 07:56:49.784 Startup create startup thread
PS 0 07:56:49.785 Startup thread successfully created
DJ 0 07:56:49.785 Startup MetaTester 5 x64 build 2470 (29 May 2020)
GN 0 07:56:49.797 Server MetaTester 5 started on 0.0.0.0:2001
JK 0 07:56:49.807 Startup initialization finished
OQ 0 07:56:49.810 Startup startup thread finished successfully
GD 0 11:11:21.991 Network cpu heavy loaded (85%), skip connection to MQL5 Cloud Network
Второй день нагрузка процессора не поднимается выше 10%, однако у всех агентов горит облако отключено.
Как диагностировать проблему?
Да, есть запрет на облачные вычисления на виртуальных машинах и причём давно.
С другой стороны то-же не верно. Виртуалка, виртуалке рознь. Одна на домашнем железе, другая на арендованном. Хотя даже и на арендованном. Человек оплатил определенные параметры арендованной машины. И это его право куда он их расходует. Пусть о данной проблеме хосты виртуалок заботятся. Зачем тут грести всех под одну гребенку.
Кстати то-же из-за этого не могу ресурсы отдать. Переходить ради этого на мелких, ну совсем ни хочется, мне как-то линь больше по душе. Проще запустить виртуалку и выделить ей в разумных пределах памяти, и пусть себе пытается оторвать кусочек в кошелек
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Создал на достаточно мощном сервере виртуальную машину, 4.5 Гб ОЗУ, Виндоуз 7 64 бит , 2 ядра. До сих пор статус облака - "отключено".
В логах агентов только сообщения о запуске служб. Сообщений о подключении нет.
В то же время поставил для теста на свою машину физическую - 10 секунд и есть подключение к облаку.
Есть ли какие-то ограничения для работы агентов на серверах под виртуализацией? (а они почти все под виртуализацией)