Сутки "облако отключено"

Новый комментарий
 

Создал на достаточно мощном сервере виртуальную машину, 4.5 Гб ОЗУ, Виндоуз 7 64 бит , 2 ядра. До сих пор статус облака - "отключено".

В логах агентов только сообщения о запуске служб. Сообщений о подключении нет.

В то же время поставил для теста на свою машину физическую - 10 секунд и есть подключение к облаку.

Есть ли какие-то ограничения для  работы агентов на серверах под виртуализацией? (а они почти все под виртуализацией)

Виртуальный хостинг для MetaTrader 5
Виртуальный хостинг для MetaTrader 5
  • www.mql5.com
Виртуальный хостинг для MetaTrader 4/5 является лучшим VPS-решением для Форекса. Оно не требует настройки, дает минимальные задержки до сервера и отличается низкими ценами. Всего за 15 USD в месяц вы получите виртуальную платформу, которая работает круглые сутки, экономит вашу прибыль и даже окупает себя. Создать удаленную копию приложения...
 
karushev:

Создал на достаточно мощном сервере виртуальную машину, 4.5 Гб ОЗУ, Виндоуз 7 64 бит , 2 ядра. До сих пор статус облака - "отключено".

В логах агентов только сообщения о запуске служб. Сообщений о подключении нет.

В то же время поставил для теста на свою машину физическую - 10 секунд и есть подключение к облаку.

Есть ли какие-то ограничения для  работы агентов на серверах под виртуализацией? (а они почти все под виртуализацией)

Да, есть запрет на облачные вычисления на виртуальных машинах и причём давно.

 

https://www.metatrader5.com/ru/terminal/help/mql5cloud/mql5cloud_install#limits

Ограничения участия в MQL5 Cloud Network

Для агентов существует ряд ограничений на участие в работе сети MQL5 Cloud Network:

  • Для участия в вычислениях агенту должно быть доступно как минимум 768 МБ физической памяти.
  • Для подключения агентов к MQL5 Cloud Network на компьютере, где установлены агенты должно быть не менее 2048МБ оперативной памяти.
  • Для участия в вычислениях рейтинг производительности (PR) агента должен быть не ниже 50.
  • Агенты, установленные на виртуальной машине, не могут принимать участие в вычислениях.
  • Агенты с рейтингом производительности (PR) ниже 100 не используются при генетической оптимизации, чтобы не замедлять процесс расчетов. Это связано с тем, что при генетической оптимизации расчет осуществляется по поколениям (256 проходов), и пока одно поколение не посчитано, расчет следующего не начинается. Если даже один из 256 проходов рассчитывается агентом с низкой производительностью, снижается общая скорость расчетов.
  • Если на компьютере, где установлен агент, остается менее 500МБ свободного дискового пространства, агент больше не сможет получать задания от MQL5 Cloud Network.
  • Агенты не получают задания из сети, если компьютер, на котором они установлены, работает от батареи (актуально для ноутбуков).


Как стать участником - MQL5 Cloud Network - Справка по MetaTrader 5
Как стать участником - MQL5 Cloud Network - Справка по MetaTrader 5
  • www.metatrader5.com
Участие в сети облачных вычислений MQL5 Cloud Network позволяет заработать на предоставлении вычислительной мощности своего компьютера. Для этого нужно установить агентов тестирования через специальный менеджер и указать там же свой аккаунт MQL5.community, на который будет зачисляться оплата. Агенты будут автоматически получать задания, никаких...
 

Установил MetaTester на ноутбук, windows 10, постоянно включен в сеть 16Гб физической памяти, свободно 9, 50Гб свободно на диске.

Логи одного из агентов в первый день

IM    0    07:56:49.779    Startup    access rights to common directory successfully checked
JF    0    07:56:49.784    Startup    service start initialized
LS    0    07:56:49.784    Startup    create startup thread
PS    0    07:56:49.785    Startup    thread successfully created
DJ    0    07:56:49.785    Startup    MetaTester 5 x64 build 2470 (29 May 2020)
GN    0    07:56:49.797    Server    MetaTester 5 started on 0.0.0.0:2001
JK    0    07:56:49.807    Startup    initialization finished
OQ    0    07:56:49.810    Startup    startup thread finished successfully
GD    0    11:11:21.991    Network    cpu heavy loaded (85%), skip connection to MQL5 Cloud Network

Второй день нагрузка процессора не поднимается выше 10%, однако у всех агентов горит облако отключено.

Как диагностировать проблему?

 
Vladimir Karputov:

Да, есть запрет на облачные вычисления на виртуальных машинах и причём давно.

С другой стороны то-же не верно. Виртуалка, виртуалке рознь. Одна на домашнем железе, другая на арендованном. Хотя даже и на арендованном. Человек оплатил определенные параметры арендованной машины. И это его право куда он их расходует. Пусть о данной проблеме хосты виртуалок заботятся. Зачем тут грести всех под одну гребенку.
Кстати то-же из-за этого не могу ресурсы отдать. Переходить ради этого на мелких, ну совсем ни хочется, мне как-то линь больше по душе. Проще запустить виртуалку и выделить ей в разумных пределах памяти, и пусть себе пытается оторвать кусочек в кошелек

Новый комментарий