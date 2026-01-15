Ошибки, баги, вопросы - страница 2112
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Ошибки, баги, вопросы
fxsaber, 2016.08.25 12:32
Ошибка выполнения в режиме Optimize=1 и/или дебага.
Ошибка при выполнении
Результат: AAACCCBBB
Ожидалось: AAABBBCCC
Ошибка при компиляции
Запутанная подсветка макросов - не зависит от контекста
либо всегда присутствует (вариант B) либо всегда отсутствует (вариант A)Ожидалось что если макрос в конкретной строке определен - то он подсвечивается, не определен - не подсвечивается. Иначе не понятно что означает наличие\отсутствие подсветки
Это на сайте? Движок на сайте не может распознавать пользовательские макросы в кодах
Всегда задавался вопросом почему текст в кнопках OBJ_BUTTON смещен ???
При создании миниатюрных панелей не красиво выглядит...
Спасибо за Ваш труд круто получилось..
попробуйте уменьшить размер стрелки. у меня такое же было.
CHART_KEYBOARD_CONTROL
Разрешение на управление графиком с помощью клавиатуры ("Home", "End", "PageUp", "+", "-", "Стрелка вверх" и т.д.). Установка CHART_KEYBOARD_CONTROL=false позволяет отключить скроллинг и масштабирование графика, но при этом сохраняется возможность получать события нажатия данных клавиш в OnChartEvent().
bool
можно сделать так, чтобы и команды : Копирования и вставки (Ctrl+C Ctrl+V) также запрещалось? чтобы я мог скопировать текст с поля EDIT
круто получилось..
Теперь типовое сообщение на форуме
Как этот код скомпилировать на МТ5
Vladimir Karputov, 2014.04.08 13:41Компиляция -F7 в MetaEditor'e. А для вставки кода на форуме используйте, пожалуйста, кнопку SCR