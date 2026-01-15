Ошибки, баги, вопросы - страница 2112

Новый комментарий
 
До сих пор актуально

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Ошибки, баги, вопросы

fxsaber, 2016.08.25 12:32

Ошибка выполнения в режиме Optimize=1 и/или дебага.

#property strict

class A
{
public:  
  bool operator ==( int ) const { return(true); }
};

void OnStart()
{
  Print((A*)NULL == 0); // Optimize=1 or _DEBUG - invalid pointer access. Optimize=0 and _RELEASE - no problem.
}
 

Ошибка при выполнении

#define MACRO1  "AAA" \
                "BBB"
#define MACRO2  "CCC"
void OnStart()
{
        string text = MACRO1 MACRO2;
        Print( text );
}

Результат:   AAACCCBBB
Ожидалось: AAABBBCCC

 

Ошибка при компиляции

#define MACRO1  "AAA" \
                "BBB"
#define MACRO2  "CCC"
#define MACRO3  "DDD" \
                "EEE"
void OnStart()
{
        string text12 = MACRO1 MACRO2; //нормально
        string text13 = MACRO1 MACRO3; //error:
}                                      //       '}' - semicolon expected
 
A100:

Запутанная подсветка макросов - не зависит от контекста

либо всегда присутствует (вариант B) либо всегда отсутствует (вариант A)

Ожидалось что если макрос в конкретной строке определен - то он подсвечивается, не определен - не подсвечивается. Иначе не понятно что означает наличие\отсутствие подсветки

Это на сайте? Движок на сайте не может распознавать пользовательские макросы в кодах

 
 

Всегда задавался вопросом почему текст в кнопках OBJ_BUTTON смещен ???

При создании миниатюрных панелей не красиво выглядит...


 

Спасибо за Ваш труд круто получилось..



 
Vladimir Pastushak:

Всегда задавался вопросом почему текст в кнопках OBJ_BUTTON смещен ???

При создании миниатюрных панелей не красиво выглядит...



попробуйте уменьшить размер стрелки. у меня такое же было. 

 

CHART_KEYBOARD_CONTROL

Разрешение на управление графиком с помощью клавиатуры ("Home", "End", "PageUp", "+", "-", "Стрелка вверх"  и т.д.). Установка CHART_KEYBOARD_CONTROL=false позволяет отключить скроллинг и масштабирование графика, но при этом сохраняется возможность получать события нажатия данных клавиш в OnChartEvent().

bool



можно сделать так, чтобы и команды : Копирования и вставки (Ctrl+C    Ctrl+V) также запрещалось? чтобы я мог скопировать текст с поля EDIT 

 
Vladimir Pastushak:

круто получилось..

Теперь типовое сообщение на форуме

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Как этот код скомпилировать на МТ5

Vladimir Karputov, 2014.04.08 13:41

Компиляция -F7  в MetaEditor'e. А для вставки кода на форуме используйте, пожалуйста, кнопку SCR
Будет выглядеть так: Для вставки кода на форуме используйте кнопку </>
1...210521062107210821092110211121122113211421152116211721182119...3696
Новый комментарий