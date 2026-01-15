Ошибки, баги, вопросы - страница 2073
Переустановите ОС... Виндовс ХР больше не поддерживается никем....
Не путайте подсказки и описания.
Описание объекта рисуется вместе с объектом. Напишите какой-нибудь дескрипшен для трендовой линии и посмотрите, как это выглядит
я говорю о том, что пишется в TOOLTIP.....
Почему-то
не отключает показ описаний объекта. НИ ноль ни единица ничего не меняют. Подсказки показываются в любом случае.
В чем может быть причина?
Что именно вы имеете в виду под "подсказками"? Всплывающие описания при наведении курсора на объект? Если да, то тултип задайте как "\n"
где надо тултип задан. Но иногда нужно отключить все сразу. Можно конечно перебрать все объекты, а я думал есть путь проще - выключить временно эту функция одной командой.
@Slava, обратите внимание, пожалуйста, на эту ветку. Есть важные вопросы по синхронизации данных в индикаторах. Если вкратце:
1. Получается, клинч может возникнуть в индикаторе только при подгрузке истории в случае совпадения символа и ТФ? Получается, вызывать функции у которых таймфрейм отличный от ТФ текущего графика на данном символе можно свободно? Клинча не будет?
2. Если есть такая "жесткая фича с клинчем" - может быть стоит проверять функции подгрузки истории на наличие параметров, которые могут привести к клинчу и выдавать предупреждение пользователю на этапе компиляции? Было бы очень хорошо, и все, даже начинающие разработчики, бы знали, что так делать не стоит!
3. Можно ли вызывать функции подгрузки после того, как точно прошла синхронизация? Или от вызова функций с символом/ТФ чарта индикатора стоит категорически отказаться?
4. Функция проверки синхронизации по текущему символу/периоду может вызвать клинч данных в индикаторе (в случае, если в текущий момент происходит подгрузка данных)?
5. В ветке я перечислил функции, которые могут привести к клинчу. Дополните, пожалуйста, список, если он не полон.
И вообще, хотелось бы более полного раскрытия темы синхронизации/клинча. Спасибо!
Да, спасибо. Мы обратили внимание на эту ветку. Как только будет ясность, будем отвечать
В продолжение темы.
У MQ есть Cloud, где тысячи машин.
Значительная часть из них большую часть времени просто стоят и ждут, когда на них свалится счастье расчета.
Поскольку есть тысячи стоячих машин, то по чему бы не рассмотреть альтернативные варианты их использования?
Владельцы и так не против, что бы на их машинах вели расчеты.
Автоматически напрашивается вариант использования Сloud для майнинга.
Да, нужно решить много вопросов: что майнить на CPU, как отслеживать и оплачивать работу, как получать согласие на майн....
Но почему бы и нет?
Будет побочный эффект - MT5 станет супер-популярной в мире.
Меню Файл редактора
Давно не хватает, чтобы список последних файлов был гораздо длиннее и содержал путь внутри песочницы.
ЗЫ Кстати заметил, чтобы открыть какую-то библиотеку иногда быстрее написать #include <Name.mqh> и нажать ALT+G, чем лезть в дерево файлов (CTRL+D), выискивая глазами нужное название. Нет Избранного...
ЗЫ2 Предлагаю в Навигаторе ME добавить виртуальную папку Recent.
Это всё полбеды. При ПКМ по вкладке исходника в МЕ выскакивает меню, где пункты "Закрыть Ctrl+F4" и "Закрыть все кроме этой" находятся друг под другом. Иногда случайно тыкнешь в "Закрыть все кроме этой" и всё... восстановить закрытые вкладки становится уже проблематично. А когда выбираешь в меню из списка последних файлов, о котором вы пишете, удалённый файл, то остальные все смещаются - я так и не понял по какой логике, и восстановить случайно закрытые вкладки уже нет нормальной возможности.