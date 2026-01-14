Ошибки, баги, вопросы - страница 1033

Почему CFD  не работает ?
 
Zeleniy:
Почему CFD  не работает ?
посмотрите до скольки работает СФД
 
Vladon:
посмотрите до скольки работает СФД
Так последний бар за 5 марта =)
 
Zeleniy:
Так последний бар за 5 марта =)
а :-) 
 

А какой смысл отключать вывод error после 100 warning? Я читал обновления - но там шла речь только об отключении warning, а заодно отключили и вывод error, которые идут после них:

 

 
Ошибка компиляции: function must have a body. Реализация вне декларации класса - не помогает
class A {
public:
template<typename T>
        int operator+=( T t ) { return ( 1 ); } //function must have a body
};

class B {
};

void OnStart()
{
        A a;
        B b;
        a += b; 
}
 
Vladon:

что может быть: 

critical runtime error 1079902208 in OnTick function (unknown error)  

testing 2 hour time frame 

Проверка на доступные средства стоит.  

Напишите в сервсидеск со всеми подробностями. Спасибо.
 

Статический член класса защищен от другого статического члена, что в общем то не логично.

class A {
protected:
        static int s1;
        static int s2;
};

int A::s1 = 0x1;
int A::s2 = A::s1; //ошибка компиляции
Документация по MQL5: Основы языка / Объектно-ориентированное программирование / Статические члены класса
A100:

Статический член класса защищен от другого статического члена, что в общем то не логично.

https://www.mql5.com/ru/docs/basis/variables/initialization

Глобальные и статические переменные могут быть проинициализированы только константой соответствующего типа или константным выражением.

Документация по MQL5: Основы языка / Переменные / Инициализация переменных
A100:

Статический член класса защищен от другого статического члена, что в общем то не логично.

Как раз по сути это логично, ибо написанное выглядит немного бредовато.
