Ошибки, баги, вопросы - страница 1033
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Почему CFD не работает ?
посмотрите до скольки работает СФД
Так последний бар за 5 марта =)
А какой смысл отключать вывод error после 100 warning? Я читал обновления - но там шла речь только об отключении warning, а заодно отключили и вывод error, которые идут после них:
что может быть:
critical runtime error 1079902208 in OnTick function (unknown error)
testing 2 hour time frame
Проверка на доступные средства стоит.
Статический член класса защищен от другого статического члена, что в общем то не логично.
Статический член класса защищен от другого статического члена, что в общем то не логично.
https://www.mql5.com/ru/docs/basis/variables/initialization
Глобальные и статические переменные могут быть проинициализированы только константой соответствующего типа или константным выражением.
Статический член класса защищен от другого статического члена, что в общем то не логично.