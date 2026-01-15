Ошибки, баги, вопросы - страница 2038
в тестере стратегий не работает выравнивание текста
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ALIGN,ALIGN_CENTER);
Есть два графических объекта - вертикальные линии. Нужно сделать так, чтобы двигая одну линию мышкой, другая подтягивалась за ней на постоянном расстоянии.
Понятно, что OnChartEvent+OnTimer и готово. Но вот только подтягиваемая линия заметно для глаза дергается - лаг. Таймер в одну миллисекунду и ChartRedraw не помогают.
Возможно ли в MT5 решить эту примитивную задачу плавно? Или архитектурные особенности ставят крест на этом?
Интересно, что на канвасе плавность достигается на раз-два. А с графическими объектами не получается.
Когда ставишь объект "Временные зоны Фибоначчи", то все его вертикальные линии двигаются плавно при перемещении мышкой. Графическая система отображения объектов справляется без проблем. Но стоит через MQL начать подтягивать один объект за другим - плавностью и не пахнет.
Штатный или свой DND и перерисовка по событию MouseMove во время тягания.
на 100% избавиться от лага не удастся конечно, но на 99
Вопрос: почему? Видимо что-то или недоработано в мт5, или наоборот - обрезано для производительности. Терминал с тугой графикой для ручного трейдинга не пригоден, а только для автоматов, но автоматами не все торгует, есть и "ручные" трейдера, вот их и обидели. Сам по себе терминал хорош, тестер опять-же для определённых задач, но графику не держит вообще. Минусы и плюсы 50/50
Может исправят ситуацию когда нибудь в будущем
Терминал с тугой графикой для ручного трейдинга не пригоден
как будто все сидят на пентиумах первых. По идее у любого человека который торгует хотя бы с 10к зела, комп стоит как минимум этого года. Смысл улучшать производительность терминала.
Может сделать 2 терминала - для богатых и для бедных, а то как-то не справедливо
У меня комп не с прошлого века
Возможно, если перемещать линии средствами mql, пример из моей практики:
Так не картинками, а кодом. На крайний случай - алгоритм.
Так Комбинатор уже рассказал :), отслеживаем событие MouseMove и по нему одновременно перемещаем заданные линии и затем ChartRedraw, получается плавно и без лагов.
А чем в данном случае MouseMove принципиально отличается от миллисекундного таймера? При том что параметры MouseMove (x, y) не используются. Полагаю у Вас плавность за счет небольшого числа графических объектов. Я например в MetaTrader 4 в свое время зацикливал скрипт и как то оно даже пошустрее работало