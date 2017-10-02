Базовые индикаторы, применяемые к кастомному инструменту - страница 2
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Возможно, мы неправильно поняли друг друга. Это имел в виду
Стандартные индикаторы, конечно, считают только нулевые буферы в режиме хэндла. Поэтому для каждого буфера нужно делать свой хэндл.
Прошу разжевать:
пусть будет всегда false и соответственно будет
Дальше
как я понимаю это хендл "самого себя", но... по справке
получается, что в зоне параметров индикатора указывается номер буфера, а входящие параметры игнорируются???
А что за обозначение периода МА?
Прошу разжевать:
пусть будет всегда false и соответственно будет
Нужен тип с бОльшим количеством значений, поэтому int.
получается, что в зоне параметров индикатора указывается номер буфера, а входящие параметры игнорируются???
Все в точности со Справкой там. Никакой буфер не указывается.
А что за обозначение периода МА?
Это степень десятки.
Нужен тип с бОльшим количеством значений, поэтому int.
Все в точности со Справкой там. Никакой буфер не указывается.
Это степень десятки.
Я не ту строку скопировал из кода. Имел ввиду эту
Но это не проблема...
Если всё в точности со справкой, то как получается, что input переменных две
а в iCustom вводится только одна? Вот это и вводит в заблуждение.
Дальше опять одни вопросы без понимания.
Здесь
подготовлен только один буфер и только он один получается в iMA по хендлу. Так?
А если надо два буфера, например берём в один буфер Open в другой Close и потом по iMA этих двух буферов надо построить, скажем DRAW_FILLING использующий тоже два буфера.
Если всё в точности со справкой, то как получается, что input переменных две
а в iCustom вводится только одна? Вот это и вводит в заблуждение.
Не указанные входные параметры принимают значения по-умолчанию.
подготовлен только один буфер и только он один получается в iMA по хендлу. Так?
Да.
А если надо два буфера, например берём в один буфер Open в другой Close и потом по iMA этих двух буферов надо построить, скажем DRAW_FILLING использующий тоже два буфера.
Так там два буфера и работают. Обратите внимание, что там два хэндла MA.
Если дружите с ООП, то этот вариант на любое количество буферов должен быть понятней.
Не указанные входные параметры принимают значения по-умолчанию.
Да.
Так там два буфера и работают. Обратите внимание, что там два хэндла MA.
Если дружите с ООП, то этот вариант на любое количество буферов должен быть понятней.
Два хендла по данным одного буфера, а я спрашивал о двух исходных буферах.
Я-то подружился-бы с ООП, но она не хочет со мной дружить. Только дразнится...
Два хендла по данным одного буфера, а я спрашивал о двух исходных буферах.
Напишите, какой индикатор нужно сделать. Так проще будет.
Напишите, какой индикатор нужно сделать. Так проще будет.
У меня нет желания, чтобы за меня кто-то сделал. Я хочу в этом разобраться, понять.
Дальше надо массивы maOpen и maClose усреднить по типу как в mql4 iMAOnArray и на полученных данных построить гистограммы или DRAW_FILLING.
Первый вариант уже проверен, работает. Получившийся из этого индикатор прицепить в другом индикаторе ресурсом и получив хендл этого индикатора скопируем 2 буфера которые и будем использовать. Проверено на другом индикаторе. А когда начал писать этот увидел ваши примеры, но понять не смог пока как.
Второй, воспользоваться библиотекой MovingAverages.mqh, но пока не разбирался в ней и что-то не хочется... Мне проще сделать первый вариант.
Ой... Пока писал, что-то родилось, не до конца понятое...
Сейчас проверю.
Но, это вариант по данным индикатора. А если готовить данные по какой либо формуле, то этот вариант не пойдёт. Так-что жду вашего варианта.
Надеюсь достаточно будет грубой заготовки.
У меня нет желания, чтобы за меня кто-то сделал. Я хочу в этом разобраться, понять.
Дальше надо массивы maOpen и maClose усреднить по типу как в mql4 iMAOnArray и на полученных данных построить гистограммы или DRAW_FILLING.
Первый вариант уже проверен, работает. Получившийся из этого индикатор прицепить в другом индикаторе ресурсом и получив хендл этого индикатора скопируем 2 буфера которые и будем использовать. Проверено на другом индикаторе. А когда начал писать этот увидел ваши примеры, но понять не смог пока как.
Второй, воспользоваться библиотекой MovingAverages.mqh, но пока не разбирался в ней и что-то не хочется... Мне проще сделать первый вариант.
Ой... Пока писал, что-то родилось, не до конца понятое...
Сейчас проверю.
Но, это вариант по данным индикатора. А если готовить данные по какой либо формуле, то этот вариант не пойдёт. Так-что жду вашего варианта.
Рабочим кодом должен быть этот
Но обнаружился баг в MT5, поэтому до исправления он работать не будет - iMA от iMA через кастомный хэндл.
А пока баг не исправили, вот так будет работать
Рабочим кодом должен быть этот
Но обнаружился баг в MT5, поэтому до исправления он работать не будет - iMA от iMA через кастомный хэндл.
А пока баг не исправили, вот так будет работать
Спасибо. Пробую прожевать...