Советники: Quantum 103
Прибыль показывает очень хорошую. Есть идеи или предложения, как улучшить его эффективность?
// MQL4&5-code #ifdef __MQL5__ bool RefreshRates( void ) { return(true); } double MarketInfo( const string Symb, const ENUM_SYMBOL_INFO_DOUBLE Property ) { return(SymbolInfoDouble(Symb, Property)); } int MarketInfo( const string Symb, const ENUM_SYMBOL_INFO_INTEGER Property ) { return((int)SymbolInfoInteger(Symb, Property)); } bool IsTesting(void) { return(MQLInfoInteger(MQL_TESTER) || MQLInfoInteger(MQL_OPTIMIZATION)); } bool IsTradeContextBusy( void ) { return(false); } bool IsTradeAllowed(void) { return(MQLInfoInteger(MQL_TRADE_ALLOWED)); } bool IsExpertEnabled(void) { return(AccountInfoInteger(ACCOUNT_TRADE_EXPERT)); } int ObjectFind( const string Name ) { return(ObjectFind(0, Name)); } int ObjectsTotal( void ) { return(ObjectsTotal(0)); } bool ObjectDelete( const string Name ) { return(ObjectDelete(0, Name)); } string ObjectName( const int Pos ) { return(ObjectName(0, Pos)); } double AccountFreeMarginCheck(const string Symb,const int Cmd,const double dVolume) { double Margin; return(OrderCalcMargin((ENUM_ORDER_TYPE)Cmd, Symb, dVolume, SymbolInfoDouble(Symb, (Cmd == ORDER_TYPE_BUY) ? SYMBOL_ASK : SYMBOL_BID), Margin) ? AccountInfoDouble(ACCOUNT_MARGIN_FREE) - Margin : -1); } #define False false #define True true #define Digits _Digits #define Point _Point #define MODE_BID SYMBOL_BID #define MODE_ASK SYMBOL_ASK #define MODE_POINT SYMBOL_POINT #define MODE_DIGITS SYMBOL_DIGITS #define MODE_STOPLEVEL SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL #define MODE_SPREAD SYMBOL_SPREAD #define StrToTime StringToTime #define StrToInteger StringToInteger #define TimeToStr TimeToString #define DoubleToStr DoubleToString #define Bid SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_BID) #define Ask SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_ASK) #define MT4_TICKET_TYPE // Обязываем OrderSend и OrderTicket возвращать значение такого же типа, как в MT4 - int. #include <MT4Orders.mqh> // https://www.mql5.com/ru/code/16006 // Нужно для графиков в отчетах // #include <TypeToBytes.mqh> // https://www.mql5.com/ru/code/16280 #define REPORT_TESTER // В тестере будут автоматически записываться отчеты #include <Report.mqh> // https://www.mql5.com/ru/code/18801 #endif // __MQL5__ #include "Quantum 103.mq4" // https://www.mql5.com/ru/code/19133
Результат бэктеста по реальным тикам на MT5
Стандартный MT5-отчет
Кастомный отчет (MT4-стиль)
Прикрепил MT4-стиль отчета MT5-бэктеста, потому как стандартный отчет читается с трудом - см. оба в прицепе.
Хорошо видно величины влияния на результат MT5-бэктеста данного советника проскальзываний и комиссии.
Cross-platform version of Expert Advisor
Result of backtest on real ticks on MT5
Standard MT5 report
Custom report (MT4 style)
Attached MT4-style report MT5-backtest, because the standard report is read with difficulty - see both in the trailer.
You can clearly see the impact on the result of the MT5-backtest of this adviser slippage and commission.
How is that possible an EA with out indicator?
How can one improve it, will it be fine it one add indicators to it?
Опычный мартышка. Этого добра у меня целый вагон. гыгыгыгыгыгы
При включении опции: StopLoss_overall сыпет в журнал ошибку Quantum 103 EURUSD,H1: OrderSend error 130
если его включить то следующие 2-е настройки нужно выставить корректно
в виде уровня цены, для селов уровень выше всей сетки ордеров на продажу
для покупок уровень ниже всей сетки ордеров на бай
вот пример для текущей ситуации по EURUSD:
- StopLoss_overall = true - включить или выключить общий стоп лосс;
- Buy_StopLoss = 1.50000 - общий стоп лосс для всех покупок (в виде уровня цены, должен быть ниже уровня текущей цены);
- Sell_StopLoss = 1.70000- общий стоп лосс для всех продаж (в виде уровня цены, должен быть выше уровня текущей цены);
Добрый вечер. Предлагаю дополнить советника, следующими функциями:Вход по фильтру, даже по МА, сигналы на Бай принимаются если они ниже цены открытия текущего дня(цены недели), противоположно для селл - ставим если сигнал выше цены открытия текущего дня (недели ил мес.);
При Стоп лоссе 0, и включенном StopLoss_overall - ставить лок ордер на всю серию усреднящих ордеров с Коефициеном Лота.
после того как цена Бид (Аск) цепляет Лок ордера на растоянии Step от последнего усредняющего ордера (например Хай или Лу ПРЕДИДУЩЕГО ДНЯ), советник выставит лок ордер уже на на локовый с Коефициентом Лота, по цене последнего усредняющего ордера. И начинаются качели. Выход по ТП или тралу.
Так же можно будет использовать флет для получения доп прибыли. Например: тайм 1 час, цена открытия дня - 1500. получили сигнал на сел выше цены открытия текущего дня, открываем селл с лотом - 0,01.(ну и естественно паралельно открываются усредняющие ордера при степе и в количестве,НО не выше Хая ПРЕДИДУЩЕГО ДНЯ и НЕ БОЛЬШЕ средней волатильности за неделю) цена идет вниз пересекла отметку 1500 и идет дальше. По цене 1,4950 получили сигнал на Бай открываем его но с лотом - 0,02 (ну и естественно паралельно открываются усредняющие ордера при степе и в количестве,НО не ниже ЛОУ ПРЕДИДУЩЕГО ДНЯ и НЕ БОЛЬШЕ средней волатильности за неделю )
Добрый вечер. Предлагаю дополнить советника, следующими функциями:Вход по фильтру, даже по МА, сигналы на Бай принимаются если они ниже цены открытия текущего дня(цены недели), противоположно для селл - ставим если сигнал выше цены открытия текущего дня (недели ил мес.);
При Стоп лоссе 0, и включенном StopLoss_overall - ставить лок ордер на всю серию усреднящих ордеров с Коефициеном Лота.
после того как цена Бид (Аск) цепляет Лок ордера на растоянии Step от последнего усредняющего ордера (например Хай или Лу ПРЕДИДУЩЕГО ДНЯ), советник выставит лок ордер уже на на локовый с Коефициентом Лота, по цене последнего усредняющего ордера. И начинаются качели. Выход по ТП или тралу.
при жестком локирование выхода по ТП или тралу, на флете не будет
депозита не хватит
я применил слово - локирование, что бы читающие поняли о чем идет речь. Это скорее всего разворотные ордера с мартином. ЧТо касается флета , то Вы правы только в одном случае если это флет после пробоя хая или лоу предидущего дня, при закрытии америки. ТО Есть флет за Хаем или ЛОУ
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Quantum 103:
Сеточный советник на отложенных ордерах, индикаторы не используются. Управление советником возможно графической кнопкой.
Автор: Iurii Tokman