A100, 2017.09.18 03:10
Вообще я шаблоны использую редко - в детали не вдавался - могу объяснить только на интуитивном уровне
fxsaber:
Господа! Ваши объяснение на научном уровне что якобы нужно явное указание опровергаются тем что С++ компилирует без ошибок и предупреждений
Вы читаете то, что хотите. Никакого явного указания не требуется, просто компилятор в текущем билде не в состоянии этого понять и это баг, как правильно Вы заметили. В данном разговоре нет тупого желания кого-то защитить или зачморить. В коде и комментариях написано ровно то, что написано, и ничего нет между строк.
Странный коэффициент Шарпа "-nan(ind)".
И, столбец "результат" ну не должен быть положительным - неужели это нельзя реализовать!?
Вот может можно указать, сколько осталось ждать, хотя бы какая часть их каких передается данных.
В одиночном тестировании - если посреди теста остановить советник, кнопка стоп так и остается стопом и все остальные кнопки не кликабельны.
Приходится ждать завершения теста, а это время
Какая ОС? Битность? Платформа? Номер билда?
windows 8, 64, mt5, 1643 билд