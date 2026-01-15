Ошибки, баги, вопросы - страница 2007

Новый комментарий
 
A100:

А зачем? СервисДеск сам в состоянии разобраться

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Ошибки, баги, вопросы

A100, 2017.09.18 03:10

Вообще я шаблоны использую редко - в детали не вдавался - могу объяснить только на интуитивном уровне

 

fxsaber:

Господа! Ваши объяснение на научном уровне что якобы нужно явное указание опровергаются тем что С++ компилирует без ошибок и предупреждений
 
A100:
Господа! Ваши объяснение на научном уровне что якобы нужно явное указание опровергаются тем что С++ компилирует без ошибок и предупреждений

Вы читаете то, что хотите. Никакого явного указания не требуется, просто компилятор в текущем билде не в состоянии этого понять и это баг, как правильно Вы заметили. В данном разговоре нет тупого желания кого-то защитить или зачморить. В коде и комментариях написано ровно то, что написано, и ничего нет между строк.

 

Странный коэффициент Шарпа "-nan(ind)".


И, столбец "результат" ну не должен быть положительным - неужели это нельзя реализовать!?
 

Вот может можно указать, сколько осталось ждать, хотя бы какая часть их каких передается данных.

2017.09.19 01:57:49.642 SVA_04  Eu Splice: ticks synchronization [16212 Kb]
2017.09.19 02:02:25.781 SVA_04  Eu Splice: ticks synchronization [15193 Kb]
2017.09.19 02:06:42.141 SVA_04  Eu Splice: ticks synchronization [16521 Kb]
2017.09.19 02:11:17.250 SVA_04  Eu Splice: ticks synchronization [17149 Kb]
2017.09.19 02:16:05.095 SVA_04  Eu Splice: ticks synchronization [18372 Kb]
2017.09.19 02:21:06.544 SVA_04  Eu Splice: ticks synchronization [21776 Kb]

И вообще, очень жаль, что я вынужден склейки фьючерса передавать агенту... почему ж он не может качать их из общей базы, пусть даже брокеры по разному клеют, их, брокеров, не так то и много...
 

В одиночном тестировании - если посреди теста остановить советник, кнопка стоп так и остается стопом и все остальные кнопки не кликабельны.

Приходится ждать завершения теста, а это время

 
Anton Ohmat:
В одиночном тестировании - если посреди теста остановить советник, кнопка стоп так и остается стопом и все остальные кнопки не кликабельны
Какая ОС? Битность? Платформа? Номер билда?
 
Alexander:
Какая ОС? Битность? Платформа? Номер билда?
windows 8, 64, mt5, 1643 билд
 
Попрошу еще раз - сделайте в МТ5, пожалуйста, смену значения "Оптимизация", после окончания теста, на "Отключено" - как это реализовано в МТ4
 
Anton Ohmat:
windows 8, 64, mt5, 1643 билд
Воспроизводится на всех экспертах? Что в логах?
1...200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014...3696
Новый комментарий