Ошибки, баги, вопросы - страница 985
Фича. Конечно лучше бы была кнопочка, чтобы находить эту фичу не случайно.
Добрый день!
А если expiration ордера выпадает на выходные - ордер должен удаляться?
А то у меня периодически ордера висят гораздо больше, чем положено - вот и думаю, из-за чего...
Для примера - советник торгует на USDJPY H1, expiration=35. Сегодня за-cancel-ил ордер вручную:
Прикидывая время - можно предположить, что ордер должен был удалиться 2013.05.06 в 13:27.
В последних билдах не сохраняется (не всегда, иногда сбрасывается) положение окна терминала.
Такой вопрос вот в тестере стратегий, тейк и стоп закрываются идеально, однако в реальности тейки и стопы закрываются по тикам, который может быть и 5пп и 10пп и даже 20пп (старые пункты), получается стратегии в которых используется перенос стопа в безубыток можно выкидывать? и как тогда тестировать?
ns_k:
...
Впоследствии, когда 2 монитор отключаешь, само окно терминала корректно переносится на ставший основным монитор, а вспомогательное окно уже невозможно получить на нем, только снова подключать второй и вручную перетаскивать.
Были правки такого поведения. Все диалоговые окна должны появляться в области видимости.
Хотелось бы больше подробностей: ОС, какая конфигурация экранов была -> какая стала, какие именно окна не видны ну и ини файл терминала в сервисдеск.
Windows XP SP2, build от 19.04.2013, 2 экрана. На втором экране размещаем терминал, Ctrl+T и drag and drop для того, чтобы окошко висело над графиками. Затем перетаскиваем терминал на первый монитор, окошко оставляем на втором, отключаем монитор, в винде убираем лишний монитор. В результате терминал корректно отображается на основном мониторе, а окошко как бы отстается на втором мониторе. Теперь к нему у меня не получается подобраться никаким другим способом, кроме как подключить обратно второй монитор. Если нужен файл, скажите пожалуйста где он находится.
Спасибо!
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Ошибки, баги, вопросы
tol64, 2013.05.06 19:00
Заявка #740856.
То есть, есть какая-то ещё причина, по которой значения индикатора могут не отображаться, даже если буферы были заполнены и функция OnCalculate вернула ненулевое значение.
Нужно уточнение. В Справке написано:
Если с момента последнего вызова функции OnCalculate() ценовые данные были изменены (подкачана более глубокая история или были заполнены пропуски истории), то значение входного параметра prev_calculated будет установлено в нулевое значение самим терминалом.
Вопрос: Проверка условий терминалом, которые выделены выше красным, производится только по текущему символу или по всем символам, на которых получены хэндлы других индикаторов ?
//---
Вообще у меня предложение. Нужно ввести предопределённую переменную _PrevCalculated. Тогда в любой момент времени (в таймере) можно понять, что нужно вызвать OnCalculated() не дожидаясь следующего тика. Это самый простой и удобный вариант, который только можно придумать.