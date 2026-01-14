Ошибки, баги, вопросы - страница 985

tol64:
Фича. Конечно лучше бы была кнопочка, чтобы находить эту фичу не случайно.
+1
 

Добрый день!

А если expiration ордера выпадает на выходные - ордер должен удаляться?

А то у меня периодически ордера висят гораздо больше, чем положено - вот и думаю, из-за чего...

Для примера - советник торгует на USDJPY H1, expiration=35. Сегодня  за-cancel-ил ордер вручную:

Cencelled order 

Прикидывая время - можно предположить, что ордер должен был удалиться 2013.05.06 в 13:27.

 
В последних билдах не сохраняется (не всегда, иногда сбрасывается) положение окна терминала.
 
joo:

Тоже замечал. Еще, например, при использовании 2 мониторов наблюдается такое. Переносишь терминал на второй монитор, соответственно перетаскиваешь туда вспомогательные окна. Впоследствии, когда 2 монитор отключаешь, само окно терминала корректно переносится на ставший основным монитор, а вспомогательное окно уже невозможно получить на нем, только снова подключать второй и вручную перетаскивать.
 

Такой вопрос вот в тестере стратегий, тейк и стоп закрываются идеально, однако в реальности тейки и стопы закрываются по тикам, который может быть и 5пп и 10пп и даже 20пп (старые пункты), получается стратегии в которых используется перенос стопа в безубыток можно выкидывать? и как тогда тестировать?

 несоответствия 

 
E_lumos:

Такой вопрос вот в тестере стратегий, тейк и стоп закрываются идеально, однако в реальности тейки и стопы закрываются по тикам, который может быть и 5пп и 10пп и даже 20пп (старые пункты), получается стратегии в которых используется перенос стопа в безубыток можно выкидывать? и как тогда тестировать?

Посмотрите детально сделки и журналы исполнения в логах, пожалуйста.
 

ns_k:
 ...

Впоследствии, когда 2 монитор отключаешь, само окно терминала корректно переносится на ставший основным монитор, а вспомогательное окно уже невозможно получить на нем, только снова подключать второй и вручную перетаскивать.

 Были правки такого поведения. Все диалоговые окна должны появляться в области видимости.

Хотелось бы больше подробностей: ОС, какая конфигурация экранов была -> какая стала, какие именно окна не видны ну и ини файл терминала в сервисдеск.

 
alexvd:

 



Windows XP SP2, build от 19.04.2013, 2 экрана. На втором экране размещаем терминал, Ctrl+T и drag and drop для того, чтобы окошко висело над графиками. Затем перетаскиваем терминал на первый монитор, окошко оставляем на втором, отключаем монитор, в винде убираем лишний монитор. В результате терминал корректно отображается на основном мониторе, а окошко как бы отстается на втором мониторе. Теперь к нему у меня не получается подобраться никаким другим способом, кроме как подключить обратно второй монитор. Если нужен файл, скажите пожалуйста где он находится.

Спасибо! 

 
У меня почему то нод 32 при запуске МТ4 блокирует файл metalang.exe. Это что?  
 

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Ошибки, баги, вопросы

tol64, 2013.05.06 19:00

Заявка #740856.

То есть, есть какая-то ещё причина, по которой значения индикатора могут не отображаться, даже если буферы были заполнены и функция OnCalculate вернула ненулевое значение.


Нужно уточнение. В Справке написано:

Если с момента последнего вызова функции OnCalculate() ценовые данные были изменены (подкачана более глубокая история или были заполнены пропуски истории), то значение входного параметра prev_calculated будет установлено в нулевое значение самим терминалом.

Вопрос: Проверка условий терминалом, которые выделены выше красным, производится только по текущему символу или по всем символам, на которых получены хэндлы других индикаторов ?

//---

Вообще у меня предложение. Нужно ввести предопределённую переменную _PrevCalculated. Тогда в любой момент времени (в таймере) можно понять, что нужно вызвать OnCalculated() не дожидаясь следующего тика. Это самый простой и удобный вариант, который только можно придумать.

