Ошибки, баги, вопросы - страница 1967
Ничего, если получится это в плюсах скомпилить и запустить )
Не очень понимаю, что вас здесь не устраивает. Всё работает.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Ошибки, баги, вопросы
A100, 2017.08.17 18:45
Да, это я уже обнаружил. Но проблема в том (была), что в исходнике этот мембер - на самом деле массив, и я для простоты сперва решил разобраться со скаляром. Однако для массива аналогичный прием не катит. Пришлось массив втаскивать статиком внурь функции-члена.
Однако для массива аналогичный прием не катит. Пришлось массив втаскивать статиком внурь функции-члена.
Это уже ошибка компилятора - нужно сообщить в Сервисдеск
build 1650. Если несколько связанных .ex5 модулей (основной и библиотеки) то вообще ничего не работает. Везде ошибка вида:
2017.08.18 01:49:59.759 Draw (USDJPY,H1) Cannot find 'xxx' in 'yyy.ex5'
Раньше все работало нормально. Да и сейчас при компиляции MetaEditor 1646 + MetaTrader 1650 - все работает
Очевидно ошибка в MetaEditor 1650 при том что .ex5 файлы похудели почти в два раза. Зачем такие эксперименты???
Добавляю код
Результат - в предыдущем сообщении
Библиотека носит общий характер. Попутно возвращаемый f() указатель в данном конкретном случае в дальнейшем не используется - вариант 1 (но может и использоваться - см.далее вариант 2). При компиляции Test.mq5 нет сообщений об ошибках - значит компилятору определение класса (A) не требуется. Тем не менее при выполнении ошибка: Cannot find 'f' in 'Test2.ex5'
Далее
Язык Windows поменять надо для счастья...